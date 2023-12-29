Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (29/12/2023), 3 con giáp sự nghiệp thăng tiến như 'gà hóa phượng hoàng', cầu tài như ý, tiền bạc ùa vào nhà

Tâm linh - Tử vi 29/12/2023 04:30

3 con giáp sự nghiệp thăng tiến như 'gà hóa phượng hoàng', cầu tài như ý, tiền bạc ùa vào nhà.

Tuổi Dần

Người tuổi Dần sẽ được cấp trên đánh giá cao với năng lực tập trung cao độ trong quá trình làm việc. Nhờ đó, bản mệnh sớm hoàn thành các dự định còn dang dở. Song, sự rập khuôn có thể cản trở con đường thăng tiến của bản mệnh. Do đó, vận trình tài lộc trên đà tăng tiến. Nguồn thu nhập có phần khấm khá, song cũng không cho phép con giáp này chi tiêu một cách phung phí nếu không muốn bị “cháy túi”. 

Vận trình tình cảm của con giáp may mắn này sẽ vượng sắc. Có vẻ như bạn là một người khá may mắn vì nhận được sự thấu hiểu, chia sẻ của người bạn đời trong tuần này. Với những người đang trong giai đoạn tìm hiểu, đây là thời điểm tuyệt vời để bạn và người ấy giải quyết các mâu thuẫn tồn tại trước đó.  

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (29/12/2023), 3 con giáp sự nghiệp thăng tiến như 'gà hóa phượng hoàng', cầu tài như ý, tiền bạc ùa vào nhà - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Con đường sự nghiệp của người tuổi Ngọ sẽ trở nên dễ dàng. Người tuổi này đang sở hữu bản lĩnh và khá tự tin trong quá trình làm việc. Ngoài ra, bản mệnh còn dẫn dắt mọi người đi theo ý tưởng mình đề ra và sẵn sàng chịu trách nhiệm khi rắc rối xảy đến. Vận trình tài lộc được đà vượng phát. 

Vận trình tình duyên của bản mệnh cũng sẽ diễn ra vui vẻ. Bạn và đối phương dành cho nhau một ngày cuối tuần trọn vẹn. Hai bạn có thể cùng nhau tham gia các hoạt động như làm gốm, vẽ tranh, bắn cung,... đều rất thú vị. Bạn và người ấy có thể giải quyết những hiểu lầm sau thời gian dài. Hai bạn cảm nhận tình cảm dành cho đối phương nhiều hơn nữa.

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (29/12/2023), 3 con giáp sự nghiệp thăng tiến như 'gà hóa phượng hoàng', cầu tài như ý, tiền bạc ùa vào nhà - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất có thể yên tâm theo đuổi những đam mê của mình mà không lo gánh nặng về tài chính nhờ có Chính Tài trợ mệnh. Song, bản mệnh cũng đừng quá mải mê với điều viển vông mà bỏ bê công việc chính. Dường như phần lớn doanh thu mà con giáp này có được trong khoảng thời gian này đều đến từ các hợp động, dự án mà bạn đã kết kết trước đó. 

Ngoài ra, vận trình tình duyên vui vẻ. Bạn và đối phương đều dành cho nhau sự yêu thương hết mực. Người tuổi này biết cách khiến cho đối phương cảm thấy hạnh phúc trọn vẹn khi gần bên. Những bạn độc thân sẽ sớm gặp được người phù hợp khi tham gia vào các hoạt động ngoại khóa.

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (29/12/2023), 3 con giáp sự nghiệp thăng tiến như 'gà hóa phượng hoàng', cầu tài như ý, tiền bạc ùa vào nhà - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Kể từ ngày mai (19/12/2023), 3 con giáp được quý nhân mách nước làm giàu, rước nhiều hỷ sự về nhà, tiền bạc đầy túi đầy nhà

Kể từ ngày mai (19/12/2023), 3 con giáp được quý nhân mách nước làm giàu, rước nhiều hỷ sự về nhà, tiền bạc đầy túi đầy nhà

3 con giáp được quý nhân mách nước làm giàu, rước nhiều hỷ sự về nhà, tiền bạc đầy túi đầy nhà.

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