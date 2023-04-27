Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (27/4/2023), Thần Tài ưu ái bạn lộc, 3 con giáp giàu có nứt vách, sự nghiệp 'phất lên như diều gặp gió', tiền đồ viên mãn

Tâm linh - Tử vi 27/04/2023 04:30

Tử vi 12 con giáp dự đoán 3 con giáp dưới đây giàu có nứt vách, sự nghiệp 'phất lên như diều gặp gió', tiền đồ viên mãn sau 16h30 ngày 27/4/2023.

Tuổi Sửu

Con đường sự nghiệp của người tuổi Sửu sẽ diễn ra suôn sẻ và hanh thông. Tinh thần làm việc nghiêm túc và có trách nhiệm cao giúp người tuổi này đạt được hiệu quả cao trong công việc. Qua đó, bản mệnh nhận được lời khen từ cấp trên lẫn đồng nghiệp quanh mình. Nguồn thu nhập tăng dần nên con giáp này có thể an tâm chi trả cho các nhu cầu cá nhân, sở thích của bản thân. 

Chuyện tình cảm của con giáp may mắn này cũng sẽ khởi sắc một cách rõ rệt. Bạn cảm thấy hài lòng với tổ ấm nhỏ của mình, lúc nào cũng đong đầy tình yêu thương. Tình cảm ngày càng khăng khít khi cả hai luôn có ý thức chăm chút cho mối quan hệ này. 

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (27/4/2023), Thần Tài ưu ái bạn lộc, 3 con giáp giàu có nứt vách, sự nghiệp 'phất lên như diều gặp gió', tiền đồ viên mãn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Sự nghiệp của người tuổi Ngọ sẽ hanh thông hết mực vào tháng 10. Tuy rằng những biểu hiện trong quá trình làm việc chưa thực sự xuất sắc so với người đồng trang lứa, nhưng người tuổi này vẫn được cấp trên đánh giá cao nhờ sự chăm chỉ và ý chí tiến thủ trong công việc.

Chuyện tình cảm của con giáp này có dấu hiệu khởi sắc. Tử vi cho biết, tình yêu luôn là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho người tuổi này trong cuộc sống đầy biến động. Người độc thân tìm được người bạn đời phù hợp với mình thông qua các mối quan hệ xã giao. 

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (27/4/2023), Thần Tài ưu ái bạn lộc, 3 con giáp giàu có nứt vách, sự nghiệp 'phất lên như diều gặp gió', tiền đồ viên mãn - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Sự nghiệp của người tuổi Mùi diễn ra tương đối “dễ thở”. Người tuổi này không cần phải tốn quá nhiều thời gian và công sức để đạt được những thành tựu nổi bật cho mình nhờ vào sự kiên trì và ý chí cầu tiến của bản thân. Cuộc sống của con giáp này trở nên thoải mái, dễ chịu hơn rất nhiều vì có nguồn thu nhập không ngừng tăng cao. 

Ngoài ra, vận tình cảm của con giáp này cũng sẽ trở nên thăng hoa nở rộ. Tình yêu giữa bạn và người ấy luôn khiến nhiều người ngưỡng mộ do có sự chân thành và trân trọng lẫn nhau. Dù là người độc thân hay đã kết hôn cũng có khoảng thời gian vui vẻ, hạnh phúc bên người ấy. Nhờ có tình yêu đẹp mà bạn có được nguồn cảm hứng để phát triển hơn trong công việc. 

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (27/4/2023), Thần Tài ưu ái bạn lộc, 3 con giáp giàu có nứt vách, sự nghiệp 'phất lên như diều gặp gió', tiền đồ viên mãn - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Sau hôm nay, thứ Sáu 21/4/2023, 3 con giáp chính thức hết khổ, giàu sang vượt bậc, biến hung thành cát có tiền tỷ nắm trong tay

Sau hôm nay, thứ Sáu 21/4/2023, 3 con giáp chính thức hết khổ, giàu sang vượt bậc, biến hung thành cát có tiền tỷ nắm trong tay

Tử vi 12 con giáp dự đoán 3 con giáp may mắn dưới đây chính thức hết khổ, giàu sang vượt bậc, biến hung thành cát có tiền tỷ nắm trong tay sau ngày 21/4/2023.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp may mắn con giáp 12 con giáp tử vi tử vi hằng ngày tử vi 12 con giáp tử vi hôm nay tử vi ngày mai tu vi ngay mai

