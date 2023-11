Tuổi Hợi

Con giáp may mắn này sẽ đón nhiều tin tức tích cực khi vận trình bừng sáng, may mắn theo sát bước chân. Dù làm việc lớn hay nhỏ đều có được thành công bước đầu, mọi nỗ lực cố gắng đều được đền đáp xứng đáng. Do đó, công việc của bạn đang tiến triển rất tốt, quý nhân Tam Hợp nâng đỡ hứa hẹn bản mệnh có thể đạt được những thành tựu vẻ vang như kỳ vọng.

Chuyện tình cảm của bạn cũng đang được đào hoa chiếu mệnh. Nhân duyên khác giới của người độc thân khá vượng, đi đâu cũng được mọi người chào đón. Đặc biệt, các cặp vợ chồng có thể đón tin vui bầu bí, gia đình đón thêm thành viên mới sẽ càng thêm gắn kết và ngập tràn nụ cười.