Trúng số độc đắc vào ngày 28/2, 29/2, 30/2 âm lịch: 3 con giáp được quý nhân phù trợ, làm đâu trúng đó, tài lộc mỗi ngày 1 nhiều thêm, muốn nghèo cũng khó

Tâm linh - Tử vi 16/03/2023 05:59

Hãy xem đó là những con giáp may mắn nào nhé!

Tuổi Dần

Người tuổi Dần dù là đàn ông hay phụ nữ đều mạnh mẽ, khôn ngoan và có tham vọng như nhau. Họ không bao giờ chấp nhận sự an bài của số phận mà luôn nỗ lực không ngừng để ngày mai phải tốt đẹp hơn hôm nay. Chính quyết tâm, sự khát khao khẳng định mình giúp Dần không quản khó khăn, khổ cực mà làm việc miệt mài, dám thử thách bản thân để gặt hái được nhiều thành công hơn.

Tử vi tướng số đã chỉ rõ, nhờ có sẵn mệnh phú quý nên dù hoàn cảnh có khiến Dần trầy trật đến mấy thì bước sang ngày 28/2, 29/2, 30/2 âm lịch, cuộc đời con giáp này sẽ hưng thịnh không ngờ. Họ kiếm tiền dễ như trở bàn tay, đón tài đón lộc vào nhà tới tấp, tha hồ ăn sung mặc sướng, sống xa hoa mấy đời cũng không hết tiền.

Trúng số độc đắc vào ngày 28/2, 29/2, 30/2 âm lịch: 3 con giáp được quý nhân phù trợ, làm đâu trúng đó, tài lộc mỗi ngày 1 nhiều thêm, muốn nghèo cũng khó - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Trời sinh tuổi Tý là những người thông minh, lanh lợi, không những giỏi kiếm tiền mà còn biết quản lý tài chính chu đáo. Đa số, những người tuổi Tý đều rất tự lập, tự cường, họ tự tạo dựng cuộc sống bằng chính năng lực của mình mà không cần dựa dẫm bất cứ ai.

 Tử vi học có nói, trong ngày 28/2, 29/2, 30/2 âm lịch, vận may tuổi Tý sẽ thăng hoa, họ có khả năng tạo dựng sự nghiệp ổn định, vững chắc, tiền tài cũng ngày một nhiều, ngoài ra còn giúp gia đình yên bề. Nếu có ai trong nhà đang hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh thì sẽ thu được lợi nhuận tốt, cả nhà an khang thịnh vượng, bố mẹ dồi dào sức khỏe. Riêng với bản thân họ, đây là giai đoạn hoàng kim để phát huy mọi thể mạnh, có khả năng xây dựng cuộc sống sung túc viên mãn đáng ngưỡng mộ.

Trúng số độc đắc vào ngày 28/2, 29/2, 30/2 âm lịch: 3 con giáp được quý nhân phù trợ, làm đâu trúng đó, tài lộc mỗi ngày 1 nhiều thêm, muốn nghèo cũng khó - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuôi Tỵ

Tỵ là con giáp khôn khéo, tinh anh lại biết cách sắp xếp, định hướng cuộc đời của chính mình. Họ không chấp nhận việc cậy nhờ mẹ cha, dựa dẫm vào bất cứ ai mà luôn tự mình làm lấy tất cả mọi thứ, kể cả việc lập nghiệp. Những tháng ngày tự mình bươn chải tuy vất vả, khó khăn nhưng lại là bài học đắt giá để tạo nên sự thành công của Tỵ về sau.

Chẳng cần đợi lâu, chỉ cần sang ngày 28/2, 29/2, 30/2 âm lịch, Tỵ sẽ kinh doanh một vốn bốn lời, làm đâu thắng đó. Không chỉ trong sự nghiệp, tất cả mọi việc Tỵ làm đều thuận lợi, êm đẹp ngoài sức tưởng tượng. May mắn đeo bám không buông giúp Tỵ rực rỡ, chói lọi với cơn mưa tài lộc ập xuống đời.

Trúng số độc đắc vào ngày 28/2, 29/2, 30/2 âm lịch: 3 con giáp được quý nhân phù trợ, làm đâu trúng đó, tài lộc mỗi ngày 1 nhiều thêm, muốn nghèo cũng khó - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

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Nửa cuối tháng 2 âm lịch, 3 con giáp tận hưởng chiến thắng vẻ vang, tiền vàng ngập két, phú quý đề huề, vạn sự như mơ

Theo tử vi dự đoán, trong nửa cuối tháng 2 âm lịch sẽ có 3 con giáp được Hỷ Thần gọi tên. Khi đó, tình duyên sẽ đến, tài lộc sẽ thăng hoa, các bạn có thể có một cuộc sống vô cùng viên mãn.

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