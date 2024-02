Tuổi Thìn

Chính Quan chiếu mệnh, con giáp may mắn này sẽ nhận được sự tin tưởng của mọi người nhờ tinh thần làm việc nghiêm túc, cẩn thận. Bạn có thể được phân công phụ trách nhiều nhiệm vụ quan trọng. Đây chính là thời điểm để bạn vươn lên khẳng định bản thân. Do đó, bạn đừng chần chừ, do dự khi cơ hội xuất hiện trước mắt mình, đồng thời cũng đừng sợ vất vả.

Bên cạnh đó, Thổ sinh Kim cho thấy mối quan hệ giữa bản mệnh và những người khác giới khá tốt đẹp. Nếu còn độc thân, bạn nên mở lòng với mọi người xung quanh, cho người khác cơ hội được hiểu hơn về bản thân mình.