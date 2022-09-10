Trúng số độc đắc vào 10 giờ sáng ngày 10/9, quý nhân khởi sinh phú quý, tưng bừng đón tiền lộc, hào môn rộn ràng, may mắn lan tỏa

Tâm linh - Tử vi 10/09/2022 04:30

Tham khảo bài viết dưới đây để biết những con giáp nào may mắn vào hôm nay nhé!

Trúng số độc đắc vào 10 giờ sáng ngày 10/9, quý nhân khởi sinh phú quý, tưng bừng đón tiền lộc, hào môn rộn ràng, may mắn lan tỏa - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Thân

Thời gian gần đây, công việc của người tuổi Thân có thể không được suôn sẻ do tác động ngoại cảnh. Tuy vậy, con giáp này đừng thấy thế mà nản lòng nhụt chí, kẻo bỏ lỡ cơ hội của bản thân. Hôm nay, người tuổi Thân nhận được cơ hội trong công việc, tài lộc nhiều vô kể.

Con giáp tuổi này làm công ăn lương sẽ có thêm công việc, dự án mới. Những khoản đầu tư của họ bắt đầu sinh lời. Người làm lãnh đạo cũng gặp cộng sự giỏi, tìm ra hướng đi đúng đắn cho doanh nghiệp của mình. Con giáp tuổi Thân làm việc chăm chỉ, nỗ lực, đạt nhiều thành tích tốt, kiếm tiền về đầy túi.

Tuổi Ngọ

Hôm nay, tài lộc của người tuổi Ngọ vượng phát hơn trước nhiều. Con giáp này làm ăn kinh doanh được dự báo có vận đỏ như son, nhiều cơ hội đến tay. Người tuổi này được trời ban sức khỏe dồi dào, ít khi ốm đau bệnh tật.

Vì vậy, họ có đủ thể lực, trí lực để hoàn thành tốt các công việc, nhờ đó tăng thêm thu nhập. Không những có sự nghiệp thuận lợi, họ còn có gia đình ấm êm, hạnh phúc. Những cặp vợ chồng son được dự báo sẽ sớm mang thai, sinh con. Gia đình họ tràn ngập tiếng cười.

Tuổi Thìn

Hôm nay, con giáp tuổi Thìn có nhiều chuyện vui. Công việc của họ hanh thông, rộng mở hơn trước. Người làm công ăn lương sẽ tìm được công việc mới với mức lương, chế độ đãi ngộ tốt hơn.

Trong khi đó, một số người khác tìm được thêm công việc, dự án hợp tác làm ăn giúp tăng thêm thu nhập. Những người làm kinh doanh cũng gặp gỡ nhiều khách hàng, chốt được những hợp đồng có giá trị lớn. Tiền bạc, tài sản trong tay, con giáp này nhờ đó cũng nhiều lên trông thấy.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

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