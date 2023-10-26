Trúng số độc đắc vào đúng ngày 27/10/2023, 3 con giáp làm 'sương sương' mà tiền đầy túi, thăng hoa tài vận, phát tài phát lộc hơn thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 26/10/2023 19:50

3 con giáp làm 'sương sương' mà tiền đầy túi, thăng hoa tài vận, phát tài phát lộc hơn thiên hạ

Tuổi Dần

Những người tuổi Dần có mối nhân duyên khởi vượng, các mối quan hệ hài hòa. Dường như đi đâu hay làm gì bản mệnh cũng dễ dàng nhận được sự giúp đỡ của những người xung quanh. Đặc biệt nữ tuổi Dần có phần may mắn hơn nam tuổi Dần.

Công việc của những người làm công ăn lương tiến triển khá thuận lợi. Nếu có việc gì quan trọng thì bản mệnh có thể tiến hành luôn trong ngày này bởi vì đây là lúc có cát tinh che chở và quý nhân giúp đỡ. Quý nhân của Dần có thể là bất kỳ ai vì vậy bản mệnh hãy đối xử khéo léo với mọi người xung quanh. 

 

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 27/10/2023, 3 con giáp làm 'sương sương' mà tiền đầy túi, thăng hoa tài vận, phát tài phát lộc hơn thiên hạ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu luôn làm mọi việc một cách chỉn chu nhất có thể. Dậu có thể được cấp trên thăng chức vì nỗ lực mà bản mệnh đã có được. Đó là cách mà lãnh đạo của Dậu giữ chân nhân tài vì vậy bản mệnh có thể tự hào về mình.

Túi tiền của những người làm kinh doanh sẽ rủng rỉnh hơn trong ngày này. Nó sẽ còn gia tăng hơn nữa nếu Dần nắm bắt tốt cơ hội của mình. Ngoài ra, chuyện tình duyên trong ngày cũng rất ổn định. Người độc thân tìm được người phù hợp, hết lòng yêu thương, quan tâm mình.

 

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 27/10/2023, 3 con giáp làm 'sương sương' mà tiền đầy túi, thăng hoa tài vận, phát tài phát lộc hơn thiên hạ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ sẽ có Tam Hợp giúp đỡ nên mọi kế hoạch trong sự nghiệp đều tiến triển đều đặn đúng như dự kiến của bản mệnh. Các mối quan hệ xã hội, xã giao khởi sắc, được nhiều người sẵn sàng giúp đỡ.

Người tuổi Ngọ có cơ hội gặp được quý nhân, được giới thiệu cho những cơ hội đáng quý. Điều Ngọ cần làm là tập trung vào nhiệm vụ, chớ nên làm việc theo cảm hứng nhất thời do chịu ảnh hưởng của Mộc Dục. Các mối quan hệ của bản mệnh với khách hàng, đối tác tiến triển tốt. Bản mệnh nhận được các đơn hàng hoặc các hợp đồng một cách thường xuyên và đều đặn. Nhờ vậy mà túi tiền của Ngọ lúc nào cũng rủng rỉnh.

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 27/10/2023, 3 con giáp làm 'sương sương' mà tiền đầy túi, thăng hoa tài vận, phát tài phát lộc hơn thiên hạ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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