Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (25/12-26/12), 3 con giáp vận trình lội ngược dòng như 'cá chép hóa rồng', tưng bừng đón tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc

Tâm linh - Tử vi 24/12/2023 11:30

3 con giáp vận trình lội ngược dòng như 'cá chép hóa rồng', tưng bừng đón tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc.

Tuổi Ngọ

Nhờ có quý nhân nâng đỡ mà người tuổi Ngọ có thể kiểm soát tốt các khó khăn, thách thức bất ngờ. Nguồn thu nhập ổn định đem lại cho con giáp này cuộc sống tương đối dư dả, thoải mái, có thể an tâm chi trả cho các nhu cầu cá nhân mà không cần lo nghĩ nhiều. 

Vận trình tình cảm của con giáp may mắn này cũng vô cùng thăng hoa. Tử vi ngày mới đem đến cho những người độc thân mối nhân duyên tốt đẹp. Cuộc sống gia đình luôn được hòa thuận, êm ấm dù trải qua nhiều sóng gió, thậm chí là xa cách. Song, mối quan hệ sẽ khó tiến xa nếu cả hai vẫn chưa hạ thấp cái tôi cao ngất ngưỡng. 

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (25/12-26/12), 3 con giáp vận trình lội ngược dòng như 'cá chép hóa rồng', tưng bừng đón tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Thìn

Vận trình sự nghiệp của người tuổi Thìn sẽ được đánh giá cao. Tử vi báo hiệu con giáp này đang nhận được khá nhiều sự hậu thuẫn và ủng hộ từ những người xung quanh. Nếu tiếp tục giữ phong độ này thì người tuổi Thìn sẽ sớm được cất nhắc lên vị trí cao hơn. Công việc tốt mang lại cho bản mệnh nguồn thu rủng rỉnh.‏

Ngoài ra, chuyện tình cảm hài hòa đẹp đẽ. Các cặp đôi đang trong giai đoạn tìm hiểu dần tính đến chuyện cưới sinh. Song song đó, tình cảm gia đình luôn giữ được sự hài hòa nhờ sự nỗ lực bồi đắp tình cảm của người trong cuộc. Người độc thân được trao nhiều cơ hội để làm quen với nhiều đối tượng hẹn hò khác giới. Dường như cơ hội thành đôi khá lớn nếu cả hai cởi mở, chủ động hơn. 

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (25/12-26/12), 3 con giáp vận trình lội ngược dòng như 'cá chép hóa rồng', tưng bừng đón tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Sự nghiệp của người tuổi Dậu sẽ diễn tiến vô cùng khởi sắc và bình ổn. Bản mệnh có nhiều cơ hội thể hiện tài năng, kinh nghiệm của mình và thu về thành quả xứng đáng, nhất là những người đang hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh. Mặc dù có một vài rắc rối bất ngờ phát sinh trong công việc, con giáp này vẫn có thể giải quyết ổn thoả mọi vấn đề. 

Về chuyện tình cảm, các cặp đôi luôn dành cho nhau sự quan tâm ân cần, chia sẻ thường xuyên. Người độc thân tạo được ấn tượng đặc biệt trong mắt những người mới quen, sau khoảng thời gian tìm hiểu có thể tính chuyện trăm năm. Cuộc sống gia đình viên mãn, là niềm ao ước của không ít người.

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (25/12-26/12), 3 con giáp vận trình lội ngược dòng như 'cá chép hóa rồng', tưng bừng đón tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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