Trúng số độc đắc sau 11h ngày mai (29/8), 3 con giáp phát tài bậc nhất, khó thoát 'họa' giàu, trời ban cho cơn mưa vàng, làm ăn khấm khá, thuận tay quơ hết của cải, giàu sụ trong sớm mai

Tâm linh - Tử vi 28/08/2022 08:28

Thời gian này, 3 con giáp dưới đây may mắn bậc nhất, tài lộc vượng phát, mọi sự hanh thông, tiền tài ổn định, cuộc sống thuận lợi.

Tuổi Mão

Tử vi nói rằng người tuổi Mão có Tài tinh che chở nên đường tài lộc có nhiều điểm sáng. Sau 11h ngày mai, con giáp này không chỉ nhận tiền từ công việc chính mà còn có cơ hội kiếm thêm nhiều việc tay trái, giúp tiền đẻ ra tiền, cuộc sống ngày càng sung túc.

Tuổi Mão sẽ đón nhận bước ngoặt khá lớn trong sự nghiệp. Dựa vào năng lực của bản thân, con giáp này có thể hoàn thành công việc một cách xuất sắc tạo bàn đạp thăng tiến lên vị trí cao hơn. Tài vận của tuổi Mão khá tốt khi cơ hội tăng lương, tăng thưởng ở ngay trước mắt nhờ những thành công rực rỡ trong công việc. 

Mão sau 11h ngày mai được cát tinh chiếu mệnh nên mọi sự đều vô cùng hanh thông. Công việc suôn sẻ, thuận lợi, suôn sẻ, khiến họ ngày càng nỗ lực hơn và đạt được những thành quả đáng tự hào, được cấp trên và đồng nghiệp đánh giá cao.

Trúng số độc đắc sau 11h ngày mai (29/8), 3 con giáp phát tài bậc nhất, khó thoát 'họa' giàu, trời ban cho cơn mưa vàng, làm ăn khấm khá, thuận tay quơ hết của cải, giàu sụ trong sớm mai - Ảnh 1
Sau 11h ngày mai, con giáp này không chỉ nhận tiền từ công việc chính mà còn có cơ hội kiếm thêm nhiều việc tay trái, giúp tiền đẻ ra tiền, cuộc sống ngày càng sung túc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Tử vi dự báo rằng, sau 11h ngày mai, người tuổi Tuất không chỉ gặp nhiều may mắn mà còn có vận khí cực tốt. Tuổi Tuất có sự giúp đỡ của quý nhân nên con đường tài lộc, sự nghiệp ngày càng phát triển mạnh mẽ. Quý nhân không chỉ giúp tuổi Tuất tìm ra nhiều con đường kiếm tiền hơn mà còn trực tiếp ra tay giúp đỡ.

Đây là thời điểm người tuổi Tuất“chạy nước rút” để hoàn thành những mục tiêu mới. Con giáp này sẽ tập trung tối đa vào công việc và cải thiện tài chính. Tam hợp mang tới vận khí cát lành cho những chú Chó. Người tuổi Tuất sẽ có sự bứt phá ngoạn mục về cả sự nghiệp và tiền tài trong thời gian này.

Đây là giai đoạn đầu óc của tuổi Tuất trở nên minh mẫn, sáng suốt hơn và có thể đưa ra những quyết định đúng đắn. Tuổi Tuất có thể tìm được những mối hợp tác, làm ăn tốt hơn, đem về nhiều tài lộc, kinh tế ngày một vững vàng. Con đường tài lộc của tuổi Tuất sẽ cực kỳ hanh thông trong thời gian này. Dù làm ở lĩnh vực gì, con giáp này cũng có thể gặt hái thành quả tốt, phù hợp với công sức đã bỏ ra. 

Trúng số độc đắc sau 11h ngày mai (29/8), 3 con giáp phát tài bậc nhất, khó thoát 'họa' giàu, trời ban cho cơn mưa vàng, làm ăn khấm khá, thuận tay quơ hết của cải, giàu sụ trong sớm mai - Ảnh 2
Tử vi dự báo rằng, sau 11h ngày mai, người tuổi Tuất không chỉ gặp nhiều may mắn mà còn có vận khí cực tốt - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Tuổi Dần là một trong những con giáp có khả năng phát tài sau 11h ngày mai. Tài vận của tuổi Dần đang bước vào giai đoạn phát triển mạnh mẽ. Nhờ cát tinh chiếu mệnh, con giáp này có thể nhận được lộc tiền bạc nhiều hơn mong đợi. 

Vận trình của tuổi Dần trong thời gian này trở nên hanh thông hơn hẳn nhờ Nguyệt Lệnh lâm đất Trường Sinh. Công việc của tuổi Dần có tiến triển đáng kể. Tất nhiên, Dần không thể tránh khỏi việc gặp một vài khó khăn, thử thách nhưng nhìn chung mọi việc sẽ được xử lý ổn thỏa. 

Tuổi Dần vào thời gian này được Thần Tài chiếu cố nồng hậu, giúp con đường tài vận thăng tiến. Ngoài ra, bản mệnh công danh, sự nghiệp của người tuổi Dần cũng sẽ ngày càng xuôi thuận. Những người tuổi Dần càng bỏ ra nhiều công sức bao nhiêu thì quả ngọt được thu về bấy nhiêu. 

Trúng số độc đắc sau 11h ngày mai (29/8), 3 con giáp phát tài bậc nhất, khó thoát 'họa' giàu, trời ban cho cơn mưa vàng, làm ăn khấm khá, thuận tay quơ hết của cải, giàu sụ trong sớm mai - Ảnh 3
Tuổi Dần vào thời gian này được Thần Tài chiếu cố nồng hậu, giúp con đường tài vận thăng tiến, bản mệnh công danh, sự nghiệp của người tuổi Dần cũng sẽ ngày càng xuôi thuận - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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Thời gian này, 3 con giáp dưới đây được Thần Tài chống lưng, may mắn ngập tràn, gặt hái được nhiều tài lộc, tiền bạc rủng rỉnh tiêu không phải nghĩ.

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