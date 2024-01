Tuổi Dần nên cẩn trọng trong các mối quan hệ. Điềm báo cho thấy có kẻ sẽ chơi xấu sau lưng bản mệnh do ganh tị, đố kỵ với những gì bản mệnh đã và đang đạt được. Ngay cả với những người ngày thường vẫn cười nói vui vẻ cũng không nên chủ quan thiếu sự đề phòng.

Tháng mới xuất hiện những vấn đề đòi hỏi tuổi Mão tốn khá nhiều công sức, ít người giúp đỡ. Thế nhưng trong đó cũng ẩn tàng những cơ hội để bạn tạo ra sự đột phá. Nhất là ai đang làm việc có kế hoạch, có tổ chức thì càng gia tăng được hiệu quả trong thời gian ngắn.

Người làm công ăn lương có thu nhập tốt hơn, trong khi người làm ăn kinh doanh có doanh thu ổn định, đều đặn, nhưng không có doanh thu bất thường nào cả. Lời khuyên là bạn nên kiên trì, đừng mơ mộng về chuyện giàu có sau một đêm kẻo bị vướng vào những cạm bẫy.

Bản mệnh được yêu chiều, vì thế mới sinh ra giận hờn và thiếu đi sự lắng nghe. Con giáp tuổi Mão nhớ rằng, nếu được người ấy nhường nhịn thì cũng phải biết điều nhé.

Nguyệt lệnh Bệnh cho thấy có thể vì bận rộn, căng thẳng nên tuổi Mão có thể sinh bệnh. Lời khuyên cho bạn trong thời gian này đó là mỗi ngày bạn phải tìm cách giải tỏa hết căng thẳng trước khi lên giường ngủ đi nhé.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Ngay từ khi còn trẻ, tuổi Thân đã ý thức được rằng phải làm việc chăm chỉ thì mới có thể thành công. Con giáp này có thể dễ dàng gây dựng được sự nghiệp lớn mạnh, tiền của rủng rỉnh, cuộc sống ấm no. Tử vi nói rằng, từ 1/2, người tuổi Thân làm gì cũng gặp may mắn. Bản mệnh đón nhận vận may trên con đường sự nghiệp, đường tình duyên cũng phát triển êm đẹp, hạnh phúc.

Tuổi Thân cần phải bình tĩnh để nắm bắt các cơ hội xuất hiện trước may. Đây chính là thời cơ để bản mệnh vươn lên mạnh mẽ, có một cuộc sống giàu có, sung túc hơn. chỉ cần tập trung, không ngừng nỗ lực, công sức mà bản mệnh bỏ ra sẽ được đền đáp xứng đáng.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.