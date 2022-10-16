Trúng số độc đắc trong vòng 4 ngày tới (17/10 - 20/10), 3 con giáp mở túi hứng bao lì xì của Thần Tài, tiền nhiều như lá rụng mùa thu, may mắn dồn dập

Tâm linh - Tử vi 16/10/2022 12:08

Sách tử vi cho biết, trong 4 ngày tới sẽ có những con giáp bùng nổ may mắn, thành công trong sự nghiệp và tình duyên.

Tuổi Thìn

Trong 4 ngày tới, con giáp tuổi Thìn được sao tốt chiếu mệnh, quý nhân đưa đường chỉ lối. Sự nghiệp của họ có những bước phát triển không ngừng. Người tuổi này nếu làm lãnh đạo sẽ giúp doanh nghiệp của mình phát triển vượt bậc.

Trong khi đó, người làm công ăn lương cũng có kỹ năng làm việc tốt, ngày càng được cấp trên đánh giá cao. Con giáp tuổi Thìn thành công trong công việc. Đồng thời, họ cũng có thể giúp đỡ được bạn bè, người thân và đồng nghiệp xung quanh mình khiến cho phúc đức, vận may tiếp tục được trao truyền.

Trúng số độc đắc trong vòng 4 ngày tới (17/10 - 20/10), 3 con giáp mở túi hứng bao lì xì của Thần Tài, tiền nhiều như lá rụng mùa thu, may mắn dồn dập - Ảnh 1
Trong 4 ngày tới, con giáp tuổi Thìn được sao tốt chiếu mệnh, quý nhân đưa đường chỉ lối - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Thời gian gần đây, người tuổi Dậu gặp không ít vấn đề trong công việc. Dù đã nỗ lực nhưng con giáp này không được ghi nhận. Tuy gặp nhiều khó khăn nhưng họ vẫn không ngừng cố gắng vươn lên.

Tử vi cho biết, trong 4 ngày tới, con giáp tuổi Dậu gặp nhiều cơ hội trong công việc, thu nhập từ đó cũng tăng lên. Có thể một công việc mới hoặc một cơ hội hợp tác làm ăn sẽ đến với họ. Con giáp tuổi Dậu cần giữ vững tinh thần, tránh xa những nguồn năng lượng tiêu cực.

Trúng số độc đắc trong vòng 4 ngày tới (17/10 - 20/10), 3 con giáp mở túi hứng bao lì xì của Thần Tài, tiền nhiều như lá rụng mùa thu, may mắn dồn dập - Ảnh 2
Tử vi cho biết, trong 4 ngày tới, con giáp tuổi Dậu gặp nhiều cơ hội trong công việc, thu nhập từ đó cũng tăng lên - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Người tuổi Tỵ túc trí đa mưu, thông minh và hoạt bát. Họ có nhiều tài lẻ và là người nhiều tham vọng. Người tuổi này hợp làm chủ hơn là làm thuê, họ không thích bị người khác dẫn dắt. Con giáp này sớm bộc lộ tài năng lãnh đạo, có khả năng thuyết phục người khác làm theo ý mình.

Tử vi 4 ngày tới dự đoán, con giáp tuổi Tỵ có sao tài lộc chiếu mệnh, được quý nhân giúp đỡ nên sự nghiệp của họ ngày càng khởi sắc. Người làm kinh doanh sẽ nhận được thêm nguồn vốn cũng như các mối quan hệ, doanh số nhờ đó cũng tăng lên nhanh chóng.

Trúng số độc đắc trong vòng 4 ngày tới (17/10 - 20/10), 3 con giáp mở túi hứng bao lì xì của Thần Tài, tiền nhiều như lá rụng mùa thu, may mắn dồn dập - Ảnh 3
Tử vi 4 ngày tới dự đoán, con giáp tuổi Tỵ có sao tài lộc chiếu mệnh, được quý nhân giúp đỡ nên sự nghiệp của họ ngày càng khởi sắc - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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