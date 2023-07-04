Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (4/7/2023), 3 con giáp 'chạm trúng mỏ vàng', vận trình suôn sẻ trăm đường, tiền đổ về túi 'nhiều như thác đổ'

Tâm linh - Tử vi 04/07/2023 04:35

3 con giáp 'chạm trúng mỏ vàng', vận trình suôn sẻ trăm đường, tiền đổ về túi 'nhiều như thác đổ' sau 16h30 ngày 4/7/2023.

Tuổi Dần

Nhờ Chính Ấn xuất hiện, con giáp may mắn này sẽ bước sang một giai đoạn may mắn và thịnh vượng với nhiều cơ hội trong công việc và cuộc sống. Do đó, bạn chỉ cần biết khai thác nguồn năng lượng tích cực vốn sẵn có của bản thân thì mọi thứ tự khắc sẽ suôn sẻ, thu nhập cũng ngày một tăng lên.

Vệ vận trình tình cảm, bạn có tình duyên vượng nhờ quý nhân trợ giúp, đường tài lộc hanh thông, mọi việc tiến triển có trật tự, không có chuyện gì xảy ra. Vợ chồng hòa thuận, người độc thân dễ gặp được người ưng ý.

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (4/7/2023), 3 con giáp 'chạm trúng mỏ vàng', vận trình suôn sẻ trăm đường, tiền đổ về túi 'nhiều như thác đổ' - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ thường khá nghiêm túc và chuyên tâm trong công việc, cộng thêm tính cách cởi mở, rất có trách nhiệm với cuộc sống nên đã giúp họ gặt hái được nhiều thành công và được mọi người yêu mến. Đồng thời, bạn sẽ có thần Tài "bảo hộ" nên con đường công danh sự nghiệp cũng như cuộc sống riêng tư trở nên viên mãn.

Đường tình duyên của bạn vô cùng khởi sắc. Một số cặp đôi yêu nhau có cơ hội hàn gắn tình cảm, thổi làn gió mới vào cuộc sống gia đình. Không chỉ vậy, người độc thân cũng có cơ hội gặp được người tâm đầu ý hợp thông qua sự giới thiệu của bạn bè, người thân.

 

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (4/7/2023), 3 con giáp 'chạm trúng mỏ vàng', vận trình suôn sẻ trăm đường, tiền đổ về túi 'nhiều như thác đổ' - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi sẽ thịnh vượng và không còn vất vả. Đồng thời, bạn tạo dựng được những mối quan hệ lý tưởng trong tháng này, vận đen của họ không còn, vận đỏ sẽ đeo trong thời gian tới. Nhìn chung, cuộc sống hậu vận của bạn khá suôn sẻ nếu như bạn vẫn giữ được tâm thái bình tĩnh, tự cường tự lực.

Bên cạnh đó, bạn sẽ thăng hoa về tình cảm, đặc biệt vận đào hoa trong tuần này dồi dào không ngừng, có người đang thầm thương trộm nhớ. Đặc biệt, đối với những người đang tìm kiếm ý trung nhân, sau bao nỗ lực sẽ có được hạnh phúc cho riêng mình.

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (4/7/2023), 3 con giáp 'chạm trúng mỏ vàng', vận trình suôn sẻ trăm đường, tiền đổ về túi 'nhiều như thác đổ' - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Sau ngày mai, thứ Ba 4/7/2023, Thần Tài chiếu cố, 3 con giáp mệnh danh là 'cỗ máy kiếm tiền', công danh bừng sáng, vét hết của cải thiên hạ về nhà

Sau ngày mai, thứ Ba 4/7/2023, Thần Tài chiếu cố, 3 con giáp mệnh danh là 'cỗ máy kiếm tiền', công danh bừng sáng, vét hết của cải thiên hạ về nhà

3 con giáp mệnh danh là 'cỗ máy kiếm tiền', công danh bừng sáng, vét hết của cải thiên hạ về nhà sau ngày 4/7/2023,

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp may mắn con giáp 12 con giáp tử vi tử vi hằng ngày tử vi 12 con giáp tử vi hôm nay tử vi ngày mai tu vi ngay mai

TIN MỚI NHẤT

Sự thật về người chồng hé lộ sau một lần nhận đơn hàng hộ từ shipper

Sự thật về người chồng hé lộ sau một lần nhận đơn hàng hộ từ shipper

Ngoại tình 59 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 14 phút trước
BMW lao khỏi cầu và rơi xuống đất khiến 3 người tử vong, 1 người nguy kịch

BMW lao khỏi cầu và rơi xuống đất khiến 3 người tử vong, 1 người nguy kịch

Video 1 giờ 29 phút trước
Phản ứng của con dâu khi mẹ chồng ngỏ ý lấy lại vàng cưới trao cho con gái

Phản ứng của con dâu khi mẹ chồng ngỏ ý lấy lại vàng cưới trao cho con gái

Tâm sự Eva 1 giờ 59 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu mệnh rực rỡ, sự nghiệp nhảy vọt hơn người, tiền tài tăng nhanh không ngừng

Đúng ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu mệnh rực rỡ, sự nghiệp nhảy vọt hơn người, tiền tài tăng nhanh không ngừng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 9 phút trước
Sự thật đằng sau hành động của người bố chồng khi thấy con dâu nằm trên sofa

Sự thật đằng sau hành động của người bố chồng khi thấy con dâu nằm trên sofa

Tâm sự gia đình 2 giờ 14 phút trước
Cả gia đình vô cùng sợ hãi khi phát hiện con trăn dài 4 mét đang bò trên tủ bếp nhà mình

Cả gia đình vô cùng sợ hãi khi phát hiện con trăn dài 4 mét đang bò trên tủ bếp nhà mình

Video 2 giờ 29 phút trước
Chồng dứt áo theo nhân tình sau 10 năm chung sống, vợ tung một vật khiến anh bật khóc hối hận

Chồng dứt áo theo nhân tình sau 10 năm chung sống, vợ tung một vật khiến anh bật khóc hối hận

Tâm sự 2 giờ 44 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 59 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, quý nhân xuất hiện, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, quý nhân xuất hiện, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 4 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trúng số độc đắc đúng ngày 23/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài nâng đỡ, quý nhân chở che, trúng số độc đắc, tiền về đầy tay

Trúng số độc đắc đúng ngày 23/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài nâng đỡ, quý nhân chở che, trúng số độc đắc, tiền về đầy tay

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu mệnh rực rỡ, sự nghiệp nhảy vọt hơn người, tiền tài tăng nhanh không ngừng

Đúng ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu mệnh rực rỡ, sự nghiệp nhảy vọt hơn người, tiền tài tăng nhanh không ngừng

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, quý nhân xuất hiện, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, quý nhân xuất hiện, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Kể từ ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Kể từ ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót