Trúng số độc đắc vào đúng ngày 20/4/2023, 3 con giáp 'lọt vào mắt xanh Thần Tài', đổi đời giàu sang, công danh vượng phát, tăng lương nhiều số

Tâm linh - Tử vi 20/04/2023 07:45

Tử vi 12 con giáp dự đoán 3 con giáp may mắn dưới đây 'lọt vào mắt xanh Thần Tài', đổi đời giàu sang, công danh vượng phát, tăng lương nhiều số vào đúng ngày 20/4/2023.

Tuổi Sửu

Con đường sự nghiệp của người tuổi Sửu có những tín hiệu tích cực. Với tinh thần hăng hái làm việc, công việc của người tuổi này đang trên đà phát triển rất tốt. Do đó, bạn hãy tiếp tục phát huy để có thể chinh phục đỉnh cao của sự nghiệp. Ngoài ra, tài lộc của con giáp này gặp nhiều may mắn do có Quý nhân phù trợ, từ đó mang cho bản mệnh nhiều cơ hội làm giàu.

Bên cạnh đó, chuyện tình cảm của con giáp may mắn này cũng đang bước vào giai đoạn ngọt ngào, nồng thắm. Bản mệnh có thể vượt qua được những áp lực của cuộc sống nhờ có gia đình là chỗ dựa vững chắc cho mình.  

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 20/4/2023, 3 con giáp 'lọt vào mắt xanh Thần Tài', đổi đời giàu sang, công danh vượng phát, tăng lương nhiều số - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi có thể gặp được những sự may mắn nhất định về tiền bạc. Các khoản chi tiêu đều đang trong tầm kiểm soát và kế hoạch của con giáp này. Liên quan đến vấn đề đầu tư và hợp tác kinh doanh, bản mệnh sẽ một vài cơ hội đầu tư sinh lời, hãy nhanh chóng chớp lấy thời cơ.

Ngoài ra, về chuyện tình cảm của bạn, các cặp đôi có được khoảng thời gian hẹn hò lãng mạn. Người độc thân cũng mau chóng tìm được ý trung nhân nhờ sự cởi mở, chân thành của mình.

 

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 20/4/2023, 3 con giáp 'lọt vào mắt xanh Thần Tài', đổi đời giàu sang, công danh vượng phát, tăng lương nhiều số - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Công việc của người tuổi Hợi sẽ diễn ra thuận lợi đồng đều. Tử vi dự đoán may mắn ngập tràn và đây là ngày hoàn toàn có lợi dành cho con giáp này. Nếu có thể giữ tốt phong độ này, bạn hứa hẹn sẽ được cấp trên cất nhắc lên vị trí mới.

Bên cạnh đó, người tuổi Hợi sẽ đón nhiều tin vui trong thời điểm tới. Đào hoa vượng dự báo người độc thân có thể đón nhận tin vui liên quan tới chuyện tình cảm. Bản mệnh nhận được lời tỏ tình từ chính người mà mình thầm thương bấy lâu.

 

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 20/4/2023, 3 con giáp 'lọt vào mắt xanh Thần Tài', đổi đời giàu sang, công danh vượng phát, tăng lương nhiều số - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Đúng ngày mai, thứ Năm 20/4/2023, vận xui qua đi, may mắn gõ cửa, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền nhiều vô kể, phước lộc đầy nhà

Đúng ngày mai, thứ Năm 20/4/2023, vận xui qua đi, may mắn gõ cửa, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền nhiều vô kể, phước lộc đầy nhà

Tử vi 12 con giáp dự đoán 3 con giáp may mắn dưới đây khai thông vận mệnh, tiền nhiều vô kể, phước lộc đầy nhà vào đúng ngày 20/4/2023.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp may mắn con giáp 12 con giáp tử vi tử vi hằng ngày tử vi 12 con giáp tử vi hôm nay tử vi ngày mai tu vi ngay mai

TIN MỚI NHẤT

Chồng khóa cửa phòng trong đêm tân hôn, mẹ chồng nói một câu khiến tôi cay đắng

Chồng khóa cửa phòng trong đêm tân hôn, mẹ chồng nói một câu khiến tôi cay đắng

Tâm sự 1 giờ 4 phút trước
Đêm tân hôn bị chồng khóa cửa, tôi phải ngủ ngoài phòng khách và sững sờ trước lời mẹ chồng

Đêm tân hôn bị chồng khóa cửa, tôi phải ngủ ngoài phòng khách và sững sờ trước lời mẹ chồng

