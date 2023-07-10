Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (10/7/2023), duy nhất 3 con giáp được Thần Tài 'để mắt', giàu có vang danh bốn bể, tứ phương hội tụ may mắn, tiền nhiều vô kể

Tâm linh - Tử vi 10/07/2023 04:35

Gian nan sẽ qua, sau 16h30 chiều nay, 3 con giáp may mắn này sẽ liên tục gặt hái được quả ngọt trong cuộc sống.

Tuổi Dần

Nửa đầu năm 2023, tuổi Dần gặp không ít gian nan nhưng điều này không làm họ chùn bước trước những cơ hội đổi đời. Người tuổi Dần luôn vững tâm, bình thản đối diện với các trở ngại. Do vậy sau 16h30 chiều nay sẽ là khoảng thời gian vận khí của người tuổi Dần tốt lên.

Theo các chuyên gia tử vi, tuổi Dần sẽ được quý nhân đưa đường dẫn lối, công việc được hanh thông, suôn sẻ. Đặc biệt, đối với những người kinh doanh, đầu tư, thời gian tới cũng sẽ có cơ hội để phát triển, từng bước gia tăng thu nhập, ổn định tài chính cá nhân.

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (10/7/2023), duy nhất 3 con giáp được Thần Tài 'để mắt', giàu có vang danh bốn bể, tứ phương hội tụ may mắn, tiền nhiều vô kể - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Có thể nói tuổi Thìn là một trong những con giáp vận khí tốt nhất sau 16h30 chiều nay. Không chỉ các mối quan hệ mà cuộc sống mà tiền tài của người tuổi Thìn đều bùng nổ trong thời gian này.

Tài lộc của tuổi Thìn chỉ có tăng không có giảm, cả nguồn thu nhập chính lẫn phụ đều tăng. Điều này có nghĩa là dù người tuổi Thìn làm công ăn lương, làm chủ hay đầu tư đều gặt được quả ngọt, đạt được đa số các mục tiêu tài chính, tiền bạc rủng rỉnh.

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (10/7/2023), duy nhất 3 con giáp được Thần Tài 'để mắt', giàu có vang danh bốn bể, tứ phương hội tụ may mắn, tiền nhiều vô kể - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Vận khí của tuổi Mùi sẽ rất thịnh vượng và có nhiều điều đáng mong chờ sau 16h30 chiều nay. Thời gian trước đó khó khăn thế nào không biết nhưng thời gian này, cuộc sống của họ sẽ có nhiều biến chuyển, khởi sắc từng chút một.

Từ sự nghiệp, tài vận đến đời sống tình cảm đều dần chuyển biến tích cực, biến họa thành phúc. Đặc biệt, tuổi Mùi còn có thể tìm được cơ hội thăng chức, tiền lương cao gấp đôi. Tất cả những gì người tuổi Mùi cần làm là vận dụng tốt những gì đã học được, tích lũy sau nhiều lần thất bại.

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (10/7/2023), duy nhất 3 con giáp được Thần Tài 'để mắt', giàu có vang danh bốn bể, tứ phương hội tụ may mắn, tiền nhiều vô kể - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

 

 

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