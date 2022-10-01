Trúng số độc đắc vào 16h00 ngày 02/10/2022: 3 con giáp có đường tài lộc khởi sắc rực rỡ, mở cửa thấy lộc, tiền đầy ví

Tâm linh - Tử vi 01/10/2022 09:23

Những con giáp sau đây sẽ không cần lo về tài chính trong ngày 02/10/2022.

Tuổi Ngọ

Tử vi hàng ngày của 12 con giáp cho hay ngày 02/10/2022 mở ra cơ hội cho tuổi Ngọ phát triển tri thức, hiểu biết khi tìm được thông tin hay ho, giá trị. Dường như càng tìm hiểu con giáp này càng bị cuốn hút theo đó, và cơ hội để phát triển công việc trong thời gian này cũng rất cao.

Cục diện tam hợp đưa tới những chỉ dẫn cho bản mệnh trong chuyện tình cảm, hạn chế việc phạm sai lầm. Khi áp dụng những lời khuyên giá trị vào đời sống tình cảm cũng là lúc con giáp này cảm thấy hạnh phúc trọn vẹn hơn. Nhiều cặp vợ chồng có thể được hàn gắn trong thời gian này.

Hỏa Mộc tương sinh hôm nay sẽ giúp hạn chế việc quyết định sai của bản mệnh. Hơn nữa, sức khỏe của bản mệnh được cải thiện rõ rệt nhờ việc nỗ lực tập luyện và áp dụng chế độ ăn uống khoa học hơn mỗi ngày.

Trúng số độc đắc vào 16h00 ngày 02/10/2022: 3 con giáp có đường tài lộc khởi sắc rực rỡ, mở cửa thấy lộc, tiền đầy ví - Ảnh 1
Tuổi Ngọ có cơ hội để phát triển công việc trong thời gian này rất cao. Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Mão

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, ngày 02/10/2022, tình tình tài chính của tuổi Mão được cải thiện. Có thể là ai đó mượn tiền và nay trả cho con giáp này hoặc là một khoản thu nào đó nằm trong dự kiến vừa trở về túi. Bản mệnh tự tin với khả năng kiếm tiền của mình, cho dù không quá giàu có nhưng đủ cho những nhu cầu cơ bản.

Cục diện tam hội hôm nay đưa tới cơ hội gặp gỡ hoặc kết nối, liên lạc giữa tuổi Mão với một người bạn cũ và hai người có thể hàn huyên sau thời gian dài xa cách. Bản mệnh cũng có thể có thêm sáng kiến thú vị nào đó với sự gợi ý của họ nên sẽ háo hức hơn cho những dự định mới.

Tuy nhiên, Mộc khí vượng gây ra những tác động xấu tới sức khỏe, vì thế, con giáp này nên nghỉ ngơi sớm. Đừng làm việc quá sức hoặc cố ra quyết định quá nhiều trong ngày hôm nay, nếu không vì không đủ khả năng tập trung bản mệnh sẽ dễ để xảy ra sai sót.

Tuổi Sửu

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, ngày 02/10/2022, mọi việc của tuổi Sửu hôm nay được hanh thông, thuận lợi, nhất là ai làm việc liên quan đến nghiên cứu, học thuật. Nếu ai đang thi cử thì hôm nay cũng là ngày tốt, hứa hẹn sẽ có được số điểm con giáp này mong muốn.

Trong đời sống tình cảm, ngũ hành xung khắc dự báo ngày mới này không đem lại cho tuổi Sửu những cảm xúc tích cực. Thế nên tốt nhất là hãy dành thời gian cho công việc, nếu con giáp này muốn có một ngày hiệu quả và nhiều thành tích tốt. Còn chuyện tình cảm, hãy để sang một thời điểm khác.

Về sức khỏe, tuổi Sửu cơ bản không có vấn đề đáng lo ngại, song hãy lưu ý những dấu hiệu vặt vãnh để có giải pháp ngay, đừng để bệnh nặng mới chữa mà nên xử lý nên phòng ngừa để bảo vệ tốt nhất cho sức khỏe của mình.

 

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo.

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