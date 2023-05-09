Trúng số độc đắc vào 6 ngày tới (10/5 - 14/5), 3 con giáp ung dung hưởng phước, tiền bạc bạt ngàn, may mắn triền miên, cầu gì cũng có

Tâm linh - Tử vi 09/05/2023 08:46

Tham khảo bài viết dưới đây để biết 3 con giáp nào may mắn vào 6 ngày tới nhé!

Tuổi Thân

Người tuổi Thân bẩm sinh đã thông minh, lanh lợi và nhanh nhẹn như những chú khỉ. Họ giỏi giao tiếp và có thể kết bạn với bất kỳ ai. Trong 6 ngày tới, người tuổi Thân gặp nhiều may mắn, công việc dần khởi sắc. Con giáp này vượt qua được khó khăn, từng bước vươn lên trong công việc.

Đặc biệt, những người tuổi Thân có thể gặp cơ hội để làm ăn phát tài hoặc thăng quan, tiến chức. Nếu làm kinh doanh cũng ký được những hợp đồng quan trọng, lời nhuận nhờ đó cũng tăng lên. Song bên cạnh đó, người tuổi Thân cũng cần chú ý sức khỏe. Họ dễ mắc các bệnh liên quan đến phổi, đường tiêu hóa.

Trúng số độc đắc vào 6 ngày tới (10/5 - 14/5), 3 con giáp ung dung hưởng phước, tiền bạc bạt ngàn, may mắn triền miên, cầu gì cũng có - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Những người cầm tinh con Rắn rất tài giỏi, khôn khéo. Họ biết đối nhân xử thế nên không làm mất lòng ai. Thời gian gần đây, do bị sao xấu chiếu mệnh nên con giáp tuổi Tỵ dễ mất tiền của, gặp sự cố không đáng có.

Dự đoán trong n 6 ngày tới, con giáp tuổi Tỵ có tài vận khởi sắc hơn. Họ nhận được nhiều cơ hội thăng tiến trong công việc. Biết nắm bắt cơ hội, con giáp dần thăng hoa trong sự nghiệp, vận số ngày càng lên hương. Những người làm kinh doanh cũng tìm được nguồn hàng tốt, gặp được bạn làm ăn uy tín nên các thương vụ đều xuôi chèo, mát mái.

Trúng số độc đắc vào 6 ngày tới (10/5 - 14/5), 3 con giáp ung dung hưởng phước, tiền bạc bạt ngàn, may mắn triền miên, cầu gì cũng có - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Tuổi Ngọ là con giáp tài cao, chí lớn, không ngừng nỗ lực vươn lên. Người tuổi này ham học hỏi, không ngừng tìm kiếm cơ hội cho mình. Tử vi có nói, đúng 6 ngày tới, tuổi Tý sẽ gặt hái được nhiều thành công, được 'hưởng' quả ngọt từ những cố gắng của mình trong thời gian vừa qua.

Con giáp tuổi Ngọ được sao may mắn chiếu mệnh nên rũ bỏ vận xui, gặp nhiều may mắn. Tuổi Ngọ sẽ nhận được những thay đổi tích cực trong cả cuộc sống, tình cảm, sự nghiệp. Khi cơ hội làm giàu đến, tuổi Sửu nên nắm bắt để không bỏ lỡ cơ hội duy nhất để xây dựng cuộc sống đủ đầy, viên mãn hơn.

Trúng số độc đắc vào 6 ngày tới (10/5 - 14/5), 3 con giáp ung dung hưởng phước, tiền bạc bạt ngàn, may mắn triền miên, cầu gì cũng có - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Đúng 12 ngày tới (8/5 - 19/5): Top 3 con giáp uống no lộc trời, túi tiền rủng rỉnh, đời sang trang mới huy hoàng

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Theo tử vi, đúng 12 ngày tới, những người thuộc 3 con giáp may mắn này vận trình biến chuyển tích cực, thuận lợi hanh thông, đi đâu làm gì cũng dễ có quý nhân giúp sức.

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