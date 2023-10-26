Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (26/10/2023), 3 con giáp thăng tiến như 'phượng hoàng lửa sải cánh', đếm tiền mỏi tay, ngồi không cũng hưởng lộc

Tâm linh - Tử vi 26/10/2023 04:30

3 con giáp thăng tiến như 'phượng hoàng lửa sải cánh', đếm tiền mỏi tay, ngồi không cũng hưởng lộc.

Tuổi Sửu

Chính Tài báo hiệu đường tài lộc của người tuổi Sửu trong ngày tăng tiến không ngừng, bạn làm việc với những người đồng nghiệp, khách hàng khá thoải mái, dễ chịu và phối hợp ăn ý với nhau nên việc hợp tác làm ăn dễ thu về lợi nhuận. Bạn cũng có thể gặp được quý nhân, hứa hẹn sẽ đem lại thành công và niềm vui bất ngờ.

Bên cạnh đó, chuyện tình cảm của con giáp may mắn này tốt đẹp. Nếu còn độc thân, có người mai mối cho con giáp này gặp được đối tượng ưng ý. Tại thời điểm này bạn cũng đã chủ động hơn và có ý kiến riêng nên sự dẫn dắt kia chỉ mang tính xúc tác, tự bản thân tuổi này sẽ biết cách phát triển mối quan hệ của mình.

 

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (26/10/2023), 3 con giáp thăng tiến như 'phượng hoàng lửa sải cánh', đếm tiền mỏi tay, ngồi không cũng hưởng lộc - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Người tuổi Dần có thể hoàn thành những công việc được giao theo kết quả tốt. Tuy nhiên, bạn vẫn muốn có sự đột phá hơn nữa nên hết lòng tìm kiếm những giải pháp mới mẻ. Bạn có nhiều cơ hội kiếm tiền thông qua sự hợp tác với những đối tác mới. Bản mệnh nhận được sự tín nhiệm từ đối phương và được giới thiệu đến nhiều khách hàng mới.

 

Vận trình tình duyên của con giáp này cũng sẽ trở nên vui vẻ. Hai bạn có nhiều thời gian bên cạnh nhau và dần thấu hiểu đối phương hơn. Những bạn độc thân cần chờ đợi thêm thời gian nữa mới nhận được tín hiệu tích cực về tình duyên.

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (26/10/2023), 3 con giáp thăng tiến như 'phượng hoàng lửa sải cánh', đếm tiền mỏi tay, ngồi không cũng hưởng lộc - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi sẽ tiến triển thuận lợi nhờ có sự nâng đỡ của Tam Hội. Con giáp này hoàn thành tốt những nhiệm vụ được giao phó. Cùng với đó, bạn cũng rất tự tin và không hề ngại ngần khi đối diện với những thách thức. Bên cạnh đó, bạn còn có cơ hội gặp được quý nhân của cuộc đời mình. Người này sẽ chỉ đường dẫn lối cho bạn, đồng thời chỉ cho bạn những bài học đáng quý mà bạn chưa từng nhận ra, giúp ích cho công việc sau này.

Vận trình tình duyên êm ấm. Hai bạn có nhiều thời gian để tìm hiểu về đối phương. Con giáp này nên cân nhắc dành nhiều thời gian cho đối phương nhiều hơn để cả hai có nhiều cơ hội cùng nhau làm những điều mình thích.

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (26/10/2023), 3 con giáp thăng tiến như 'phượng hoàng lửa sải cánh', đếm tiền mỏi tay, ngồi không cũng hưởng lộc - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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