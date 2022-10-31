Trúng số độc đắc vào ngày 01/11/2022: Top 3 con giáp 'tụ hỷ tụ tài' hốt trọn tài lộc của thiên hạ, phất lên như vũ bão

Tâm linh - Tử vi 31/10/2022 15:57

Có 4 con giáp sẽ gặt hái nhiều may mắn, chuyển mình giàu có vào ngày 01/11/2022.

Tuổi Tỵ

Theo tử vi 12 con giáp, người sinh năm Tỵ tính tình cởi mở, lạc quan, thích kết bạn với mọi người. Trong công việc, họ là người chăm chỉ, có trách nhiệm và có tinh thần cầu tiến.

Tuy nhiên, nhược điểm của con giáp tuổi Tỵ là đôi khi họ tỏ ra bảo thủ, cứng đầu, không chịu tiếp thu ý kiến góp ý trái chiều từ người khác. Sửa đổi nhược điểm này, con giáp tuổi Tỵ ngày một vươn xa trong công việc.

Từ ngày 01/11/2022, con giáp tuổi này tình cờ có sao may mắn chiếu mệnh, vận khí của họ tăng cao. Con giáp này nhận được nhiều cơ may phát tài. Họ đạt được thành tích xuất sắc trong sự nghiệp nên sẽ được cấp trên trọng dụng.

Trong khi đó, những người làm kinh doanh thì tiếp cận được nhiều khách hàng, doanh thu cũng tăng lên nhanh chóng. Cơ hội đến nhiều nhưng người tuổi Tỵ cần cẩn trọng, đề phòng kẻ gian lừa gạt, lật lọng.

Trúng số độc đắc vào ngày 01/11/2022: Top 3 con giáp 'tụ hỷ tụ tài' hốt trọn tài lộc của thiên hạ, phất lên như vũ bão - Ảnh 1
Từ ngày 01/11/2022, con giáp tuổi này tình cờ có sao may mắn chiếu mệnh, vận khí của họ tăng cao.  Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Dần

Theo tử vi 12 con giáp, đặc điểm nổi bật của người tuổi Dần là lòng dũng cảm, tính cạnh tranh. Họ giàu nhiệt huyết, dám nghĩ dám làm và thường đưa ra những quyết định táo bạo.

Đặc biệt là ngày 01/11/2022, thời cơ đến với người tuổi Dần giúp họ thay đổi được tài vận. Có thể, con giáp này sẽ nhận được thêm công việc tay trái, thêm cơ hội đầu tư sinh lời.

Ngoài ra, những người cầm tinh con hổ, trong thời gian tới đây có thể bị hai hung tinh chiếu mệnh khiến sức khỏe không được tốt. Người tuổi này cần tránh uống rượu, hút thuốc. Họ dễ bị cảm sốt, ăn khó tiêu

Tuổi Hợi

Ngày 01/11/2022 sẽ là một tháng có nhiều thay đổi tốt đối với tuổi Hợi. Những tháng đầu năm thế nào không biết, nhưng những tháng cuối năm tuổi Hợi sẽ lấy lại những gì đã mất. Trong ngày 01/11/2022 này tuổi Hợi sẽ có vận may từ sự nghiệp, tài vận đến đời sống tình cảm đều có những cải thiện đáng kể.

Tuổi Hợi có thể sẽ gặp được quý nhân, được đưa đường dẫn lối giúp tuổi Hợi làm giàu trong tương lai. Người tuổi Hợi vốn được xem là người được trời ban nhiều phước lành, mọi điều tốt đẹp đều đến với họ, chỉ cần gặp được thiên thời địa lợi, nhân hòa thì sẽ thăng hoa viên mãn.

 

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo.

 

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