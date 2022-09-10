Trúng số độc đắc vào 11h trưa nay (10/9), 3 con giáp vàng bạc phủ lối, tiền tài trải đầy sân, của cải chất đống, phú quý vô biên

Tâm linh - Tử vi 10/09/2022 05:58

Thời gian sau 11h trưa nay (10/9) là lúc 3 con giáp may mắn sự nghiệp thịnh vượng, tài lộc bao la. Bản mệnh có phúc trời ban nên làm gì cũng thuận lợi, vững bước tiến tới thành công.

Tuổi Mùi

Tử vi chỉ rõ, sau 11h trưa nay 10/9, vận trình của người tuổi Mùi lập tức thay đổi, bừng lên rực rỡ đến không ngờ. Con giáp may mắn có được nhiều cơ hội thăng tiến trong công việc. Những bản hợp đồng, dự án của Mùi được tiến hành trong thời gian này sẽ có được thành công vang dội, khẳng định vị thế của bản mệnh trong lĩnh vực mà mình theo đuổi.

Chỉ cần xác định rõ mục tiêu và phấn đấu hết sức, con giáp sẽ giành được những gì mà bản thân ao ước bấy lâu nay. Bạn hãy mạnh tay đầu tư, làm chủ thị trường và gặt hái về những thành công xứng đáng. Cũng từ đây, Mùi mới thu vén tài lộc, giàu sang phú quý.

Trúng số độc đắc vào 11h trưa nay (10/9), 3 con giáp vàng bạc phủ lối, tiền tài trải đầy sân, của cải chất đống, phú quý vô biên - Ảnh 1
Tử vi chỉ rõ, sau 11h trưa nay 10/9, vận trình của người tuổi Mùi lập tức thay đổi, bừng lên rực rỡ đến không ngờ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Tử vi dự đoán, sang 11h trưa nay 10/9 là thời điểm tuyệt vời cho Dậu lột xác, thay đổi cuộc đời, nhờ khí vận hanh thông. Con giáp hưởng tài lộc sum sum suê, nhiều điều tích cực xảy đến với bạn. Trong cuộc sống, Dậu sẽ liên tục đón những cơn mưa vàng bạc thông qua việc trúng số độc đắc hay thắng giải các cuộc thi.

Trong công việc, thì Dậu cũng không kém cạnh. Con giáp này sẽ có được những bản hợp đồng, những cơ hội mới để thể hiện bản thân và tăng thêm thu nhập. Ngoài ra, trong thời điểm này, con giáp cũng kiếm được một khoản tiền không nhỏ nhờ vào chính sức lực của mình. 

Trúng số độc đắc vào 11h trưa nay (10/9), 3 con giáp vàng bạc phủ lối, tiền tài trải đầy sân, của cải chất đống, phú quý vô biên - Ảnh 2
Tử vi dự đoán, sang 11h trưa nay 10/9 là thời điểm tuyệt vời cho Dậu lột xác, thay đổi cuộc đời, nhờ khí vận hanh thông - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Ngọ là một trong những con giáp may mắn được Cát tinh soi chiếu, vận đỏ bừng lên, tài lộc kéo đến, giàu sang phú quý. Dự đoán sau 11h trưa nay 10/9, bản mệnh công danh, sự nghiệp của người tuổi Ngọ sẽ ngày càng thăng tiến, xuôi thuận.

Ngọ càng bỏ ra nhiều công sức bao nhiêu thì quả ngọt được thu về bấy nhiêu. Nếu mọi việc cứ diễn ra suôn sẻ thì Ngọ sẽ tích được một khoản tiền khổng lồ cho việc đầu tư, phát triển trong tương lai.

Trúng số độc đắc vào 11h trưa nay (10/9), 3 con giáp vàng bạc phủ lối, tiền tài trải đầy sân, của cải chất đống, phú quý vô biên - Ảnh 3
Dự đoán sau 11h trưa nay 10/9, bản mệnh công danh, sự nghiệp của người tuổi Ngọ sẽ ngày càng thăng tiến, xuôi thuận - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Thần Tài thủ thỉ: Nửa đầu tháng 9/2022, 3 con giáp mở mắt là thấy tiền, chuẩn bị may thêm túi 3 gang mà đựng, lộc tài sáng rực như sao trời

Thần Tài thủ thỉ: Nửa đầu tháng 9/2022, 3 con giáp mở mắt là thấy tiền, chuẩn bị may thêm túi 3 gang mà đựng, lộc tài sáng rực như sao trời

Tử vi cho thấy, những con giáp này thành công vang dội, sự nghiệp khởi sắc, vinh quang gõ cửa nhà khi bước sang nửa đầu tháng 9/2022.

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