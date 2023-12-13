Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (13/12/2023), Thần Tài gõ cửa, 3 con giáp 'rước lộc về nhà', tiền về căng chật ví, sự nghiệp thăng hoa tới tấp

Tâm linh - Tử vi 13/12/2023 04:35

Thần Tài gõ cửa, 3 con giáp 'rước lộc về nhà', tiền về căng chật ví, sự nghiệp thăng hoa tới tấp.

Tuổi Dần

Tài lộc của người tuổi Dần sẽ được đà vượng tiến. Thần Tài soi chiếu đem lại cho con giáp này làm kinh doanh hay làm công ăn lương đều có được một khoản thu nhập rủng rỉnh, dồi dào. Người tuổi này còn thể hiện năng lực và bản lĩnh để tạo nên sự bứt phá so với những gì đã đạt được trước đây. Đặc biệt, các hạng mục đầu tư tiến triển tốt và mang lại cho con giáp này số tiền rủng rỉnh.

Chuyện tình cảm của con giáp may mắn này cũng sẽ khởi sắc và tiến triển tốt đẹp. Đào hoa vượng thúc đẩy mối quan hệ tình yêu lứa đôi thêm thăng hoa. Dù có mâu thuẫn nảy sinh ngay lúc này thì cả hai cũng đều có sự nhường nhịn, bao dung đối phương. 

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (13/12/2023), Thần Tài gõ cửa, 3 con giáp 'rước lộc về nhà', tiền về căng chật ví, sự nghiệp thăng hoa tới tấp - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Mọi công việc của người tuổi Ngọ sẽ diễn ra suôn sẻ dễ dàng. Tam Hội phù trợ giúp công việc của tuổi Sửu tiến triển hanh thông hơn bao giờ hết. Nhờ bản lĩnh vững vàng và kinh nghiệm tích lũy bấy lâu nay mà con giáp này có thể tự mình giải quyết tốt mọi khó khăn gặp phải lúc này. 

Bên cạnh đó, chuyện tình cảm của bản mệnh cũng sẽ ngập tràn tin vui và đón nhận nhiều diều mới mẻ. Đào hoa vượng đem tới cho đôi lứa yêu nhau khoảng thời gian hẹn hò lý tưởng. Người độc thân có thể chia sẻ cảm xúc trong lòng để tìm được người phù hợp.

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (13/12/2023), Thần Tài gõ cửa, 3 con giáp 'rước lộc về nhà', tiền về căng chật ví, sự nghiệp thăng hoa tới tấp - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Sự nghiệp của người tuổi Dần sẽ diễn ra vô cùng hanh thông và thuận lợi. Tính cách hài hước, cởi mở đem lại cho tuổi Dần nhiều sự yêu mến từ mọi người xung quanh. Đây cũng là thời điểm lý tưởng để bản mệnh tìm kiếm những mối làm ăn sinh lời cho mình. Ngoài ra, Thực Thần che chở giúp người tuổi Dần dễ dàng đạt được những thành công ấn tượng, nhất là người làm nghề tự do.

Hơn nữa, vận trình tình cảm chủ động quan tâm. Thủy sinh Mộc cho biết, tuổi Dần là người biết chăm lo cho gia đình. Hơn ai hết, bạn hiểu được trách nhiệm vun vén này không thuộc về riêng ai.

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (13/12/2023), Thần Tài gõ cửa, 3 con giáp 'rước lộc về nhà', tiền về căng chật ví, sự nghiệp thăng hoa tới tấp - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Từ khóa:   con giáp may mắn tử vi hôm nay tu vi ngay mai

TIN MỚI NHẤT

Sau ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Sau ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 48 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 53 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 48 phút trước
Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Sao quốc tế 11 giờ 31 phút trước
Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Sao quốc tế 11 giờ 34 phút trước
Đàm Tùng Vận gây tranh cãi với diện mạo trẻ hơn tuổi trong phim cổ trang

Đàm Tùng Vận gây tranh cãi với diện mạo trẻ hơn tuổi trong phim cổ trang

Sao quốc tế 11 giờ 36 phút trước
Bị vạch trần mối quan hệ bất chính tại nhà riêng trong thời gian vợ đi công tác

Bị vạch trần mối quan hệ bất chính tại nhà riêng trong thời gian vợ đi công tác

Ngoại tình 11 giờ 38 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Tâm linh - Tử vi 11 giờ 54 phút trước
Chuyện tình duyên bất ngờ và đám cưới sau 6 tháng của cô gái 28 năm độc thân

Chuyện tình duyên bất ngờ và đám cưới sau 6 tháng của cô gái 28 năm độc thân

Tâm sự Eva 12 giờ 38 phút trước
Chặng đường hôn nhân sóng gió của người phụ nữ kết hôn từ năm 19 tuổi

Chặng đường hôn nhân sóng gió của người phụ nữ kết hôn từ năm 19 tuổi

Tâm sự Eva 13 giờ 38 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Khám phá 5 công dụng đối với sức khỏe từ loại trứng vỏ đốm bình dân

Khám phá 5 công dụng đối với sức khỏe từ loại trứng vỏ đốm bình dân

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sau ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Sau ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Thần Tài lẫn quý nhân trợ mệnh sau ngày 19/9/2026, 3 con giáp sau sẽ rũ sạch tai ương, một tay gom hết tiền thiên hạ

Thần Tài lẫn quý nhân trợ mệnh sau ngày 19/9/2026, 3 con giáp sau sẽ rũ sạch tai ương, một tay gom hết tiền thiên hạ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp tiền bạc đầy nhà, công việc suôn sẻ trăm bề, trúng số độc đắc, ôm trọn khối tài sản khủng

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp tiền bạc đầy nhà, công việc suôn sẻ trăm bề, trúng số độc đắc, ôm trọn khối tài sản khủng