TIN MỚI NHẤT

Ném vài đồng lẻ cho người ăn xin, tôi chết sững khi người ấy ngẩng đầu

Ném vài đồng lẻ cho người ăn xin, tôi chết sững khi người ấy ngẩng đầu

Tâm sự 31 phút trước
Một nhúm lông mèo trên áo chồng khiến vợ sinh nghi, sự thật sau đó làm cô chết lặng

Một nhúm lông mèo trên áo chồng khiến vợ sinh nghi, sự thật sau đó làm cô chết lặng

Tâm sự 37 phút trước
Thấy vợ cũ vẫn đi chiếc xe cũ, tôi mỉa mai không ngờ sự thật khiến mình ê chề

Thấy vợ cũ vẫn đi chiếc xe cũ, tôi mỉa mai không ngờ sự thật khiến mình ê chề

Tâm sự 38 phút trước
Nợ nần chồng chất, vợ chồng tôi cầu cứu mẹ chồng nhưng bị từ chối, rồi bà lại tìm đến vay tiền

Nợ nần chồng chất, vợ chồng tôi cầu cứu mẹ chồng nhưng bị từ chối, rồi bà lại tìm đến vay tiền

Tâm sự 46 phút trước
Tiếng động dưới bếp lúc nửa đêm khiến nàng dâu cầm gậy đi kiểm tra, cảnh tượng sau đó khiến cô bật khóc

Tiếng động dưới bếp lúc nửa đêm khiến nàng dâu cầm gậy đi kiểm tra, cảnh tượng sau đó khiến cô bật khóc

Tâm sự 46 phút trước
Bố mẹ chồng vắng mặt trong ngày đầy tháng cháu nội, lý do phía sau khiến tôi sững sờ

Bố mẹ chồng vắng mặt trong ngày đầy tháng cháu nội, lý do phía sau khiến tôi sững sờ

Tâm sự 49 phút trước
Trao đôi khuyên tai cho vợ, tôi không ngờ khoảnh khắc ấy lại mở ra một bí mật

Trao đôi khuyên tai cho vợ, tôi không ngờ khoảnh khắc ấy lại mở ra một bí mật

Tâm sự 52 phút trước
Trong 2 ngày thứ 7 và Chủ Nhật, 3 con giáp chạm đáy vận xui, làm gì cũng không thành, Tiểu Nhân chỉ chờ thời cơ ra tay, tương lai lao dốc

Trong 2 ngày thứ 7 và Chủ Nhật, 3 con giáp chạm đáy vận xui, làm gì cũng không thành, Tiểu Nhân chỉ chờ thời cơ ra tay, tương lai lao dốc

Tâm linh - Tử vi 52 phút trước
Tưởng hôn nhân viên mãn với cô vợ hiền, người đàn ông bàng hoàng vì sự thật phía sau

Tưởng hôn nhân viên mãn với cô vợ hiền, người đàn ông bàng hoàng vì sự thật phía sau

Tâm sự 52 phút trước
Vừa đi công tác về, tôi tặng vợ đôi khuyên tai rồi bàng hoàng khi em quỳ xuống nói một điều

Vừa đi công tác về, tôi tặng vợ đôi khuyên tai rồi bàng hoàng khi em quỳ xuống nói một điều

Tâm sự 1 giờ 11 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trúng số độc đắc vào đúng 26/9/2026, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc vào đúng 26/9/2026, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trong 2 ngày thứ 7 và Chủ Nhật, 3 con giáp chạm đáy vận xui, làm gì cũng không thành, Tiểu Nhân chỉ chờ thời cơ ra tay, tương lai lao dốc

Trong 2 ngày thứ 7 và Chủ Nhật, 3 con giáp chạm đáy vận xui, làm gì cũng không thành, Tiểu Nhân chỉ chờ thời cơ ra tay, tương lai lao dốc

Qua đêm nay, 3 con giáp Tài Lộc hội tụ, phúc khí căng đầy, làm ăn thuận lợi, liên tiếp đón nhận tin vui

Qua đêm nay, 3 con giáp Tài Lộc hội tụ, phúc khí căng đầy, làm ăn thuận lợi, liên tiếp đón nhận tin vui

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

Trong vòng 3 tháng (tháng 10, 1, 12), 3 con giáp được Quý Nhân cầm tay chỉ đường, tiến thẳng đến thành công, tiền tài vượng phát

Trong vòng 3 tháng (tháng 10, 1, 12), 3 con giáp được Quý Nhân cầm tay chỉ đường, tiến thẳng đến thành công, tiền tài vượng phát

Tặng vợ đôi khuyên tai sau chuyến công tác, tôi sững sờ trước lời thú nhận của cô ấy

Tặng vợ đôi khuyên tai sau chuyến công tác, tôi sững sờ trước lời thú nhận của cô ấy