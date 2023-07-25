Top 3 con giáp dưới đây sẽ gặp được cơ hội ngàn năm có một, tài lộc ngập tràn, tiền vàng đầy nhà vào đầu tháng 8.
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Tuổi Thìn
Thìn vốn thông minh, lanh lợi, biết tận dụng mọi cơ hội tốt xung quanh để xây dựng cuộc sống viên mãn sung túc. Người tuổi Thìn thường công thành danh toại sớm hơn những con giáp khác, con giáp này không chỉ được thần tài chiếu cố mà còn có quý nhân phù trợ mọi lúc mọi nơi.
Tử vi cho biết, đúng đầu tháng 8, những người bạn tuổi Thìn kiếm được rất nhiều tiền, tài lộc trở nên vượng phát, được quý nhân giúp đỡ nên cũng kịp thời cải thiện tình hình công việc và cuộc sống. Thần Tài xuất hiện vào ngày đầu tuần mang lại cho tuổi Thìn niềm tin về chuyện tiền bạc. Cơ hội kiếm tiền của tuổi Thìn đã đến vì thế chính là lúc cần chuẩn bị kỹ càng mọi phương diện làm ăn.
Tuổi Tuất
Tuất có tính cách vui vẻ, hoạt bát, luôn sống độc lập và ít khi nào dựa dẫm vào người khác. So với những con giáp khác, những người tuổi Tuất đều gặt hái được nhiều thành công vào giai đoạn tiền vận. Bởi lẽ Tuất là những người tiên phong, luôn sẵn sàng đối mặt với những thử thách bên ngoài để rèn luyện bản thân ngày càng bản lĩnh và mạnh mẽ hơn, để tìm được cơ hội để đổi đời.
Tài lộc chính là điểm sáng lớn nhất của người tuổi Tuất vào đầu tháng 8. Con giáp này được Thần Tài trợ lực, tìm ra được con đường đúng hướng để đón lấy cơ hội kiếm tiền cho mình. Con giáp tuổi Tuất sẽ gặt hái được nhiều may mắn, cơ hội đến, công việc làm ăn thuận lợi, cuộc sống cũng trở nên suôn sẻ, một thế giới viên mãn sẽ mở ra. Vận trình vượng phát, Tuất sẽ trở nên rất tích cực và lạc quan, đặc biệt là chuyện kiếm tiền.
Tuổi Thân
Tử vi cho biết, những người tuổi Thân sẽ có vận trình vô cùng may mắn đúng đầu tháng 8, con giáp này hứa hẹn có nhiều biến chuyển tốt, nhất là về đường tài lộc. Phú quý tự tới chứ chẳng cần phải vất vả đi tìm, con giáp này đạt được nhiều thành công trong công việc, thu nhập nhờ đó cũng tăng tiến đáng kể.
Trong thời gian này Thân sẽ gặp được quý nhân phù trợ, dẫn dắt đường đi nước bước cho mình. Vốn dĩ trước đó con giáp này giúp người cũng nhiều, nhờ thế mà được tăng phần phước đức. Quý nhân có thể chính là người được tuổi Thân giúp đỡ trước đây, cảm kích tấm lòng phước đức mà đưa tay giúp đỡ lại lúc hiểm nghèo.
(*) Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm