Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (28/2), 3 con giáp gặp cơ hội bứt phá, cơ ngơi đồ sộ, đón cơn mưa tài lộc bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 28/02/2023 04:20

Cơ hội tốt không đến nhiều lần trong đời, vì thế 3 con giáp dưới đây hãy chuẩn bị tinh thần đón nhận thời cơ hiếm có khó tìm đã mong chờ từ lâu này nhé!

Tuổi Thìn

Theo các chuyên gia phong thủy, sau 16h30 chiều nay, tuổi Thìn gặp thời đổi vận nhờ quý nhân phương xa tương trợ nhiệt tình, công việc có nhiều đổi mới tích cực. Bạn chẳng những không cảm thấy nhàm chán mà còn hào hứng với các kế hoạch mới do cấp trên yêu cầu. Đây là cơ hội để bạn chứng tỏ năng lực, tỏa sáng trong công ty, vươn lên trở thành một nhân viên xuất sắc khiến ai nấy đều ngưỡng mộ. Những người nếu đang có ý định khởi nghiệp kinh doanh có khả năng sẽ trúng lớn, dễ đạt được thành công nếu thay đổi trong tháng 1 lộc lá này.

Không chỉ sự nghiệp mà chuyện tình cảm của tuổi Thìn cũng có duyên bất ngờ. Bạn sẽ gặp được người trong mộng, hai bạn tâm đầu ý hợp nên cuộc sống lúc nào cũng tràn ngập niềm vui, thăng hoa viên mãn.

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (28/2), 3 con giáp gặp cơ hội bứt phá, cơ ngơi đồ sộ, đón cơn mưa tài lộc bất ngờ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Tuổi Tuất khéo léo trong giao tiếp, xây dựng và duy trì các mối quan hệ nên được cho là rất hợp với việc kinh doanh. ‘’Phi thương bất phú’’ nên chỉ cần gặp thời thì thành quả đạt được sẽ vô cùng ngọt ngào đến chính con giáp này cũng không tin vào mắt mình. Tử vi 12 con giáp dự báo, sau 16h30 chiều nay là thời điểm có 1-0-2 để tuổi Tuất dù còn trẻ cũng đủ sức tạo dựng cho mình cơ ngơi đồ sộ, tiền tỷ trong tay.

Nhờ thần tài quý nhân cùng giúp sức, tuổi Tuất nhanh chóng dẫn đầu trong 12 con giáp về mức độ giàu có. Chuyện làm ăn gặp nhiều cơ hội cá kiếm giúp tài chính được nâng lên một tầm cao mới, thu nhập tăng không ngừng. Nói chung là thập toàn thập mỹ, tuổi Tuất đang sống trong những ngày tháng tuyệt vời là mơ ước của bất cứ ai.

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (28/2), 3 con giáp gặp cơ hội bứt phá, cơ ngơi đồ sộ, đón cơn mưa tài lộc bất ngờ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Sửu chăm chỉ, luôn nỗ lực trong cuộc sống lại biết cách tiết kiệm, quản lý chi tiêu nên hầu như không bao giờ phải sống túng thiếu, khó khăn. Họ không thích khoe khoang, khua môi múa mép nên đến khi đạt được thành quả, nhiều người tỏ ra bất ngờ. Tử vi chỉ ra, tuổi Sửu là một trong số ít những con giáp thời gian may mắn nhất năm, đặc biệt là về sự nghiệp, tài lộc.

Sau 16h30 chiều nay, con giáp này đã nhận được nhiều lộc lá trong chuyện kinh doanh. Vận may của tuổi Sửu chạm đỉnh, cầu được ước thấy, làm gì cũng kiếm tiền như nước, tài khoản nảy số ầm ầm, công thành danh toại ai cũng ngưỡng mộ, khen ngợi hết lời.

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (28/2), 3 con giáp gặp cơ hội bứt phá, cơ ngơi đồ sộ, đón cơn mưa tài lộc bất ngờ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Bước sang 3 ngày cuối tuần (17/2 - 19/2): Bước ra nhặt được vàng, 3 con giáp hốt lộc lá đầy tay, quý nhân chở tiền đến tận nhà, đại phú đại quý

Bước sang 3 ngày cuối tuần (17/2 - 19/2): Bước ra nhặt được vàng, 3 con giáp hốt lộc lá đầy tay, quý nhân chở tiền đến tận nhà, đại phú đại quý

Thầy tử vi cho biết, trong 3 ngày cuối tuần này, những con giáp dưới đây sẽ cực kỳ giàu có, cuộc sống lên hương không ai sánh bằng.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi chiều nay tử vi hôm nay tử vi ngày 28/2/2023 tu vi 12 con giap 28/2/2023 con giap may man tu vi hang ngay tu vi ngay moi

TIN MỚI NHẤT

Đúng 20h hôm nay, ngày 27/9/2026, 3 con giáp Thần Tài yêu thương, túi tiền ngày càng phình to, tài khoản ngày càng tăng số

Đúng 20h hôm nay, ngày 27/9/2026, 3 con giáp Thần Tài yêu thương, túi tiền ngày càng phình to, tài khoản ngày càng tăng số

Tâm linh - Tử vi 45 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào đúng ngày 28/9/2026, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào đúng ngày 28/9/2026, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Tâm linh - Tử vi 55 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 45 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 27/9/2026, 3 con giáp Hồng Quang soi đường, sự nghiệp lên hương, may mắn tứ phương kéo đến, tiền đẻ ra tiền

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 27/9/2026, 3 con giáp Hồng Quang soi đường, sự nghiệp lên hương, may mắn tứ phương kéo đến, tiền đẻ ra tiền

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 45 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc.

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc.

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 55 phút trước
Tác dụng thanh nhiệt, mát gan từ loại bông thảo mộc dồi dào dưỡng chất

Tác dụng thanh nhiệt, mát gan từ loại bông thảo mộc dồi dào dưỡng chất

Dinh dưỡng 3 giờ 45 phút trước
Sau hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể

Sau hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 0 phút trước
Cuối ngày hôm nay (27/9/2026), 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Cuối ngày hôm nay (27/9/2026), 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 15 phút trước
Đúng 9h sáng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Đúng 9h sáng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 11 giờ 15 phút trước
Sau ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc

Sau ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc

Tâm linh - Tử vi 11 giờ 55 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 12h30 hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Đúng 12h30 hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Đúng 20h hôm nay, ngày 27/9/2026, 3 con giáp Thần Tài yêu thương, túi tiền ngày càng phình to, tài khoản ngày càng tăng số

Đúng 20h hôm nay, ngày 27/9/2026, 3 con giáp Thần Tài yêu thương, túi tiền ngày càng phình to, tài khoản ngày càng tăng số

3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào đúng ngày 28/9/2026, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào đúng ngày 28/9/2026, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 27/9/2026, 3 con giáp Hồng Quang soi đường, sự nghiệp lên hương, may mắn tứ phương kéo đến, tiền đẻ ra tiền

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 27/9/2026, 3 con giáp Hồng Quang soi đường, sự nghiệp lên hương, may mắn tứ phương kéo đến, tiền đẻ ra tiền

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc.

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc.