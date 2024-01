Tuổi Sửu được đón vận may về tài chính. Con giáp này tìm được nhiều cơ hội gia tăng tài lộc, tiền bạc đầy túi. Nhìn chung, bản mệnh sẽ không phải lo lắng tới chuyện chi tiêu với đà kiếm tiền hiện tại.

Tháng này ngũ hành tương sinh giúp bạn có nhiều điều kiện thuận lợi hơn. Thế nhưng, dù thế nào thì bản mệnh không được chủ quan khi mà vận mệnh của bạn lên bổng, xuống trầm một cách khó lường.

Tử nhập mệnh khiến con giáp tuổi Dần trở nên thiếu đi sự quyết đoán cần thiết. Bạn thường xuyên rơi vào tình trạng đứng giữa ngã ba đường mà không biết nên quyết định thế nào cho đúng.

Cẩn thận hơn về khía cạnh tài chính, nếu bạn càng tham lam thì càng mất mát nhiều, vào thời điểm như thế này, tốt nhất hãy nằm im, tránh đưa ra những quyết định quan trọng có thể ảnh hưởng đáng kể tới cuộc đời bạn.

Vận trình tình cảm hanh thông, thuận lợi, người độc thân có nhiều cơ hội mới, tuy nhiên, không nên tin tưởng ngay, hãy dành thời gian tìm hiểu. Những cặp đôi có nhiều thời gian hơn để chăm sóc cho mối quan hệ của mình.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Theo tử vi, năm 2024 được cho là một năm "5 ăn 5 thua", "có hung, có cát" của người tuổi Tỵ. Tài vận của họ không quá rực rỡ, nhưng cũng không hề ảm đạm, song tốt hơn so với năm 2023, đặc biệt những người biết phấn đấu và nỗ lực thì sẽ vẫn đạt được thành công như họ mong muốn.

Tuổi Tỵ được khuyên là không nên có những thay đổi lớn về công việc mà nên tiếp tục những dự án hiện tại thì sẽ tốt hơn. Nếu chưa hài lòng với công việc hiện tại, họ có thể làm thêm một công việc nào đó, ví dụ kinh doanh online và chờ đến thời cơ tốt hơn cho sự chuyển việc.

Tử vi học có nói, so với năm cũ – thời điểm được cho là khó khăn nhất vào đầu năm với người tuổi Tỵ, thì tháng 1 dương được cho là có vận may tốt hơn nhiều. Chính vì thế, họ được khuyên là không nên lười biếng mà phải nỗ lực hết sức để nắm bắt vận may này trong tháng 1 và làm giàu cho bản thân.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.