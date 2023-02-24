Trúng số độc đắc liên tục trong 9 ngày tới (25/2 - 5/3), 3 con giáp hiền lương sinh phú quý, phát lộc phát tài, tiền chắn trước ngõ

Tâm linh - Tử vi 24/02/2023 02:00

Nhờ sự chăm chỉ cố gắng không ngừng cũng như có cát tinh phù trợ nên sang 9 ngày tới sẽ có 3 con giáp trở nên giàu sụ, tiền bạc tiêu thả ga.

Tuổi Tý

Đúng 9 ngày tới là thời gian gặp may của tuổi Tý. Họ chính là con giáp đầu tiên có được cơ hội thay đổi vận mệnh cho bản thân mình. Từ thời gian này, tuổi Tý dường như chẳng phải lo lắng quá nhiều về tài chính. Bởi bản mệnh đã tìm được cơ hội mở rộng kinh doanh cho bản thân nhờ vào việc kiếm được nguồn thu nhập khác bên cạnh những gì mà tuổi Tý đang có.

Đặc biệt, trong số những con giáp cầu tài đắc tài, cầu lộc đắc lộc thì tuổi Tý làm công ăn lương còn được cấp trên cất nhắc đề bạt vị trí cao hơn. Với những người làm kinh doanh riêng nhờ có nhiều khách hàng tiềm năng nên cơ hội làm việc ngày càng lớn hơn. Do vậy tương lai gần thì tuổi Tý nhất định có được công việc trôi chảy. Từ đây chỉ làm 1 đã được 10, làm chơi nhưng hưởng thật, đếm tiền sái tay chính là lá số dành cho tuổi Tý.

Trúng số độc đắc liên tục trong 9 ngày tới (25/2 - 5/3), 3 con giáp hiền lương sinh phú quý, phát lộc phát tài, tiền chắn trước ngõ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Theo tử vi phong thủy dự báo, sang 9 ngày tới, tuổi Dần được điểm tên vào danh sách 3 con giáp cầu tài đắc tài cầu lộc đắc lộc. Tử vi cho hay, tuổi Dần chính là người làm việc gì cũng chỉnh chu. Con giáp này thuận lợi dù cho là người làm công ăn lương hay là người tự kinh doanh đi chăng nữa.

Với người làm công ăn lương sẽ được cấp trên thăng chức nhờ vào các nỗ lực của con giáp này. Bởi vì cấp trên đang muốn tìm cách giữ chân của nhân tài vậy nên Dần cần hết sức tự tin của bản thân mình. Bên cạnh đó tình duyên của Dần cũng khá ổn định, hãy cố gắng vun đắp tình cảm bởi đây chính là người cực kỳ phù hợp với bạn, hết lòng yêu thương quan tâm bạn. Việc tìm đúng một nửa thực sự khó khăn do vậy nếu gặp người phù hợp bạn cần trân trọng cơ duyên.

Trúng số độc đắc liên tục trong 9 ngày tới (25/2 - 5/3), 3 con giáp hiền lương sinh phú quý, phát lộc phát tài, tiền chắn trước ngõ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Cuối cùng trong số 3 con giáp cầu tài đắc tài cầu lộc đắc lộc khi sang 9 ngày tới thì không thể nào bỏ qua con giáp tuổi Thìn. Trời sinh Thìn bản tính thông minh, nhanh nhẹn cùng khả năng giao tiếp tốt. Bản thân tuổi Thìn kết giao được nhiều mối quan hệ thân tình tốt đẹp.

Nhờ có trời thương do vậy người cầm tinh công Rồng càng thêm tự tin, lý trí thì càng gặt hái được nhiều thành công. Thời gian sắp đến chính là cơ hội ngàn năm có một với tuổi Thìn nên con giáp này cần trân trọng và nắm bắt. Con đường tình duyên của tuổi Thìn cũng rất thăng hoa, con giáp này càng có động lực lao động. Nhờ ông tơ bà nguyệt xe duyên sẽ giúp bạn sớm tìm được người hợp ý với mình.

Trúng số độc đắc liên tục trong 9 ngày tới (25/2 - 5/3), 3 con giáp hiền lương sinh phú quý, phát lộc phát tài, tiền chắn trước ngõ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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