Tâm sự 1 giờ 8 phút trước
Vừa cưới xong đã bị chồng đuổi ngủ phòng khách, lời mẹ chồng nói khiến tôi chết lặng

Vừa cưới xong đã bị chồng đuổi ngủ phòng khách, lời mẹ chồng nói khiến tôi chết lặng

Tâm sự 1 giờ 9 phút trước
Đêm tân hôn, chồng khóa cửa không cho tôi vào phòng, câu nói của mẹ chồng khiến tôi đắng lòng

Đêm tân hôn, chồng khóa cửa không cho tôi vào phòng, câu nói của mẹ chồng khiến tôi đắng lòng

Tâm sự 1 giờ 10 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định đuổi chồng ra khỏi nhà giữa đêm của người vợ chịu nhiều ức hiếp

Sự thật đằng sau quyết định đuổi chồng ra khỏi nhà giữa đêm của người vợ chịu nhiều ức hiếp

Tâm sự gia đình 1 giờ 17 phút trước
Cô dâu hủy cưới chỉ vì một tin nhắn, 3 ngày sau bất ngờ đi “tuần trăng mật” cùng người đặc biệt

Cô dâu hủy cưới chỉ vì một tin nhắn, 3 ngày sau bất ngờ đi “tuần trăng mật” cùng người đặc biệt

Tâm sự 1 giờ 17 phút trước
Chỉ còn 3 ngày đến lễ cưới, một tin nhắn khiến cô dâu hủy hôn và xách vali lên đường

Chỉ còn 3 ngày đến lễ cưới, một tin nhắn khiến cô dâu hủy hôn và xách vali lên đường

Tâm sự 1 giờ 17 phút trước
Tưởng vợ sẽ vui khi nhận đôi khuyên tai, tôi bàng hoàng trước điều em thú nhận

Tưởng vợ sẽ vui khi nhận đôi khuyên tai, tôi bàng hoàng trước điều em thú nhận

Tâm sự 1 giờ 18 phút trước
Đi công tác về mang quà cho vợ, tôi không ngờ em lại quỳ xuống nói ra sự thật

Đi công tác về mang quà cho vợ, tôi không ngờ em lại quỳ xuống nói ra sự thật

Tâm sự 1 giờ 18 phút trước
3 ngày trước đám cưới, cô dâu đọc được một tin nhắn và quyết định hủy hôn ngay lập tức

3 ngày trước đám cưới, cô dâu đọc được một tin nhắn và quyết định hủy hôn ngay lập tức

Tâm sự 1 giờ 18 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

Nóng: Triệt phá đường dây lớn sản xuất thuốc An Cung giả từ bột mì, hóa chất bán ra cao gấp gần 30 lần giá thành

Nóng: Triệt phá đường dây lớn sản xuất thuốc An Cung giả từ bột mì, hóa chất bán ra cao gấp gần 30 lần giá thành

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

12 giờ đêm, hàng xóm bất ngờ đập cửa, vợ chồng tôi không ngờ lại chứng kiến cảnh tượng này

12 giờ đêm, hàng xóm bất ngờ đập cửa, vợ chồng tôi không ngờ lại chứng kiến cảnh tượng này

Hơn chục cuộc gọi của vợ lúc chồng đang ở nhà nghỉ, đến sáng hôm sau anh mới biết chuyện động trời

Hơn chục cuộc gọi của vợ lúc chồng đang ở nhà nghỉ, đến sáng hôm sau anh mới biết chuyện động trời

Thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

Thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

Trúng số độc đắc vào đúng 26/9/2026, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc vào đúng 26/9/2026, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trong 2 ngày thứ 7 và Chủ Nhật, 3 con giáp chạm đáy vận xui, làm gì cũng không thành, Tiểu Nhân chỉ chờ thời cơ ra tay, tương lai lao dốc

Trong 2 ngày thứ 7 và Chủ Nhật, 3 con giáp chạm đáy vận xui, làm gì cũng không thành, Tiểu Nhân chỉ chờ thời cơ ra tay, tương lai lao dốc

Qua đêm nay, 3 con giáp Tài Lộc hội tụ, phúc khí căng đầy, làm ăn thuận lợi, liên tiếp đón nhận tin vui

Qua đêm nay, 3 con giáp Tài Lộc hội tụ, phúc khí căng đầy, làm ăn thuận lợi, liên tiếp đón nhận tin vui