Con đường sự nghiệp của Tuổi Thìn đang hanh thông và năng lực của bạn đang được công nhận. Cấp trên cũng đang xem xét vị trí cao hơn cho bạn. Hãy tiếp tục tập trung vào công việc chuyên môn của mình để phát triển năng lực và tránh bị áp đặt từ người khác. Tự tin trong công việc là quan trọng, nhưng hãy tránh thái độ quá mạnh mẽ và tự tin để không gây ra sự chèn ép từ người khác.

Thu nhập của bạn đang cải thiện đáng kể, mang lại cuộc sống thoải mái và sung túc. Tuy nhiên, cần phải tránh thái độ keo kiệt và quá nghiêm túc trong chi tiêu. Hãy tận hưởng cuộc sống nhưng đồng thời giữ sự cân nhắc và tỉnh táo trong quản lý tài chính gia đình.

Bước sang tháng mới, mục tiêu của con giáp tuổi Tỵ trong công việc khá rõ ràng nên bạn có thể vì quá tập trung và ảnh hưởng tiêu cực tới mối quan hệ xung quanh, điều này sẽ khiến bạn thấy buồn.

Người tuổi Tỵ nuôi nhiều tham vọng trong sự nghiệp của mình trong tháng này. Trong quá trình hướng đến mục tiêu, bạn phải loại bỏ những gì không phù hợp. Thế nên việc bị trách mắc, oán giận là điều khó tránh khỏi.

Tài lộc tháng mới tăng tiến, mặc dù cơ hội mở ra trước mắt không ít nhưng chúng chỉ càng khiến bạn bối rối mà thôi vì dường như chúng na ná giống nhau, không có gì nổi bật. Bạn lo lắng rằng mình quyết định sai và loại bỏ đi những cơ hội tốt thực sự.

Đào hoa ghé thăm người độc thân tuổi Tỵ trong tháng này. Mối quan hệ giữa các cặp đôi có sự thay đổi tích cực nhờ vào cách hành xử khôn ngoan, khéo léo của bản mệnh.

Tình hình sức khỏe có nhiều dấu hiệu đang lo, bạn không được chủ quan. Nếu phải thường xuyên đi lại, nên tập trung lái xe và quan trọng nhất là tập trung xử lý khi có rắc rối xảy ra.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Tử vi cho biết trong thời gian tới trên con đường sự nghiệp của người tuổi Dần tiến triển thuận lợi, nhưng kẻ xấu dễ xuất hiện, cản trở sự phát triển của bản thân. Thời gian này, tuổi Dần chính là con giáp may mắn khi thời vận đến, bạn sẽ gặp nhiều may mắn, kiếm được nhiều tiền, giàu sang phú quý, rất dễ nhận được một số bất ngờ ngoài ý muốn.

Tử vi cho biết những người tuổi Dần chính là con giáp cầu tài đắc tài cầu lộc được lộc khiến cuộc sống cực kỳ viên mãn. Đặc biệt, người tuổi Dần càng chăm chỉ tiền bạc càng chảy về ào ào như thác lũ. Những người tuổi Sửu hãy nhanh chóng chớp lấy cơ hội vàng mười này để tạo bước tiền đề cho tương lai của mình thêm phần sáng lạn.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.