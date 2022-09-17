Trúng số độc đắc liên tục trong 8 ngày cuối cùng tháng 8 âm lịch, 3 con giáp may mắn hơn người, phú quý không kể xiết, tiền bạc không thiếu

Tâm linh - Tử vi 17/09/2022 05:01

Đúng 8 ngày cuối cùng của tháng 8 âm lịch sẽ là thời vận lên hương của 3 con giáp này, người làm kinh doanh hay làm công ăn lương đều được hưởng lộc.

Tuổi Thân

Đa số người tuổi Thân đa tài đa nghệ, chịu học hỏi và không ngừng cố gắng trau dồi kỹ năng của bản thân. Thời gian qua, nhìn chung tuổi Thân dường như có một cuộc sống yên bình với khối tài sản ổn định. Mặc dù không phải là người tham vọng nhưng tuổi Thân luôn có ước mơ của riêng mình.

Dù đã từng tự mình thay đổi nhưng có những thứ lại không diễn ra theo ý muốn. Năm nay, tuổi Thân bằng lòng chấp nhận với cuộc sống không biến động và chuẩn bị tinh thần nỗ lực vào năm sau thì lại có biến động vào cuối năm. Tử vi học có nói, vào 8 ngày cuối tháng 8 âm lịch, tuổi Thân sẽ bất ngờ đổi vận, sự nghiệp có bước đột phá không ngờ, tài vận cũng dồi dào chỉ trong một đêm. Dự kiến, nếu may mắn hơn, tuổi Thân sẽ tạo dựng được khối tài sản kha khá, dư dả tiêu đến vài năm sau, hơn nữa còn có khả năng kinh doanh sinh lời gấp bội.

Trúng số độc đắc liên tục trong 8 ngày cuối cùng tháng 8 âm lịch, 3 con giáp may mắn hơn người, phú quý không kể xiết, tiền bạc không thiếu - Ảnh 1
Tử vi học có nói, vào 8 ngày cuối tháng 8 âm lịch, tuổi Thân sẽ bất ngờ đổi vận, sự nghiệp có bước đột phá không ngờ, tài vận cũng dồi dào chỉ trong một đêm - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Những người tuổi Tuất tính cách hiền hòa, lương thiện, thích giúp đỡ người khác. Hậu vận của những người tuổi Tuất đặc biệt tốt đẹp. Trong 8 ngày cuối tháng 8 âm lịch này sẽ đánh dấu bước chuyển biến mới về công danh quan lộc của Tuất. Họ sẽ gặt hái vô vàn may mắn, phú quý giàu sang tự ùa tới.

Nguồn thu của họ đến từ các nguồn chính phụ khác nhau. Tin vui lớn hơn trong tuần này cho tuổi Tuất chính là công việc kinh doanh phát đạt, tiền vốn góp vào bây giờ đã tăng lời gấp mấy lần. Bạn hoàn toàn có thể tự tin vào công việc này đó.

Trúng số độc đắc liên tục trong 8 ngày cuối cùng tháng 8 âm lịch, 3 con giáp may mắn hơn người, phú quý không kể xiết, tiền bạc không thiếu - Ảnh 2
Trong 8 ngày cuối tháng 8 âm lịch này sẽ đánh dấu bước chuyển biến mới về công danh quan lộc của Tuất - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Người cầm tinh tuổi Sửu tuy không nói quá nhiều vì họ bận làm nhiều việc nhưng khi họ nói ra hầu như ai cũng gật gì vì chính xác, nhất là đàn ông tuổi này đặc biệt là giàu nghị lực hơn bất kỳ ai và đó là một trong những lý do họ muốn mình là con giáp tự thay đổi số phận của mình chứ không phải ai khác.

Nhờ tinh thần làm việc nghiêm túc như vậy nên họ dễ dàng giành được sự tín nhiệm và tán thưởng của cấp trên cũng như đồng nghiệp. Qua cơn bĩ cực đến hồi thái lai, dù có sinh ra trong gia đình nghèo khó thì đây vẫn là con giáp có thể tay trắng làm nên sự nghiệp, bình thản vượt khó khăn, thẳng tiến trên đường đời, tự tạo cho mình cuộc sống ấm no hạnh phúc. Đặc biệt, trong 8 ngày cuối tháng 8 âm lịch, con giáp này sẽ gặt hái được rất nhiều thành công. May mắn từ trong nhà ra ngoài xã hội, đi đâu cũng được quý nhân giúp đỡ.

Trúng số độc đắc liên tục trong 8 ngày cuối cùng tháng 8 âm lịch, 3 con giáp may mắn hơn người, phú quý không kể xiết, tiền bạc không thiếu - Ảnh 3
Đặc biệt, trong 8 ngày cuối tháng 8 âm lịch, con giáp này sẽ gặt hái được rất nhiều thành công - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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