Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (6/10/2023), 3 con giáp 'đón bão tài lộc', làm đâu thắng đó, vét sạch tiền của thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 06/10/2023 04:35

3 con giáp 'đón bão tài lộc', làm đâu thắng đó, vét sạch tiền của thiên hạ.

Tuổi Dần

Con giáp may mắn này sẽ có những cơ hội tài lộc vô cùng rõ ràng. Bạn không những tự mình tìm được những khoản thu nhập tốt mà còn được bạn bè, người thân, người quen giới thiệu cho những mối làm ăn khả quan, hứa hẹn thu về rủng rỉnh. Công việc vẫn tiến triển nhịp nhàng, tuần tự.

Chính vì vậy, bạn nên tập trung và có trách nhiệm để duy trì phong độ này thật lâu. Nếu làm được, không khó để bạn được cấp trên trọng dụng và có ý định bồi dưỡng, cất nhắc. Đôi khi, thời gian này sẽ làm dấy lên các cuộc tranh cãi không hồi kết giữa các cặp đôi. Người độc thân vẫn sẽ "dậm chân tại chỗ" vì không tìm được người ưng ý.

 

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (6/10/2023), 3 con giáp 'đón bão tài lộc', làm đâu thắng đó, vét sạch tiền của thiên hạ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất làm ăn kinh doanh có thể thu tiền về đầy túi. Bạn biết rõ lợi thế của mình là gì nên không hề chùn bước trước sự cạnh tranh của đối thủ. Hướng phát triển đúng đắn giúp bạn luôn có một khoản tiền rủng rỉnh để chi tiêu và dự phòng.

Bên cạnh đó, con giáp này có các mối quan hệ xã giao ngày càng tốt đẹp, thúc đẩy công việc trôi chảy, sự nghiệp thăng tiến hơn nữa. Bạn có thể sẽ được giao đảm nhiệm những trọng trách mới, tuy là khó khăn nhưng cũng lại là cơ hội để bạn khẳng định bản thân, ghi dấu ấn bản thân trong tập thể.

 

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (6/10/2023), 3 con giáp 'đón bão tài lộc', làm đâu thắng đó, vét sạch tiền của thiên hạ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ hãy chuẩn bị tinh thần để gặp được nhiều điều vui vẻ. Đây là khoảng thời gian bạn có thể gặp được cơ hội tốt để nâng cao thu nhập, mọi chuyện sẽ rất đáng mong chờ với nhiều điều mới mẻ với bạn. Đặc biệt, người làm kinh doanh sẽ đón nhận khá nhiều tin vui, các kế hoạch buôn bán diễn ra suôn sẻ và thuận lợi.

Ngoài ra, con giáp này còn được hưởng nhiều may mắn trong chuyện tình cảm. Đường tình duyên có đào hoa nở rộ, người độc thân tìm thấy người tâm đầu ý hợp sau tháng ngày chờ đợi.

 

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (6/10/2023), 3 con giáp 'đón bão tài lộc', làm đâu thắng đó, vét sạch tiền của thiên hạ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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