Trúng số độc đắc vào 8h00 sáng ngày 24/10/2022: 3 con giáp được quý nhân phù trợ, tiền tài, tình duyên đều phơi phới

Tâm linh - Tử vi 23/10/2022 20:18

3 con giáp may mắn phúc khí tề tựu, tài lộc dồi dào trong ngày 24/10/2022.

Tuổi Thân

Người tuổi Thân thông minh, nhanh nhẹn như những chú khỉ vậy. Bạn cũng là con giáp sở hữu tài năng hơn người. Bạn phù hợp với các công việc liên quan đến sáng tạo, kỹ thuật.

Tuy vậy, người tuổi này tính cách cũng khá kiêu ngạo và đặc biệt kén chọn trong việc kết bạn. Bạn rất cầu toàn và khá gay gắt khi chỉ trích những người xung quanh.

Ngày 24/10/2022 người tuổi Thân có nhiều cơ hội trong cả sự nghiệp lẫn chuyện tình duyên. Người mong muốn chuyển việc sẽ tìm được một công việc tốt hơn.

Trong khi những người chưa có công việc cũng tìm được công việc phù hợp với nguyện vọng và sở trường của mình. Người làm kinh doanh sẽ chốt được nhiều đơn hàng hơn, lợi nhuận tăng lên thấy rõ.

Trong chuyện tình cảm, người tuổi Thân còn cô đơn sẽ sớm tìm được người phù hợp với mình. Người tuổi Thân đã có đôi có cặp thì sẽ sớm thông báo với mọi người tin mừng kết hôn hoặc mang thai.

 

Trúng số độc đắc vào 8h00 sáng ngày 24/10/2022: 3 con giáp được quý nhân phù trợ, tiền tài, tình duyên đều phơi phới - Ảnh 1
Ngày 24/10/2022 người tuổi Thân có nhiều cơ hội trong cả sự nghiệp lẫn chuyện tình duyên Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Dần

Người cầm tinh con giáp tuổi Dần khá mạnh mẽ, quyết đoán, dám nghĩ dám làm. Bạn cũng là người trọng tình nghĩa, dễ bị chuyện tình cảm làm lung lay ý trí. Gần đây, một số rắc rối trong chuyện tình cảm cũng làm bạn mất tập trung trong công việc.

Lúc này, người tuổi Dần cần điều chỉnh cách cư xử của bản thân. May mắn thay, người tuổi Dần là con giáp rất thông minh và tự chủ, bạn nhân thức được vấn đề của mình và sẽ nhanh chóng thay đổi để giải quyết vấn đề đó.

Ngày 24/10/2022, người tuổi Dần sẽ kịp thời xoay chuyển tình thế. Con giáp này được quý nhân phù trợ, nhận được cơ may tốt trong công việc. Sự nghiệp của bạn có nhiều khởi sắc.

Nhờ đạt được thành tích tốt trong công việc, con giáp này được cấp trên trọng dụng, cơ hội thăng tiến ngày càng rộng mở.

Người làm kinh doanh thì buôn may bán đắt, đơn hàng về nhiều hơn tháng trước. Bạn có cơ hội để mở rộng quy mô kinh doanh. Sau những mâu thuẫn, cãi vã, bạn và bạn đời hiểu và thông cảm cho nhau nhiều hơn. Tinh thần người tuổi này phấn chấn trở lại.

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ được biết đến với tính cách hiền lành, lịch thiệp, trọng tình nghĩa. Bạn rất giỏi trong việc xử lý các mối quan hệ cá nhân, có kỹ năng giao tiếp xã hội mạnh mẽ và có thể xử lý tốt các tình huống khác nhau.

Người tuổi này có tinh thần, thái độ làm việc tích cực, dễ được lãnh đạo coi trọng. Sự nghiệp của bạn càng về sau càng vượng phát.

Ngày 24/10/2022, người tuổi này nhận được nhiều cơ hội trong công việc. Kế hoạch công việc bạn đề xuất đã được thông qua. Chỉ cần nỗ lực và tập trung vào công việc, con giáp này sẽ đạt được những thành tựu vượt trội. Người làm kinh doanh sẽ ký được những hợp đồng có giá trị, mang lại nguồn thu lớn.

Trong thời điểm này, người tuổi Ngọ còn độc thân cũng sẽ sớm tìm được bờ vai chia sẻ. Những người đã có đôi có cặp thì tình cảm thêm mặn nồng, gắn bó.

 

 

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo.

 

Tuần mới (24/10 - 30/10), mở cửa đón Thần Tài, 3 con giáp tiền của xum xuê, bừng sáng hào quang, hốt vàng hốt bạc về đầy két

Tuần mới (24/10 - 30/10), mở cửa đón Thần Tài, 3 con giáp tiền của xum xuê, bừng sáng hào quang, hốt vàng hốt bạc về đầy két

Chúc mừng 3 con giáp phát tài tuần mới (24/10 - 30/10) khi được thần May Mắn che chở bạn cơ hội hốt vàng hốt bạc.

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Từ khóa:   con giáp tuổi dần tuổi ngọ

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