Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay, 3 con giáp may mắn hội tụ, tiền bạc nở hoa, tình duyên nở rộ, lộc lá bay phấp phới đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 03/02/2023 04:45

Chúc mừng những con giáp có tên dưới đây bởi tài lộc tăng lên đáng kể sau 16h30 chiều nay.

Tuổi Sửu

Dự đoán sau 16h30 chiều nay, tuổi Sửu có nhiều may mắn về đường tài lộc, tiền bạc vào nhà ào ào như nước. Tình hình tài chính khá sáng, bản mệnh có thể thoải mái chi tiêu như ý muốn. Những ai làm kinh doanh sẽ có được những cơ hội phát tài. Nhờ có tài kinh doanh, lại có đầu óc tư duy nhạy bén nên bản mệnh nhìn thấy được những cơ hội tốt khi mà người khác vẫn còn chưa nghĩ đến. Nên phát huy ưu điểm này của mình nhiều hơn nữa.

Người làm công ăn lương sẽ nhận được thêm khoản tiền thưởng nhờ những đóng góp của mình trong công việc. Tuy nhiên, nếu cần phải vay tiền hay cho ai vay thì nên cân nhắc, chọn lựa những nơi uy tín để tránh bị lừa gạt mất tiền bạc.

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay, 3 con giáp may mắn hội tụ, tiền bạc nở hoa, tình duyên nở rộ, lộc lá bay phấp phới đầy nhà - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Tuổi Thìn đón nhiều niềm vui về tiền bạc nhất là thời điểm sau 16h30 chiều nay. Tài vận khởi sắc rõ rệt, bản mệnh làm gì cũng suôn sẻ thuận lợi, công việc tốt lại thêm các mối quan hệ xã hội rộng nên vận trình tài lộc của bản mệnh càng ngày càng vượng phát. Đặc biệt trong thời điểm này, bản mệnh càng đi xa nhà thì càng kiếm được nhiều cơ hội làm ăn hợp tác, thu lợi nhuận về lớn vô cùng.

Ngoài ra, những trò chơi may rủi cũng có thể mang về tiền bạc dư dôi cho con giáp này. Có tiền bạc dư dôi càng phải khiêm tốn, ham học hỏi. Đồng thời bản mệnh phải có cách quản lý tài chính hợp lý để không bị mắc phải sai lầm, đem tiền bạc trong tay tiêu xài hoang phí, tài lộc cũng dễ bị tiêu tan.

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay, 3 con giáp may mắn hội tụ, tiền bạc nở hoa, tình duyên nở rộ, lộc lá bay phấp phới đầy nhà - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Với người tuổi Thân thì sau 16h30 chiều nay là thời điểm mà những may mắn về tài chính sẽ giúp cho con giáp này có được nguồn thu lớn đến không ngờ. Tài vận lý tưởng, tiền về đầy túi, bản mệnh phần nào bớt áp lực về tiền bạc. Có tinh thần làm việc chăm chỉ, hết mình, thêm nữa Thần Tài đang ở bên trợ giúp nên tuổi Thân gặp nhiều may mắn, thuận lợi trong những việc mình làm.

Nếu người tuổi Thân đang có kế hoạch kinh doanh hay đầu tư thì nên tận dụng khoảng thời gian cát khí đang lên, vận trình đương vượng này để tiến hành, tỷ lệ thành công sẽ cao hơn gấp bội. Kinh doanh buôn bán phát đạt, hàng hóa bán chạy đến không ngờ, chớp lấy cơ hội làm ăn nên con giáp này giàu lên nhanh chóng. Người làm công ăn lương cũng đạt được nhiều thành quả đáng tự hào sau những công sức vất vả mà mình bỏ ra.

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay, 3 con giáp may mắn hội tụ, tiền bạc nở hoa, tình duyên nở rộ, lộc lá bay phấp phới đầy nhà - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Từ ngày 31/1/2023, TOP 3 con giáp thu hút sự chú ý đặc biệt của Thần Tài, tài lộc nhân đôi, tiền cất chật két

Từ ngày 31/1/2023, TOP 3 con giáp thu hút sự chú ý đặc biệt của Thần Tài, tài lộc nhân đôi, tiền cất chật két

Tử vi có nói, từ ngày 31/1/2023 trở đi, tài vận của 3 con giáp sau đây rất vượng, làm đâu thắng đó, thu nhập tăng vọt.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi sau 16h30 chiều nay tử vi hôm nay tử vi ngày mai tử vi ngày 3/2/2023 tu vi hang ngay con giap may man

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau mảnh giấy khiến cô tình nhân của chồng lập tức rút lui không vết tích

Sự thật đằng sau mảnh giấy khiến cô tình nhân của chồng lập tức rút lui không vết tích

Tâm sự 1 giờ 13 phút trước
Sự thật đằng sau việc chồng cũ quay lại đòi bằng được quyển sách cũ trong kho

Sự thật đằng sau việc chồng cũ quay lại đòi bằng được quyển sách cũ trong kho

Tâm sự gia đình 2 giờ 13 phút trước
Đúng 17h50 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Đúng 17h50 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 13 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp như 'phượng hoàng vươn lên từ đống tro tàn', tiền bạc giăng đầy lối, sự nghiệp chạm đến đỉnh vinh quang

Qua đêm nay, 3 con giáp như 'phượng hoàng vươn lên từ đống tro tàn', tiền bạc giăng đầy lối, sự nghiệp chạm đến đỉnh vinh quang

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 13 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 43 phút trước
Sau ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ

Sau ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 23 phút trước
Cổ Thiên Lạc từng mất bình tĩnh khi đóng 'Dương Quá' giữa cảnh biển động

Cổ Thiên Lạc từng mất bình tĩnh khi đóng 'Dương Quá' giữa cảnh biển động

Sao quốc tế 5 giờ 35 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Tâm sự 6 giờ 28 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 28 phút trước
Đúng 9h sáng mai, thứ Hai 28/9/2026,Thiên Tài chiếu cố, 3 con giáp tạm biệt vận xui, đón tài lộc rực rỡ, cuộc sống lên hương, tin vui liên tục

Đúng 9h sáng mai, thứ Hai 28/9/2026,Thiên Tài chiếu cố, 3 con giáp tạm biệt vận xui, đón tài lộc rực rỡ, cuộc sống lên hương, tin vui liên tục

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 1 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 17h50 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Đúng 17h50 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Qua đêm nay, 3 con giáp như 'phượng hoàng vươn lên từ đống tro tàn', tiền bạc giăng đầy lối, sự nghiệp chạm đến đỉnh vinh quang

Qua đêm nay, 3 con giáp như 'phượng hoàng vươn lên từ đống tro tàn', tiền bạc giăng đầy lối, sự nghiệp chạm đến đỉnh vinh quang

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Sau ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ

Sau ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Đúng 9h sáng mai, thứ Hai 28/9/2026,Thiên Tài chiếu cố, 3 con giáp tạm biệt vận xui, đón tài lộc rực rỡ, cuộc sống lên hương, tin vui liên tục

Đúng 9h sáng mai, thứ Hai 28/9/2026,Thiên Tài chiếu cố, 3 con giáp tạm biệt vận xui, đón tài lộc rực rỡ, cuộc sống lên hương, tin vui liên tục