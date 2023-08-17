Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (17/8/2023), 3 con giáp gặp 'quý nhân phía trước, Thần Tài phía sau', tiền bạc đủ đầy, công việc 'thuận buồm xuôi gió'

Tâm linh - Tử vi 17/08/2023 04:30

3 con giáp gặp 'quý nhân phía trước, Thần Tài phía sau', tiền bạc đủ đầy, công việc 'thuận buồm xuôi gió' sau 16h30 ngày 17/8/2023.

Tuổi Dần

Người tuổi Dần sẽ có quý nhân phù trợ nên mọi việc đều suôn sẻ, hanh thông. Con giáp này chỉ cần thực hiện mọi chuyện đúng như kế hoạch đã định là có thể đạt được mục tiêu của mình. Bạn cũng trở nên hăng hái nhiệt tình hơn hẳn, giải quyết mọi việc đâu vào đấy, thậm chí còn tốt bụng giúp đỡ mọi người.

Phương diện tình cảm của con giáp may mắn này sẽ nhận được nhiều tín hiệu đáng mừng. Các cặp đôi ngày càng cảm thấy hợp nhau hơn, hai bạn đều biết thông cảm và tin tưởng lẫn nhau. Người độc thân có thể sẽ được người thân, bạn bè giới thiệu gặp gỡ những người có tính cách, sở thích khá tương đồng với bản mệnh, khả năng phát triển thành tình yêu cũng cao hơn.

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (17/8/2023), 3 con giáp gặp 'quý nhân phía trước, Thần Tài phía sau', tiền bạc đủ đầy, công việc 'thuận buồm xuôi gió' - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn sẽ có một khoảng thời gian khá vượng tài nhờ có sự xuất hiện của Thần Tài, nhất là người làm kinh doanh thì càng thêm thuận lợi. Hàng hóa tiêu thụ khá nhanh, bạn cũng yên tâm phần nào. Ngày này Tài thần nằm ở hướng Tây Bắc, đây là hướng có lợi cho các hoạt động cầu tài, khai trương, dễ phát tài phát lộc.

Đây cũng là khoảng thời gian để người độc thân có cơ hội hể hiện sức hút của mình đã tới, hãy chăm chút vẻ bề ngoài nhiều hơn, chủ động nắm bắt cơ hội, như vậy sẽ không phải lo không gặp được người thương yêu mình chân thành.

 

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (17/8/2023), 3 con giáp gặp 'quý nhân phía trước, Thần Tài phía sau', tiền bạc đủ đầy, công việc 'thuận buồm xuôi gió' - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Các nguồn thu nhập của người tuổi Hợi trở nên khởi sắc và thu về túi không ngừng. Cả công việc chính và phụ đều tăng tiến theo chiều hướng tích cực. Đặc biệt, người buôn bán kinh doanh cũng gặp nhiều thuận lợi về chuyện buôn bán, nhẹ nhàng đón tài lộc về tay.

Chuyện yêu đương của bạn cũng khá thuận lợi và đặc biệt với người độc thân thì đây là thời điểm bạn có thể tích cực xúc tiến mối quan hệ mới nhen nhóm của mình rồi đấy. Do đó, bạn hãy cứ tự tin thể hiện chính mình, đừng cố gượng ép bản thân trở thành phiên bản khác hoàn toàn với bạn. 

 

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (17/8/2023), 3 con giáp gặp 'quý nhân phía trước, Thần Tài phía sau', tiền bạc đủ đầy, công việc 'thuận buồm xuôi gió' - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.  

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