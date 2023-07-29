Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (29/7/2023), Bồ Tát hiển linh, 3 con giáp 'trúng lớn' trong đời, tiền tài ùa tới, ngồi không lộc cũng đến, phú quý theo tới già

Tâm linh - Tử vi 29/07/2023 04:35

3 con giáp 'trúng lớn' trong đời, tiền tài ùa tới, ngồi không lộc cũng đến, phú quý theo tới già sau 16h30 ngày 29/7/2023.

Tuổi Dần

Sự nghiệp của người tuổi Dần sẽ ngày càng suôn sẻ và thành công mĩ mãn. Khả năng ứng biến linh hoạt, giao tiếp tốt và tinh thần trách nhiệm cao giúp mọi kế hoạch của con giáp này đều đi đúng quỹ đạo mong muốn. Bản mệnh không cần phải dốc nhiều công sức nhưng vẫn thu được thành quả rực rỡ.

Trải qua nhiều sóng gió và cãi vã, các cặp đôi lại càng thêm thấu hiểu, bao dung. Nhờ vậy mà con giáp may mắn này sẽ có vận tình tình cảm vô cùng êm ấm và hạnh phúc. Người độc thân sớm tìm được một nửa của mình và viết nên câu chuyện tình yêu tuyệt vời.

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (29/7/2023), Bồ Tát hiển linh, 3 con giáp 'trúng lớn' trong đời, tiền tài ùa tới, ngồi không lộc cũng đến, phú quý theo tới già - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

 

Vận trình sự nghiệp của người tuổi Ngọ sẽ diễn ra vô cùng hanh thông. Bạn may mắn được hoạt động trong lĩnh vực mà mình yêu thích, nhờ đó mà có môi trường phát huy toàn bộ năng lực bản thân. Nhờ nhiệt huyết và sự kiên định, con giáp này hứa hẹn sớm đạt được thành công như ý.

Đào hoa vượng đem đến cho những người độc thân mối nhân duyên như ý. Cuộc sống vợ chồng không vì những hiểu lầm nhỏ nhặt mà mất đi hoà khí tốt đẹp. Gia đình viên mãn đem lại cho người trong cuộc cảm giác như mình là người hạnh phúc nhất thế gian. Người độc thân dù chưa tìm được chân mệnh đời mình nhưng đang có người thầm thương trộm nhớ.

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (29/7/2023), Bồ Tát hiển linh, 3 con giáp 'trúng lớn' trong đời, tiền tài ùa tới, ngồi không lộc cũng đến, phú quý theo tới già - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Vận trình sự nghiệp của người tuổi Tuất sẽ diễn ra tương đối bình ổn trong thời gian tới. Bản mệnh vẫn tiếp tục với công việc một cách nhàm chán do không có nguồn cảm hứng tích cực. Nếu muốn thay đổi công việc, hãy mạnh dạn thử sức vì biết đâu sẽ thay đổi được tình hình hiện tại.

Bên cạnh đó, vận trình tình cảm của bản mệnh cũng sẽ vô cùng thăng hoa. Người độc thân biết cách thể hiện tình cảm của mình nên dễ khiến đối phương rung động. Cuộc sống vợ chồng đầm ấm, viên mãn sau những cãi vã, hiểu lầm nối tiếp.

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (29/7/2023), Bồ Tát hiển linh, 3 con giáp 'trúng lớn' trong đời, tiền tài ùa tới, ngồi không lộc cũng đến, phú quý theo tới già - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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