Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (30/4/2023), 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như rồng vàng', hút nhiều tiền tài nhất, trời cho của cải để trước cửa nhà

Tâm linh - Tử vi 30/04/2023 08:13

Tử vi 12 con giáp dự đoán 3 con giáp may mắn dưới đây sự nghiệp 'bứt tốc như rồng vàng', hút nhiều tiền tài nhất, trời cho của cải để trước cửa nhà sau 16h30 ngày 30/4/2023.

Tuổi Dậu

Vận trình sự nghiệp của người tuổi Dậu vô cùng bứt phá và thành công mĩ mãn trong thời điểm tới. Lượng công việc tăng lên đột ngột cũng không thể làm khó được con giáp này nhờ khả năng ứng biến linh hoạt và sắp xếp công việc hợp lý. Đặc biệt, tinh thần trách nhiệm cao, sự cầu tiến chính là những từ khóa giúp con giáp này đạt được mục tiêu của mình.

Ngoài ra, chuyện tình cảm của con giáp may mắn này cũng vô cùng ngọt ngào, lãng mạn. Người thuộc con giáp này đang lên kế hoạch cho một buổi hẹn hò lý tưởng với người ấy để hâm nóng cảm xúc sau khoảng thời gian dài vùi đầu vào công việc.

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (30/4/2023), 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như rồng vàng', hút nhiều tiền tài nhất, trời cho của cải để trước cửa nhà - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Vận trình sự nghiệp của người tuổi Tuất sẽ diễn ra thuận lợi. Bản mệnh có nhiều dự định lớn trong tương lai và không ngừng nỗ lực vì điều đó. Nhờ tinh thần trách nhiệm cao, sự chịu thương chịu khó và kiên trì, bền bỉ mà việc thăng quan tiến chức chỉ còn là chuyện sớm muộn.

Ngoài ra, chuyện tình cảm khá hài hoà. Tình cảm gia đình ấm êm, thuận hòa luôn là điểm tựa tinh thần vững chắc giúp con giáp này vượt qua các áp lực trong công việc lẫn cuộc sống. Người độc thân sớm tìm được chân mệnh đời mình nhờ đào hoa tốt nâng đỡ.

 

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (30/4/2023), 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như rồng vàng', hút nhiều tiền tài nhất, trời cho của cải để trước cửa nhà - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Sự nghiệp của người tuổi Hợi sẽ vô cùng phát triển vượt bậc trong thời điểm tới. Cơ hội về nghề nghiệp, thăng tiến sẽ sớm gõ cửa cuộc sống của bạn. Điều bạn cần là cố gắng làm việc, xuôi theo tự nhiên và chờ đợi thời cơ đến. Mọi thứ đã sẵn sàng, hãy lên tinh thần để chuẩn bị đón nhận những điều mới mẻ.

Vấn đề tình cảm vô cùng viên mãn. Mọi khó khăn trong tình yêu của hai bạn sẽ được giải quyết hoàn toàn, sóng gió sẽ tan và bình minh sẽ tới. Mọi thứ dần ổn định, cả hai có thể thở phào nhẹ nhõm.

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (30/4/2023), 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như rồng vàng', hút nhiều tiền tài nhất, trời cho của cải để trước cửa nhà - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Sau hôm nay, thứ Sáu 21/4/2023, 3 con giáp chính thức hết khổ, giàu sang vượt bậc, biến hung thành cát có tiền tỷ nắm trong tay

Sau hôm nay, thứ Sáu 21/4/2023, 3 con giáp chính thức hết khổ, giàu sang vượt bậc, biến hung thành cát có tiền tỷ nắm trong tay

Tử vi 12 con giáp dự đoán 3 con giáp may mắn dưới đây chính thức hết khổ, giàu sang vượt bậc, biến hung thành cát có tiền tỷ nắm trong tay sau ngày 21/4/2023.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp may mắn con giáp 12 con giáp tử vi tử vi hằng ngày tử vi 12 con giáp tử vi hôm nay tử vi ngày mai tu vi ngay mai

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

Trong vòng 3 tháng (tháng 10, 1, 12), 3 con giáp được Quý Nhân cầm tay chỉ đường, tiến thẳng đến thành công, tiền tài vượng phát

Trong vòng 3 tháng (tháng 10, 1, 12), 3 con giáp được Quý Nhân cầm tay chỉ đường, tiến thẳng đến thành công, tiền tài vượng phát

Tặng vợ đôi khuyên tai sau chuyến công tác, tôi sững sờ trước lời thú nhận của cô ấy

Tặng vợ đôi khuyên tai sau chuyến công tác, tôi sững sờ trước lời thú nhận của cô ấy

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc, 3 con giáp tiền tài 'thuận nước xuôi dòng', làm gì cũng lợi, chả mấy mà giàu to

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc, 3 con giáp tiền tài 'thuận nước xuôi dòng', làm gì cũng lợi, chả mấy mà giàu to

Hết hôm nay, ngày 25/9/2026, 3 con giáp phát tài đổi vận, tài lộc xán lạn, công danh sự nghiệp phát triển, làm 1 hưởng 10

Hết hôm nay, ngày 25/9/2026, 3 con giáp phát tài đổi vận, tài lộc xán lạn, công danh sự nghiệp phát triển, làm 1 hưởng 10

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng