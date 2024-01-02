Tuổi Mùi có thể phải đối mặt với hung vận khá lớn. Dù bản mệnh đã rất cẩn thận và cũng có thái độ khiêm tốn giữ mình nhưng xui xẻo vẫn cứ ập đến một cách khó hiểu. Những cản trở, khó khăn đổ xuống khiến tinh thần của bản mệnh khá sa sút.

Vận tình duyên thì cũng không may mắn. Các cặp đôi nảy sinh mâu thuẫn, cãi vã vì nhiều vấn đề, nhưng có lẽ nguyên nhân chính là do cái tôi cá nhân của cả hai đều quá lớn, không ai chịu nhường nhịn hay lắng nghe đối phương mà chỉ quan tâm đến suy nghĩ, cảm xúc của mình.

Nguyệt lệnh Trường sinh khiến cho bản mệnh thời gian này hay lưỡng lự, không dứt khoát trong bất cứ việc gì vì bạn lo lắng về những kết quả không như ý. Thực tế là bạn gặp chướng ngại chủ yếu ở vấn đề tinh thần, nên cố gắng hành động nhiều hơn để tránh việc nghĩ nhiều.

Tháng mới khá vất vả nhưng bù lại là việc này mang lại cho bạn tiền bạc. Ví dụ đi xa để ký kết hợp đồng lớn hoặc tham gia sự kiện quan trọng giúp bạn gia tăng thu nhập thì không nên từ chối.

Người độc thân thời gian này có người đưa kẻ đón khiến ai cũng phải ghen tị. Những cặp đôi đang trải qua giai đoạn hạnh phúc ngập tràn. Một số cặp vợ chồng son lúc này cũng nhận được tin vui bầu bí, hân hoan thông báo cho nội ngoại hai bên.

Ngoài ra Bạch Hổ hung tinh dự báo có những điều gây bất lợi cho sức khỏe của bản mệnh. Thay vì việc cố gắng uống thuốc bổ thì bạn nên lắng nghe cơ thể mình, ăn uống đúng bữa, thể dục thường xuyên.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Trong số các con giáp thì những người tuổi Tuất chính là những người có thể kiếm được nhiều khoản tiền hậu hĩnh từ nghề chính của mình. Đặc biệt những người tuổi Tuất chính là con giáp thông minh và luôn có có tầm nhìn sâu rộng, sự nghiệp thành công, tương lai tươi sáng. Đặc biệt, tử vi cho biết trong cuộc sống của tuổi Tuất đa màu sắc và rất thực tế. Nếu những người tuổi Tuất ở bên những người sinh ra đã ước định sẵn là bạn đồng hành của nhau, thì cuộc sống rất ổn định và bình yên. Những người tuổi Tuất rất kiên định và đáng tin cậy, chăm chỉ và yêu thích công lý.

Vào 3 ngày liên tiếp tới (3, 4 và 5/1), dù tuổi Tuất có gặp phải vướng mắc trong cuộc sống, cũng đừng quá bận tâm. Năm nay, có thể một vài người sẽ tìm được nửa kia của mình. Người tuổi Tuất cần nắm bắt tốt những cơ hội mang lại vận tài lộc dồi dào trong tương lai gần. Trong công việc có nhiều cơ hội kiếm tiền, vì vậy có thể sẽ liên tiếp đón chào những làn sóng may mắn.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.