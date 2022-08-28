Trúng số độc đắc vào 16h chiều Chủ nhật ngày 28/8, 'Phật Trời che chở, Thần Tài ưu ái', 3 con giáp ôm trọn cục tiền 'chà bá', số may mắn đỏ rực rỡ, tài lộc rực ánh hào quang, tay cầm 'tiền quyển', đổi đời đại gia

Tâm linh - Tử vi 28/08/2022 06:05

3 con giáp dưới đây được Thần Phật đặc biệt ưu ái, làm ăn phát tài, cuộc sống suôn sẻ, gặt hái được nhiều tài lộc, cuộc sống viên mãn.

Tuổi Mùi

Mùi tính tình hào phóng, hảo sảng, hay giúp đỡ mọi người. Đây là con giáp phúc dày, mệnh lớn. Tài lộc của người tuổi này đa phần đều dồi dào. Khi gặp khó khăn, con giáp tuổi Mùi thường được quý nhân phù trợ nên cuộc sống ngày càng suôn sẻ.

Tử vi nói rằng, đúng 16h chiều chủ nhật, những người tuổi Mùi sẽ được cát tinh chiếu mệnh và thoát khỏi hung tinh. Vận mệnh của con giáp này được cải thiện nhanh chóng, đặc biệt là về đường công danh, sự nghiệp. 

Đây là khoảng thời gian tuyệt đẹp của con giáp này, quý nhân luôn bên cạnh để hỗ trợ, nâng cao vận khí cho tuổi Mùi. Đặc biệt, cuộc sống tuổi Mùi sẽ được nâng lên tầm cao mới, may mắn sẽ đến liên tục giúp con giáp này tìm được cơ hội đổi đời, có thể giàu có đến vài năm sau.

Trúng số độc đắc vào 16h chiều Chủ nhật ngày 28/8, 'Phật Trời che chở, Thần Tài ưu ái', 3 con giáp ôm trọn cục tiền 'chà bá', số may mắn đỏ rực rỡ, tài lộc rực ánh hào quang, tay cầm 'tiền quyển', đổi đời đại gia - Ảnh 1
Tử vi nói rằng, đúng 16h chiều chủ nhật, những người tuổi Mùi sẽ được cát tinh chiếu mệnh và thoát khỏi hung tinh - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Tử vi vào 16h chiều chủ nhật, người tuổi Thân chính là con giáp may mắn được Thần Tài soi chiếu, vận đỏ bừng lên, tài lộc kéo đến, giàu sang phú quý. Trong thời gian này, công danh, sự nghiệp của người tuổi Thân sẽ ngày càng thăng tiến, xuôi thuận. Những người tuổi Thân càng bỏ ra nhiều công sức bao nhiêu thì quả ngọt được thu về bấy nhiêu.

Tuổi Thân sẽ có thần tài chiếu cố nồng hậu, vận may cũng lội ngược dòng, đụng đâu có tiền đó. Chưa hết, nếu Thân biết đầu tư kinh doanh thì sẽ càng giàu có, tiền vào như nước. Ngoài ra, đối với những con giáp tuổi Thân, tài lộc của con giáp này cuối năm nay sẽ vượt xa những gì mong đợi.

Vận trình tài lộc của người tuổi Thân phát tài phát lộc, tài lộc rủng rỉnh. Con giáp tuổi Thân có tài lộc dồi dào, nhân đôi sự may mắn. Thân sẽ gặp muôn vàn những điều tốt lành.

Trúng số độc đắc vào 16h chiều Chủ nhật ngày 28/8, 'Phật Trời che chở, Thần Tài ưu ái', 3 con giáp ôm trọn cục tiền 'chà bá', số may mắn đỏ rực rỡ, tài lộc rực ánh hào quang, tay cầm 'tiền quyển', đổi đời đại gia - Ảnh 2
Tử vi vào 16h chiều chủ nhật, người tuổi Mùi chính là con giáp may mắn được Thần Tài soi chiếu, vận đỏ bừng lên, tài lộc kéo đến, giàu sang phú quý - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Theo tử vi, tuổi Tuất đón nhận tin vui cực lớn, tiền bạc cứ đổ về tiêu hoài không hết. Con giáp này gặp được nhiều may mắn, vận tài chính được cải thiện nhiều hơn. Đặc biệt, nhờ sự bản lĩnh cao ngút trời nên tiền bạc cứ tăng lên không ngừng, trong túi lúc nào cũng rủng rỉnh.

Con giáp tuổi Tuất vào 16h chiều nay không chỉ nhận được sự trợ giúp của quý nhân, mà còn được thần tài chiếu cố. Chính vì thế, con đường công danh sự nghiệp của bản mệnh dự báo sẽ xuôi chèo mát mái, gặp nhiều thuận lợi hiếm có.

Người tuổi Tuất may mắn có sao tài lộc phù trợ, Thần Tài gõ cửa, nên công việc sự nghiệp thuận lợi bất ngờ, khó khăn đến mấy cũng có cách giải quyết, tháo gỡ, may mắn kéo đến cùng cơ hội kiếm tiền, thậm chí sẽ đụng trúng “hũ vàng”.

Trúng số độc đắc vào 16h chiều Chủ nhật ngày 28/8, 'Phật Trời che chở, Thần Tài ưu ái', 3 con giáp ôm trọn cục tiền 'chà bá', số may mắn đỏ rực rỡ, tài lộc rực ánh hào quang, tay cầm 'tiền quyển', đổi đời đại gia - Ảnh 3
Con giáp tuổi Tuất vào 16h chiều nay không chỉ nhận được sự trợ giúp của quý nhân, mà còn được thần tài chiếu cố - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Đúng 18h chiều nay (27/8), Thần Tài liên tiếp cho lộc, 3 con giáp 'đâm đầu' vào núi tiền, vùng vẫy trong biển bạc, sở hữu vận may trúng số tiền tỷ, khó thoát 'họa giàu', tiền bạc tiêu không phải nghĩ

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Thời gian này, 3 con giáp dưới đây được Thần Tài chống lưng, may mắn ngập tràn, gặt hái được nhiều tài lộc, tiền bạc rủng rỉnh tiêu không phải nghĩ.

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