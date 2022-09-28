Trúng số độc đắc vào 16h00 ngày 29/9/2022: 3 con giáp có tài lộc dồi dào, công danh phú quý, tiền tài ùn ùn kéo đến

Tâm linh - Tử vi 28/09/2022 10:09

3 con giáp này sẽ gặp nhiều may mắn, phát tài, phát lộc trong ngày 29/9/2022.

Tuổi Thìn

Rồng là con vật duy nhất không có thực trong 12 con giáp, vì thế số phận của tuổi Rồng cũng có nhiều khác biệt. Rồng đại diện cho sức mạnh phi thường, thiêng liêng, được mọi người tôn kính. Những người tuổi Thìn vì thế mà thông minh sắc sảo, luôn đạt được nhiều thành công trong cuộc sống, có uy quyền, địa vị.

Nhờ cát tinh soi chiếu, ngày 29/9/2022, người tuổi Thìn sẽ không thiếu vận may. Tài lộc vượng phát, may mắn ngập tràn, phúc khí luôn đồng hành, sự nghiệp thuận buồm xuôi gió, không có kẻ tiểu nhân cản trở, đồng nghiệp giúp đỡ nhau trong công việc.

Họ có quý nhân tương trợ, nâng đỡ họ trong mọi hoàn cảnh khó khăn, khả năng kiếm bộn tiền là hoàn toàn có thể.

Trúng số độc đắc vào 16h00 ngày 29/9/2022: 3 con giáp có tài lộc dồi dào, công danh phú quý, tiền tài ùn ùn kéo đến - Ảnh 1
Nhờ cát tinh soi chiếu, ngày 29/9/2022, người tuổi Thìn sẽ không thiếu vận may. Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Dậu

Duyên dáng, đáng yêu lại khôn khéo, nhanh nhẹn nên con giáp này gây dựng được mối quan hệ rất tốt đẹp với các đối tác làm ăn của mình. Nhờ thế, mỗi khi cần sự hỗ trợ con giáp này dễ dàng được nâng đỡ hết mình. Cộng thêm sự chăm chỉ, siêng năng nên thành công càng bám riết lấy Dậu không buông.

Ngày 29/9/2022, tuổi Dậu cứ bước chân ra cửa là tiền rơi trúng đầu, may mắn theo chân. Từ đây, cơ hội thăng tiến của con giáp này sẽ rộng mở, tha hồ tận hưởng cuộc sống sang giàu, đứng trên bục vinh quang.

Tuổi Tý

Ngày 29/9/2022, người tuổi Tý nhận được nhiều tin vui bất ngờ, tài lộc phủ phê, thuận lợi trong công việc. Trong 12 con giáp, tuổi Tý có thể nói là con giáp thích tiền nhất. Họ có tham vọng làm giàu, kiếm ra tiền mỗi ngày.

Ngày 29/9/2022, người tuổi Tý sẽ gặp vận may về tiền bạc, họ có cơ hội trúng thưởng hay thậm chí là trúng độc đắc. Trong công việc, con giáp này có cơ hội được đề bạt thăng chức, tăng lương. Ngày 29/9/2022 tới quả thật là cơ hội tốt, tuổi Tý nhất định phải tận dụng.

 

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo.

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