Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (26/4/2023), 3 con giáp chạy đâu thoát kiếp giàu sang, hưởng lộc thần tài, rơi trúng mỏ kim cương, sự nghiệp tất thắng

Tâm linh - Tử vi 26/04/2023 04:50

Thời điểm sau 16h30 chiều nay (26/4/2023), 3 con giáp may mắn dưới đây vượng sắc tài lộc, làm ăn thăng hạng, vận trình huy hoàng, rực rỡ.

Tuổi Tý

Bản mệnh có những bước tiến lớn trong công danh, sự nghiệp sau 16h30 chiều nay (26/4/2023). Nếu có khó khăn, con giáp này cần bình tĩnh và tìm cách giải quyết vấn đề vì rất có thể đây chính là cánh cửa cuối giúp con giáp, nếu vượt qua, Tý sẽ phất lên giàu có.

Trong tình cảm, con giáp tuổi Tý cần tiết chế cảm xúc và dành không gian riêng cho cả hai. Sự thấu hiểu và chân thành sẽ giúp cho bạn và nửa kia hóa giải hiểu lầm, tận hưởng trọn vẹn cuộc sống hạnh phúc, viên mãn.

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (26/4/2023), 3 con giáp chạy đâu thoát kiếp giàu sang, hưởng lộc thần tài, rơi trúng mỏ kim cương, sự nghiệp tất thắng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Người tuổi Ngọ sẽ nhận được phúc lộc dồi dào sau 16h30 chiều nay (26/4/2023). Con giáp này có thể sẽ kiếm được một khoản tiền lãi khả quan do những quyết định đúng đắn từ trước đó của mình. Bản mệnh có điềm báo thăng quan tiến chức khá rõ.

Nếu có thể tiếp tục duy trì phong độ làm việc thì bản mệnh sẽ sớm thăng tiến, có được chức vụ mà mình mong muốn. Vận trình tình cảm thăng hoa. Tình yêu viên mãn và rực rỡ tiếp thêm động lực cho con giáp may mắn này và nửa kia cùng nhau tiến về phía trước.

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (26/4/2023), 3 con giáp chạy đâu thoát kiếp giàu sang, hưởng lộc thần tài, rơi trúng mỏ kim cương, sự nghiệp tất thắng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Người tuổi Dần nhận lộc trời cho sau 16h30 chiều nay (26/4/2023). Những người kinh doanh có quý nhân giúp đỡ nên công việc phát đạt, sinh lợi nhanh chóng khiến người khác ngưỡng mộ. Đặc biệt, con giáp làm công ăn lương sẽ có sự nghiệp thăng tiến.

Nhờ không ngừng nỗ lực trong thời gian qua mà giờ đây bạn được cấp trên trọng dụng, tạo cơ hội thể hiện tài năng. Vận đào hoa cũng đang đến với bản mệnh, nếu còn độc thân, khả năng cao là bản mệnh gặp được đối tượng hợp ý, đó nhận hỷ sự trong tương lai.

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (26/4/2023), 3 con giáp chạy đâu thoát kiếp giàu sang, hưởng lộc thần tài, rơi trúng mỏ kim cương, sự nghiệp tất thắng - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Từ 12h trưa mai (21/4/2023): 3 con giáp là ngôi sao may mắn của gia đình, lan tỏa tài vận, phúc khí dư dôi, trúng số đổi đời

Từ 12h trưa mai (21/4/2023): 3 con giáp là ngôi sao may mắn của gia đình, lan tỏa tài vận, phúc khí dư dôi, trúng số đổi đời

Theo tử vi có nói, những người thuộc 3 con giáp này vận trình sẽ có bước nhảy vọt khi được quý nhân nhiệt tình giúp đỡ từ 12h trưa mai (21/4/2023).

