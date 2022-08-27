Trúng số độc đắc vào 2 ngày cuối tuần (27/8 - 28/8), Thần Tài gõ cửa, quý nhân chờ sẵn, 3 con giáp 'sa trúng hố vàng', bùng nổ tiền bạc, tài lộc bon bon kéo đến, làm một thu mười, đánh đâu thắng đó tha hồ hốt tiền

Tâm linh - Tử vi 27/08/2022 05:02

Vào 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp dưới đây có vận may trúng số độc đắc, bùng nổ tiền bạc, tài vận nở rộ, giàu sang chạm nóc.

Tuổi Mão

Thời gian 2 ngày cuối tuần này, khi bước vào đại vận cũng tức là thời kỳ tột đỉnh may mắn, người tuổi Mão sẽ gặp được rất nhiều quý nhân ra tay tương trợ, công việc chuyển biến khả quan, những việc muốn thực hiện đều có thể suôn sẻ tiến hành và thu về kết quả như ý muốn.

Tử vi 12 con giáp chỉ rõ, trời sẽ cho Mão sẽ có cơ may kiếm tiền dễ như trở bàn tay. Những người cầm tinh con Mèo hãy biết nắm bắt thời cơ, tận dụng triệt để những gì mình đang có Mão sẽ thăng tiến ngoạn mục, có số dư tài khoản lên đến hàng trăm triệu đồng.

Vận trình của người tuổi Mão có nhiều điểm sáng trong tháng này từ trong công việc cho tới tiền bạc và mặt tình cảm. Khi Mão hiểu rõ vai trò của mình trong từng việc, có góc nhìn lạc quan thì mọi thứ sẽ thuận lợi hơn. 

Trúng số độc đắc vào 2 ngày cuối tuần (27/8 - 28/8), Thần Tài gõ cửa, quý nhân chờ sẵn, 3 con giáp 'sa trúng hố vàng', bùng nổ tiền bạc, tài lộc bon bon kéo đến, làm một thu mười, đánh đâu thắng đó tha hồ hốt tiền - Ảnh 1
Thời gian 2 ngày cuối tuần này, khi bước vào đại vận cũng tức là thời kỳ tột đỉnh may mắn, người tuổi Mão sẽ gặp được rất nhiều quý nhân ra tay tương trợ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Người tuổi Dần làm việc gì cũng hết sức hết lòng, dốc tâm dốc sức, không ngừng cố gắng phấn đấu nỗ lực gấp nhiều lần người khác nên có thể từng bước, từng bước tiến đến đỉnh thành công.

Vào 2 ngày cuối tuần sắp tới, Thần Tài phù hộ, quý nhân tương trợ, mang tài lộc, phúc lộc đến với con giáp tuổi Dần. Trong sự nghiệp, người tuổi Dần sẽ tạo được nhiều đột phá mới, tạo mở được con đường thăng tiến nhanh chóng, đồng thời cũng tự kiếm về không ít cơ hội đại phát tài.

Đây là thời điểm người tuổi Dần có vô vàn những ý tưởng kinh doanh độc đáo, nhờ vậy mà vận trình tài lộc cũng suôn sẻ hơn rất nhiều so với trước đây. Con giáp này có thể chẳng cần hao tâm tổn trí quá nhiều mà tiền bạc vẫn đầy tay.

Trúng số độc đắc vào 2 ngày cuối tuần (27/8 - 28/8), Thần Tài gõ cửa, quý nhân chờ sẵn, 3 con giáp 'sa trúng hố vàng', bùng nổ tiền bạc, tài lộc bon bon kéo đến, làm một thu mười, đánh đâu thắng đó tha hồ hốt tiền - Ảnh 2
Vào 2 ngày cuối tuần sắp tới, Thần Tài phù hộ, quý nhân tương trợ, mang tài lộc, phúc lộc đến với con giáp tuổi Dần - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

2 ngày cuối tuần sắp tới, hưởng lộc trời ban, Thần Tài chỉ mặt gọi tên, nên người tuổi Tuất nhận được không ít khoản thu ngoài dự kiến như trúng số, lợi nhuận từ chứng khoán. Đồng thời, công việc trong thời điểm này cũng có những bước tiến dài, càng làm càng thu được kết quả tốt, càng phấn đấu càng có cơ hội nâng cao vị thế trong công ty.

Khi tài tinh nhập mệnh, hỉ sự liên tiếp kéo đến, vận đen của người tuổi Tuất đều được hóa giải, tan biến hết. Tài vận khởi sắc bừng bừng, con giáp này có thể cầu tài đắc tài, cầu lộc hưởng lộc, tiền bạc ùn ùn chảy vào túi, không còn phải lo lắng bất cứ điều gì về tài chính nữa.

Bước vào khoảng thời gian này, con giáp tuổi Tuất sẽ có vận may lội ngược dòng. Con giáp càng chăm chỉ càng thăng tiến, sẽ tìm được cơ hội tốt để đổi đời, giúp cuộc sống thăng hoa, phú quý hơn.

Trúng số độc đắc vào 2 ngày cuối tuần (27/8 - 28/8), Thần Tài gõ cửa, quý nhân chờ sẵn, 3 con giáp 'sa trúng hố vàng', bùng nổ tiền bạc, tài lộc bon bon kéo đến, làm một thu mười, đánh đâu thắng đó tha hồ hốt tiền - Ảnh 3
2 ngày cuối tuần sắp tới, hưởng lộc trời ban, Thần Tài chỉ mặt gọi tên, nên người tuổi Tuất nhận được không ít khoản thu ngoài dự kiến như trúng số - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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