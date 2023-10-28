Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (28/10/2023), 3 con giáp sự nghiệp 'lội ngược dòng', nắm ngay cơ hội kiếm tiền tỷ, cả đời giàu sang phú quý

Tâm linh - Tử vi 28/10/2023 07:15

3 con giáp sự nghiệp 'lội ngược dòng', nắm ngay cơ hội kiếm tiền tỷ, cả đời giàu sang phú quý.

Tuổi Dần

Những may mắn ở phương diện tài lộc cũng sẽ đến với người tuổi Dần, đặc biệt là những người lựa chọn theo hướng kinh doanh, đầu tư buôn bán. Theo dự báo năm Quý Mão, tài chính của con giáp này khá lý tưởng, đây có coi là một năm tương đối thuận lợi với bản mệnh.

Cái duyên làm ăn có lẽ là điểm mạnh trời ban riêng cho tuổi Dần. Con giáp may ắmn này sẽ thể hiện rõ sự quyết đoán của mình. Bạn không bao giờ băn khoăn, do dự quá lâu trước nhiều sự lựa chọn. Còn một khi họ đã đưa ra quyết định thì đa số đó là những quyết định đúng đắn.

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (28/10/2023), 3 con giáp sự nghiệp 'lội ngược dòng', nắm ngay cơ hội kiếm tiền tỷ, cả đời giàu sang phú quý - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi sẽ có vận may về tài lộc, nguồn thu nhập ổn định nhờ được Thần Tài phù trợ. Họ tình cờ có được thông tin kinh doanh hữu ích từ người thân và bạn bè xung quanh. Người tuổi Mùi không cần phải phân tích và suy nghĩ cẩn thận, chỉ cần theo sau quý nhân đầu tư, chẳng hạn như mua vàng, chứng khoán, dầu thô,... đều có thể mang lại lợi ích tài chính.

 

Thời điểm này, lộc lá đổ về tay, nếu mạnh dạn kinh doanh, đầu tư buôn bán thì tiền tài của người tuổi Mùi sẽ càng đầy ắp hơn nữa. Nhờ vào vận khí tốt, dù không cần dựa dẫm vào người khác thì những người này cũng có thể làm nên đại nghiệp.

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (28/10/2023), 3 con giáp sự nghiệp 'lội ngược dòng', nắm ngay cơ hội kiếm tiền tỷ, cả đời giàu sang phú quý - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Con giáp tuổi Thân có vận trình sự nghiệp hanh thông, thuận lợi. Con giáp này kiếm ra nhiều tiền, có thể tích lũy một số lượng tài sản nhất định. Người làm kinh doanh cũng tìm ra đường hướng phát triển mới cho doanh nghiệp của mình. Người làm công cũng có cơ hội làm thêm, thăng lương, tăng thưởng.

Bên cạnh đó, người tuổi này cũng rất may mắn trong chuyện tình cảm, đặc biệt là nam giới. Họ có mối quan hệ tốt đẹp với người khác giới nhưng chú ý giữ nguyên tắc trong mối quan hệ của mình. Con giáp tuổi này đã có gia đình thì hôn nhân hòa thuận, êm ấm nhưng thiếu chút đam mê. 

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (28/10/2023), 3 con giáp sự nghiệp 'lội ngược dòng', nắm ngay cơ hội kiếm tiền tỷ, cả đời giàu sang phú quý - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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