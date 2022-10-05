Trúng số độc đắc vào 16h00 ngày 06/10/2022: Top 3 con giáp may mắn được thần tài gọi tên, bùng nổ tài lộc, cơ hội kiếm tiền rộng mở, vét hết tiền của thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 05/10/2022 07:05

Ngày 06/10/2022 là thời điểm 3 con giáp này gặp nhiều may mắn, thuận lợi.

Tuổi Dần

Chờ mong cả tuần, nhưng phải chờ tới cuối tuần này thì tài vận mới thực sự khởi sắc, tuổi Dần mới thực sự thấy tiền ùn ùn đổ về túi mình.

Ngày 06/10/2022 này sẽ có người tự mang tài lộc tới tận nơi cho tuổi Dần. Nếu biết nắm bắt cơ hội thì bản mệnh sẽ thu được nguồn lợi lớn lắm đó. Chẳng phải lúc nào cũng may mắn, không cầu tài mà tài tự tới như vậy đâu.

Chủ nhật tài lộc mới thực sự vượng phát, tuổi Dần liều liệu "may túi 3 gang" mà đựng luôn ấy. Tiền bạc ào ào đổ về nhà, con giáp này bận rộn làm chẳng hết việc luôn.

Trúng số độc đắc vào 16h00 ngày 06/10/2022: Top 3 con giáp may mắn được thần tài gọi tên, bùng nổ tài lộc, cơ hội kiếm tiền rộng mở, vét hết tiền của thiên hạ - Ảnh 1
Ngày 06/10/2022 này sẽ có người tự mang tài lộc tới tận nơi cho tuổi Dần.  Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi là 1 trong những con giáp may mắn về đường tài lộc khi tiền bạc cứ thế ùn ùn kéo về nhà. Chỉ trong ngày 06/10/2022 này thôi mà những chú Lợn có nguồn thu khéo bằng cả năm miệt mài làm việc rồi ấy chứ.

Ngày 06/10/2022 là thời điểm mà con giáp này nên tập trung vào công việc chính của mình, bởi tiền bạc trong ngày có nhiều hay ít phụ thuộc vào việc đó. Đừng lúc làm việc này, khi lại làm việc khác, mất thời gian mà thiếu tập trung nên năng suất làm việc không cao, chỉ tổ khiến cho mình thất bại mà thôi.

Tới chủ nhật mới là thời điểm mà tài lộc bùng nổ với tuổi Hợi. Con giáp này nếu theo nghiệp kinh doanh buôn bán thì sẽ thấy rõ Thần Tài đang đứng về phía mình.

Tuổi Mùi

Những chú Dê đừng có lười biếng vào ngày 06/10/2022 này nhé, bởi đó chính là thời điểm tốt nhất để bạn gặt hái tài lộc về túi của mình đó. Ngày 06/10/2022 này Tài thần nằm ở hướng Chính Đông, nếu có ý định cầu tài thì người tuổi Mùi đừng quên đi theo hướng này nhé, bạn sẽ được Thần Tài để mắt tới mà phù hộ độ trì cho đấy.

Bản mệnh có thể bung lụa làm những gì mình thích. Nhất là những bạn làm kinh doanh buôn bán sẽ thấy hôm đó hàng hóa bán chạy kinh khủng khiếp, khách hàng nườm nượp vào ra.

 

 

 * Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo.

Từ khóa:   con giáp tuổi hợi tuổi mùi

TIN MỚI NHẤT

Sự thật trớ trêu đằng sau phút xiêu lòng trước vẻ quyến rũ của cô hàng xóm xinh đẹp

Sự thật trớ trêu đằng sau phút xiêu lòng trước vẻ quyến rũ của cô hàng xóm xinh đẹp

Tâm sự 46 phút trước
Nỗi lòng cô gái vỡ mộng ngay đêm thành hôn vì đề nghị không ngờ từ người chồng đại gia

Nỗi lòng cô gái vỡ mộng ngay đêm thành hôn vì đề nghị không ngờ từ người chồng đại gia

Tâm sự 1 giờ 16 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Qua đêm nay, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 16 phút trước
Sự thật đằng sau cái quỳ gối của người vợ khi nhận đôi khuyên tai từ chồng đi xa về

Sự thật đằng sau cái quỳ gối của người vợ khi nhận đôi khuyên tai từ chồng đi xa về

Tâm sự 2 giờ 16 phút trước
Sự thật đằng sau hành động quay sang mượn tiền của mẹ chồng trong lúc con cái nợ nần

Sự thật đằng sau hành động quay sang mượn tiền của mẹ chồng trong lúc con cái nợ nần

Tâm sự gia đình 2 giờ 46 phút trước
Màn cay đắng vì chửa trước và sự thay đổi tình thế không ai ngờ sau một đêm mưa gió

Màn cay đắng vì chửa trước và sự thay đổi tình thế không ai ngờ sau một đêm mưa gió

Tâm sự 3 giờ 16 phút trước
Sự thật đằng sau chiếc nhẫn kim cương trăm triệu và câu nói đi kèm của người chồng

Sự thật đằng sau chiếc nhẫn kim cương trăm triệu và câu nói đi kèm của người chồng

Tâm sự gia đình 4 giờ 16 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 31 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định kết hôn vội vã và nỗi cay đắng của người chồng khi nhận ra sai lầm

Sự thật đằng sau quyết định kết hôn vội vã và nỗi cay đắng của người chồng khi nhận ra sai lầm

Tâm sự gia đình 4 giờ 46 phút trước
Sự thật đằng sau tiếng động lạ dưới bếp khiến dâu trẻ vác gậy đi bắt trộm

Sự thật đằng sau tiếng động lạ dưới bếp khiến dâu trẻ vác gậy đi bắt trộm

Tâm sự gia đình 5 giờ 16 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Qua đêm nay, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Qua đêm nay, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10

Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10

Nửa đầu tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Thiên Tuế chọn mặt gửi vàng, kiếm tiền cực đỉnh, làm ít hưởng nhiều, an nhàn hưởng Lộc

Nửa đầu tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Thiên Tuế chọn mặt gửi vàng, kiếm tiền cực đỉnh, làm ít hưởng nhiều, an nhàn hưởng Lộc

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài nổ lộc, trúng số độc đắc, Tài Lộc chạm 'đỉnh của chóp', sự nghiệp bước sang chương mới

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài nổ lộc, trúng số độc đắc, Tài Lộc chạm 'đỉnh của chóp', sự nghiệp bước sang chương mới

Từ ngày 21 đến cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp hoan hỷ được Phật thương trời độ, liên tiếp đón tin vui, đại phú đại quý

Từ ngày 21 đến cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp hoan hỷ được Phật thương trời độ, liên tiếp đón tin vui, đại phú đại quý