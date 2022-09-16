Trúng số ĐỘC ĐẮC trong 3 ngày tới (17/9 - 19/9), 3 con giáp này HÊN HƠN CẢ CHỮ HÊN, tình duyên đỏ như son, 10 người thì hết 9 người mua nhà lầu xe hơi

Tâm linh - Tử vi 16/09/2022 15:32

Trong 3 ngày tới (17/9 - 19/9), 3 con giáp này may mắn đến độ khiến ai ai cũng ganh tị.

Tuổi Dần

Vận trình công việc của người tuổi Dần trong 3 ngày tới (17/9 - 19/9) diễn ra suôn sẻ. Mối quan hệ với cấp trên, đồng nghiệp có sự kết hợp ăn ý nên mang lại hiệu quả bất ngờ. Bản mệnh phát huy được khả năng kiếm tiền và quản lý chi tiêu, nhờ vậy mà không rơi vào cảnh túng thiếu. Con giáp này tìm được mối nhân duyên ưng thuận, chuyện tình cảm trải qua nhiều cung bậc cảm xúc tuyệt vời.

Trúng số ĐỘC ĐẮC trong 3 ngày tới (17/9 - 19/9), 3 con giáp này HÊN HƠN CẢ CHỮ HÊN, tình duyên đỏ như son, 10 người thì hết 9 người mua nhà lầu xe hơi - Ảnh 1

Vận trình công việc của người tuổi Dần trong 3 ngày tới (17/9 - 19/9) diễn ra suôn sẻ.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Tài chính là phương diện nhiều điểm sáng nhất trong trong 3 ngày tới (17/9 - 19/9) của người tuổi Ngọ khi bản mệnh nhận được sự hỗ trợ của Thiên Tài. Được cát thần này ưu ái, con giáp này có thể sẽ nhận thêm công việc bên ngoài hoặc có mối làm ăn mới, đầu tư vào lĩnh vực thu được lợi nhuận. 

Nhân cơ hội này hãy cố gắng làm vững mạnh khả năng tài chính của mình cũng như suy nghĩ kĩ càng về việc duy trì hướng đi này, chuyển từ việc phụ thành việc chính. Với những lĩnh vực mới còn nhiều bỡ ngỡ, nếu lo ngại rủi ro, bạn có thể có thể tìm hiểu hoặc học hỏi kinh nghiệm người đi trước rồi mới đầu tư, làm từng bước một.

Ngày Thổ - Thủy xung khắc nhắc nhở mệnh chủ cần chú ý đến các mối quan hệ của mình hơn, dù là bạn bè hay gia đình. Bạn không nên bỏ bê người thân của mình chỉ vì quá ham công tiếc việc hoặc quá ham vui với bạn bè. Đây sẽ là mầm mống khiến gia đình bất ổn.

Trúng số ĐỘC ĐẮC trong 3 ngày tới (17/9 - 19/9), 3 con giáp này HÊN HƠN CẢ CHỮ HÊN, tình duyên đỏ như son, 10 người thì hết 9 người mua nhà lầu xe hơi - Ảnh 2

Tài chính là phương diện nhiều điểm sáng nhất trong trong 3 ngày tới (17/9 - 19/9) của người tuổi Ngọ khi bản mệnh nhận được sự hỗ trợ của Thiên Tài.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Chính Tài trợ mệnh nên may mắn mà Thìn có được chủ yếu đến từ công việc chính mà bạn đang làm trong 3 ngày tới (17/9 - 19/9). Chỉ cần kiên định với công việc hiện tại, không đứng núi này trông núi nọ thì mới có lộc làm ăn, không chừng còn được tăng lương, thưởng nóng.

 

Vì cục diện Thổ khắc Thủy nên Thìn phải để ý đến lời ăn tiếng nói của bản thân một chút, đặc biệt là trong chuyện tình cảm. Không ai trên đời này là hoàn hảo ngay cả với chính bản thân bạn. Có lẽ bạn đang quá kén chọn trong việc tìm nửa kia phù hợp với mình.

 

Trúng số ĐỘC ĐẮC trong 3 ngày tới (17/9 - 19/9), 3 con giáp này HÊN HƠN CẢ CHỮ HÊN, tình duyên đỏ như son, 10 người thì hết 9 người mua nhà lầu xe hơi - Ảnh 3

Chính Tài trợ mệnh nên may mắn mà Thìn có được chủ yếu đến từ công việc chính mà bạn đang làm trong 3 ngày tới (17/9 - 19/9).

Ảnh minh họa: Internet

 

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm. 

Đúng 2 ngày tới (16 - 17/9): ‘Hiền lành sinh phú quý’, 3 con giáp trời thương ban cho vận may hiếm có: Thoát hết tam tai, gặt hái thành quả, công danh cao ngất, tài lộc vụt sáng như sao

Đúng 2 ngày tới (16 - 17/9): ‘Hiền lành sinh phú quý’, 3 con giáp trời thương ban cho vận may hiếm có: Thoát hết tam tai, gặt hái thành quả, công danh cao ngất, tài lộc vụt sáng như sao

Tử vi đúng 2 ngày tới (16 - 17/9), 3 con giáp có tài có lộc, càng sống tốt bao nhiêu, trời càng thương gặt hái thành quả bấy nhiêu.

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