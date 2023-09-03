Vận trình tình cảm của con giáp may mắn này cũng sẽ ngập tràn hạnh phúc. Tình cảm của những người đang yêu thêm nồng thắm, khăng khít nhờ sự chủ động làm mới tình yêu của những người trong cuộc.

Sự nghiệp của người tuổi Tý diễn ra tốt đẹp và hanh thông. Có lẽ, mối quan hệ với cấp trên và đồng nghiệp chẳng đáng lo giúp cho quá trình thăng chức thật dễ dàng. Ngoài ra, tính cách cởi mở tạo nên môi trường làm việc vui vẻ giữa bạn và mọi người xung quanh.

Con đường sự nghiệp của người tuổi Sửu diễn ra tiến triển tốt đẹp. Những dự án đều phát triển khả quan không những phụ thuộc vào năng lực của bản mệnh mà còn nhận được sự hỗ trợ của mọi người. Thêm vào đó, bản mệnh luôn biết cách chuyển thách thức thành cơ hội.

Vận trình tình duyên thăng tiến. Những bạn độc thân có thể gặp được những người phù hợp. Trong thời gian tới, hai bạn có thể có thể có cơ hội gặp gỡ nhau và nhanh chóng bước vào mối quan hệ chính thức.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Mọi công việc của người tuổi Dần suôn sẻ, thuận lợi. Theo tử vi, con giáp này cần lên kế hoạch cho những dự án sắp tới để nhanh chóng thăng tiến trên con đường công danh. Ngoài ra, với những cạm bẫy trong công việc hiện tại, bản mệnh vẫn luôn có sự tỉnh táo, sáng suốt nhất định. Đây là thời điểm lý tưởng bởi chẳng có gì để cho con giáp này phải chi tiêu. Điều này đồng nghĩa với việc sẽ không có biến cố gì đáng lo.

Vận trình tình cảm bền vững. Vì được Tam Hội cục chở che nên chuyện tình yêu giữa bạn và người ấy không gặp ngáng trở nào lớn. Bên cạnh đó, các cặp đôi đang trong giai đoạn tìm hiểu có khoảng thời gian hạnh phúc khi có sự đồng điệu lẫn nhau.

Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.