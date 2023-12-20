Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (20/12/2023), Thần Tài 'đưa vào sổ đỏ', 3 con giáp tài vận hanh thông, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp thăng quan tiến chức

Tâm linh - Tử vi 20/12/2023 04:35

Thần Tài 'đưa vào sổ đỏ', 3 con giáp tài vận hanh thông, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp thăng quan tiến chức.

Tuổi Dần

Người tuổi Dần hãy chuẩn bị tinh thần để chào đón những điều mới mẻ, những chông gai sẽ lùi dần về phía sau, con giáp này có cơ hội đón nhận nhiều may mắn hơn. Tuổi Sửu đón nhận lộc quý nhân, có người đưa đường chỉ lối. Đặc biệt, người tuổi Sửu làm kinh doanh rất dễ vượng phát.

Đây cũng là thời điểm rất đào hoa đối với con giáp may mắn này. Với những người còn độc thân sẽ có cơ hội tìm kiếm được một nửa đích thực của mình. Với những người đã lập gia đình, con giáp này sẽ có những giây phút thăng hoa bên cạnh một nửa.

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (20/12/2023), Thần Tài 'đưa vào sổ đỏ', 3 con giáp tài vận hanh thông, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp thăng quan tiến chức - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Vận tài chính của người tuổi Mùi được cải thiện vô cùng tích cực trong thời gian tới. Những khoản nợ trước đây đã được thanh toán sòng phẳng nên Thân không còn sợ tiểu nhân cản đường. Trong công việc, bạn có nhiều cơ hội thể hiện tài lẻ của mình nên thu nhập đổ về ào ào, tiêu hoài không hết.

Ngoài ra, con giáp này sẽ sớm có được những thành công ngoài mong đợi. Bạn sẽ được người ấy chỉ đường dẫn lối tiến nhanh đến mục tiêu phía trước. Con đường sự nghiệp sẽ trở nên thênh thang rộng mở hơn trước.

 

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (20/12/2023), Thần Tài 'đưa vào sổ đỏ', 3 con giáp tài vận hanh thông, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp thăng quan tiến chức - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn dù làm việc gì cũng sẽ suôn sẻ, dễ thành công, làm việc gì cũng vẹn toàn, không nao núng khi gặp chuyện, suy nghĩ thấu đáo mọi vấn đề, rất dễ nhận được sự ngưỡng mộ của người khác phái. Ngoài ra, các cơ hội xung quanh con giáp này dần xuất hiện, cuộc sống thực sự tươi đẹp, tài lộc sung túc, cuộc sống sôi động hơn tưởng tượng, tài lộc theo bạn cả đời, gia đạo hạnh phúc, an toàn và hiệu quả trong công việc sẽ rất tốt.

Vận trình tình cảm ổn định. Đào hoa vượng chiếu mệnh giúp cho bạn thoát khỏi những cạm bẫy bên ngoài, đồng thời còn nâng cao tình cảm với người bạn đời của mình.  

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (20/12/2023), Thần Tài 'đưa vào sổ đỏ', 3 con giáp tài vận hanh thông, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp thăng quan tiến chức - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Kể từ ngày mai (19/12/2023), 3 con giáp được quý nhân mách nước làm giàu, rước nhiều hỷ sự về nhà, tiền bạc đầy túi đầy nhà

Kể từ ngày mai (19/12/2023), 3 con giáp được quý nhân mách nước làm giàu, rước nhiều hỷ sự về nhà, tiền bạc đầy túi đầy nhà

3 con giáp được quý nhân mách nước làm giàu, rước nhiều hỷ sự về nhà, tiền bạc đầy túi đầy nhà.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp may mắn tử vi hôm nay tu vi ngay mai

TIN MỚI NHẤT

Sau ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Sau ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 41 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 46 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 41 phút trước
Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Sao quốc tế 9 giờ 23 phút trước
Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Sao quốc tế 9 giờ 26 phút trước
Đàm Tùng Vận gây tranh cãi với diện mạo trẻ hơn tuổi trong phim cổ trang

Đàm Tùng Vận gây tranh cãi với diện mạo trẻ hơn tuổi trong phim cổ trang

Sao quốc tế 9 giờ 28 phút trước
Bị vạch trần mối quan hệ bất chính tại nhà riêng trong thời gian vợ đi công tác

Bị vạch trần mối quan hệ bất chính tại nhà riêng trong thời gian vợ đi công tác

Ngoại tình 9 giờ 31 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 46 phút trước
Chuyện tình duyên bất ngờ và đám cưới sau 6 tháng của cô gái 28 năm độc thân

Chuyện tình duyên bất ngờ và đám cưới sau 6 tháng của cô gái 28 năm độc thân

Tâm sự Eva 10 giờ 31 phút trước
Chặng đường hôn nhân sóng gió của người phụ nữ kết hôn từ năm 19 tuổi

Chặng đường hôn nhân sóng gió của người phụ nữ kết hôn từ năm 19 tuổi

Tâm sự Eva 11 giờ 31 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

Khám phá 5 công dụng đối với sức khỏe từ loại trứng vỏ đốm bình dân

Khám phá 5 công dụng đối với sức khỏe từ loại trứng vỏ đốm bình dân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sau ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Sau ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Thần Tài lẫn quý nhân trợ mệnh sau ngày 19/9/2026, 3 con giáp sau sẽ rũ sạch tai ương, một tay gom hết tiền thiên hạ

Thần Tài lẫn quý nhân trợ mệnh sau ngày 19/9/2026, 3 con giáp sau sẽ rũ sạch tai ương, một tay gom hết tiền thiên hạ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp tiền bạc đầy nhà, công việc suôn sẻ trăm bề, trúng số độc đắc, ôm trọn khối tài sản khủng

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp tiền bạc đầy nhà, công việc suôn sẻ trăm bề, trúng số độc đắc, ôm trọn khối tài sản khủng