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi chiều nay tử vi hôm nay tu vi hang ngay tử vi ngày 26/4/2023 tu vi 12 con giap tử vi ngày mai con giap may man

TIN MỚI NHẤT

Ném vài đồng lẻ cho người ăn xin, tôi chết sững khi người ấy ngẩng đầu

Ném vài đồng lẻ cho người ăn xin, tôi chết sững khi người ấy ngẩng đầu

Tâm sự 30 phút trước
Một nhúm lông mèo trên áo chồng khiến vợ sinh nghi, sự thật sau đó làm cô chết lặng

Một nhúm lông mèo trên áo chồng khiến vợ sinh nghi, sự thật sau đó làm cô chết lặng

Tâm sự 36 phút trước
Thấy vợ cũ vẫn đi chiếc xe cũ, tôi mỉa mai không ngờ sự thật khiến mình ê chề

Thấy vợ cũ vẫn đi chiếc xe cũ, tôi mỉa mai không ngờ sự thật khiến mình ê chề

Tâm sự 37 phút trước
Nợ nần chồng chất, vợ chồng tôi cầu cứu mẹ chồng nhưng bị từ chối, rồi bà lại tìm đến vay tiền

Nợ nần chồng chất, vợ chồng tôi cầu cứu mẹ chồng nhưng bị từ chối, rồi bà lại tìm đến vay tiền

Tâm sự 45 phút trước
Tiếng động dưới bếp lúc nửa đêm khiến nàng dâu cầm gậy đi kiểm tra, cảnh tượng sau đó khiến cô bật khóc

Tiếng động dưới bếp lúc nửa đêm khiến nàng dâu cầm gậy đi kiểm tra, cảnh tượng sau đó khiến cô bật khóc

Tâm sự 45 phút trước
Bố mẹ chồng vắng mặt trong ngày đầy tháng cháu nội, lý do phía sau khiến tôi sững sờ

Bố mẹ chồng vắng mặt trong ngày đầy tháng cháu nội, lý do phía sau khiến tôi sững sờ

Tâm sự 48 phút trước
Trao đôi khuyên tai cho vợ, tôi không ngờ khoảnh khắc ấy lại mở ra một bí mật

Trao đôi khuyên tai cho vợ, tôi không ngờ khoảnh khắc ấy lại mở ra một bí mật

Tâm sự 51 phút trước
Trong 2 ngày thứ 7 và Chủ Nhật, 3 con giáp chạm đáy vận xui, làm gì cũng không thành, Tiểu Nhân chỉ chờ thời cơ ra tay, tương lai lao dốc

Trong 2 ngày thứ 7 và Chủ Nhật, 3 con giáp chạm đáy vận xui, làm gì cũng không thành, Tiểu Nhân chỉ chờ thời cơ ra tay, tương lai lao dốc

Tâm linh - Tử vi 51 phút trước
Tưởng hôn nhân viên mãn với cô vợ hiền, người đàn ông bàng hoàng vì sự thật phía sau

Tưởng hôn nhân viên mãn với cô vợ hiền, người đàn ông bàng hoàng vì sự thật phía sau

Tâm sự 51 phút trước
Vừa đi công tác về, tôi tặng vợ đôi khuyên tai rồi bàng hoàng khi em quỳ xuống nói một điều

Vừa đi công tác về, tôi tặng vợ đôi khuyên tai rồi bàng hoàng khi em quỳ xuống nói một điều

Tâm sự 1 giờ 10 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trúng số độc đắc vào đúng 26/9/2026, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc vào đúng 26/9/2026, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trong 2 ngày thứ 7 và Chủ Nhật, 3 con giáp chạm đáy vận xui, làm gì cũng không thành, Tiểu Nhân chỉ chờ thời cơ ra tay, tương lai lao dốc

Trong 2 ngày thứ 7 và Chủ Nhật, 3 con giáp chạm đáy vận xui, làm gì cũng không thành, Tiểu Nhân chỉ chờ thời cơ ra tay, tương lai lao dốc

Qua đêm nay, 3 con giáp Tài Lộc hội tụ, phúc khí căng đầy, làm ăn thuận lợi, liên tiếp đón nhận tin vui

Qua đêm nay, 3 con giáp Tài Lộc hội tụ, phúc khí căng đầy, làm ăn thuận lợi, liên tiếp đón nhận tin vui

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

Trong vòng 3 tháng (tháng 10, 1, 12), 3 con giáp được Quý Nhân cầm tay chỉ đường, tiến thẳng đến thành công, tiền tài vượng phát

Trong vòng 3 tháng (tháng 10, 1, 12), 3 con giáp được Quý Nhân cầm tay chỉ đường, tiến thẳng đến thành công, tiền tài vượng phát

Tặng vợ đôi khuyên tai sau chuyến công tác, tôi sững sờ trước lời thú nhận của cô ấy

Tặng vợ đôi khuyên tai sau chuyến công tác, tôi sững sờ trước lời thú nhận của cô ấy