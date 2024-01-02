Tử vi cuối tháng 1/2024 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Tý vượt qua bản thân, chinh phục nhiều thử thách.

Tình cảm: Bạn thích cảm nhận tình cảm từ nhiều phía, không muốn bản thân chịu thiệt thòi từ những chuyện bên ngoài.

Công việc: Trong công việc người tuổi Tý trong công việc có nhiều việc quan trọng cần xử lí nhanh chóng, cẩn thận.

Tài lộc: Về mặt tài chính, biết cách giữ gìn cẩn thận, không để bản thân mất đi nhiều kinh tế.

Sức khoẻ: Biết cách bảo vệ bản thân, tránh lạm dụng chất có cồn.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Dũng cảm, lạc quan và đam mê phiêu lưu là những gì người xung quanh thường thấy ở tuổi Dần. Họ theo đuổi sự tự do và thích những thử thách, sự mới lạ.

Cuối tháng 1/2024, những người sinh năm Dần sẽ cảm nhận được sự giàu có tràn về ào ào như nước. Nếu là người có con mắt tinh tường khi đầu tư, con giáp này có thể gặt hái được những phần thưởng khổng lồ. Tinh thần phiêu lưu cũng sẽ trở thành động lực cho sự nghiệp của họ, việc dũng cảm thử sức ở lĩnh vực mới sẽ mang lại nhiều cơ hội hơn cho tuổi Dần.

Thời gian tới, tuổi Tý cần ận dụng tối đa nguồn lực cá nhân, giao tiếp và hợp tác với đồng nghiệp để sự nghiệp có nhiều bước đột phá hơn.

Tuổi Dần nên duy trì lý trí và đầu tư thận trọng khi tham gia các phi vụ đầu tư mạo hiểm. Đồng thời, họ cần dám chấp nhận rủi ro, thách thức giới hạn của bản thân để đưa sự nghiệp của mình đạt đến tầm cao hơn.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Cuối tháng 1/2024, công việc của tuổi Sửu trăm bề khó khăn. Người làm công chức muốn bỏ việc, chán nản tình hình hiện tại. Người kinh doanh buôn bán chậm, không có khách, cẩn thận với tiểu nhân cạnh tranh bẩn.

Bên cạnh đó, con giáp này nên thận trọng với những quyết định liên quan tới tiền bạc, có thể là bản mệnh đang đi sai hướng và cái giá phải trả là tiền bạc hao hụt một cách nhanh chóng.

Vận trình tình cảm của tuổi Sửu kém sắc. Áp lực tình cảm gần đây tăng cao, nhiều người xì xào về chuyện yêu đương của bản mệnh. Vợ chồng không hiểu ý nhau dễ cãi cọ to tiếng trong ngày này.

Giờ tốt trong ngày: 9h - 11h

Quý nhân phù trợ: Tỵ, Dậu

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.