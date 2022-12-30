Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay, lộc trời như thác đổ, 3 con giáp phú quý đầy tay, gom hết tiền vàng, đổi vận giàu sang, mua nhà sắm xe trong nháy mắt

Tâm linh - Tử vi 30/12/2022 04:40

Tử vi của 12 con giáp nói rằng, sau 16h30 chiều nay, những con giáp này vận trình tài lộc rực sáng, xuất hiện những tín hiệu khả quan liên quan tới phương diện tài chính.

Tuổi Tý

Trời sinh tuổi Tý bản chất thông minh lại còn nhanh nhẹn và cực nhạy bén với chuyện kiếm tiền. Vậy nên, dù làm công ăn lương hay làm chủ thì con giáp này cũng có bạc tiền phủ phê, nhà xe có sẵn khiến ai cũng thầm ngưỡng mộ.

Tử vi dự đoán, sau 16h30 chiều nay, nhờ có sao Hồng Loan chiếu mệnh nên Tý sẽ song hỷ lâm môn, làm ăn suôn sẻ. Chẳng những làm một hưởng mười, làm chơi hưởng thật con giáp giàu có này còn bước chân ra cửa là tiền ập xuống đầu, thức trắng đêm để đếm cũng không xuể.

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay, lộc trời như thác đổ, 3 con giáp phú quý đầy tay, gom hết tiền vàng, đổi vận giàu sang, mua nhà sắm xe trong nháy mắt - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Những người tuổi Mão hiền lành, thiện lương và sẵn lòng giúp đỡ người khác mà chẳng hề suy tính thiệt hơn nên được trời Phật thương yêu, quý nhân chiếu cố. Những ngày tháng qua khá chật vật, thế nhưng sau 16h30 chiều nay, tuổi Mão sẽ thăng tiến ầm ầm.

Được đề bạt lên vị trí mà bấy lâu nay ước ao, kiếm tiền dễ như trở bàn tay. Tuổi Mão càng vượng lộc vượng tài, làm ăn đại phát. Không chỉ tài vận thăng hoa, tình duyên của Mão cũng mặn nồng viên mãn khiến ai cũng hờn.

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay, lộc trời như thác đổ, 3 con giáp phú quý đầy tay, gom hết tiền vàng, đổi vận giàu sang, mua nhà sắm xe trong nháy mắt - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Tuổi Thân là người thông minh, bản lĩnh và dám thử thách bản thân. Nếu người khác chỉ chọn việc nhẹ nhàng thì Thân lại chẳng nề hà gian khổ nhờ thế họ khôn ngoan, tài giỏi hơn người. Từ đồng nghiệp, đối tác đến cấp trên ai cũng phải công nhận tài năng của Thân.

Sách tử vi 12 con giáp có nói, sau 16h30 chiều nay, những vấp váp trong cuộc sống của tuổi Thân sẽ được giải quyết trơn tru. Mọi khúc mắc trong công việc cũng trôi chảy. Từ thời điểm này trở đi, bạn sẽ có “số hưởng” làm một tuần tiêu cả năm cũng không hết.

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay, lộc trời như thác đổ, 3 con giáp phú quý đầy tay, gom hết tiền vàng, đổi vận giàu sang, mua nhà sắm xe trong nháy mắt - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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