Trúng số độc đắc liên tiếp vào 2 tháng liền kề (tháng 10, 11): 3 con giáp cầu gì được nấy, đắc tài đắc lộc, hoan hỷ rước tiền về túi

Tâm linh - Tử vi 03/10/2022 20:34

Trong 2 tháng liên tiếp, 3 con giáp liên tiếp đón tin vui về đường tài lộc, sự nghiệp lên như diều gặp gió, tiền vào nhà không thiếu.

Tuổi Tuất

Thầy tử vi dự đoán, trong 2 tháng liên tục, người tuổi Tuất chính là con giáp sẽ vượt qua mọi tai ương sóng gió để giành được quyền lực, tiền tài và có khả năng lãnh đạo hơn bất cứ ai. Con giáp tuy rằng cũng phải trải qua nhiều khó khăn, thử thách nhưng những giai đoạn đó đều giúp họ rút ra nhiều kinh nghiệm quý báu trong tương lai.

Vận thế tuổi Tuất sẽ lội ngược dòng trở thành người giàu có khiến ai cũng ngưỡng mộ. Trong thời gian này, người tuổi Tuất càng chăm chỉ thì công việc, tài lộc càng tăng tiến, cuộc sống viên mãn hơn rất nhiều.

Trúng số độc đắc liên tiếp vào 2 tháng liền kề (tháng 10, 11): 3 con giáp cầu gì được nấy, đắc tài đắc lộc, hoan hỷ rước tiền về túi - Ảnh 1
Thầy tử vi dự đoán, trong 2 tháng liên tục, người tuổi Tuất chính là con giáp sẽ vượt qua mọi tai ương sóng gió để giành được quyền lực, tiền tài và có khả năng lãnh đạo hơn bất cứ ai - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Tử vi có nói, trong 2 tháng liên tiếp, tinh thần làm việc của tuổi Dậu lên cao vút. Trong thời gian này, những người tuổi Dậu sẽ cảm thấy cơ hội rộng mở và cũng từ đó, bạn luôn là nhân viên xuất sắc trong lòng cấp trên.

Tinh thần làm việc của tuổi Dậu càng chăm chỉ thì càng lên cao vút. Và đây chính là khoảng thời gian để tuổi Dậu có thể sẽ được thăng quan tiến chức, ghi nhận công sức đóng góp cho công ty. Không chỉ thăng quan phát tài mà trên con đường tình duyên nở rộ, tình cảm tuổi Dậu cũng vô cùng viên mãn, ít ai sánh bằng.

Trúng số độc đắc liên tiếp vào 2 tháng liền kề (tháng 10, 11): 3 con giáp cầu gì được nấy, đắc tài đắc lộc, hoan hỷ rước tiền về túi - Ảnh 2
Tử vi có nói, trong 2 tháng liên tiếp, tinh thần làm việc của tuổi Dậu lên cao vút - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Tử vi chỉ rõ, trong 2 tháng liên tục, người tuổi Mão chính là một trong những con giáp may mắn hái lộc về nhà, tiền bạc tiêu pha thoải mái mà không lo cạn. Những người tuổi Mão càng chăm chỉ càng thăng quan phát tài. Đặc biệt, với những người tuổi Mão đang làm ăn kinh doanh càng dễ dàng giàu có, đổi vận.

Đây chính là khoảng thời gian may mắn người tuổi Mão có cơ hội được tăng lương tăng bổng, thăng quan tiến chức. Nhờ tài vận hanh thông nên cuộc sống của tuổi Mão cũng trở nên vô cùng hạnh phúc, viên mãn. 

Trúng số độc đắc liên tiếp vào 2 tháng liền kề (tháng 10, 11): 3 con giáp cầu gì được nấy, đắc tài đắc lộc, hoan hỷ rước tiền về túi - Ảnh 3
Tử vi chỉ rõ, trong 2 tháng liên tục, người tuổi Mão chính là một trong những con giáp may mắn hái lộc về nhà, tiền bạc tiêu pha thoải mái mà không lo cạn - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Dự đoán tuần đầu tiên của tháng 10, vận đổi sao dời, 3 con giáp rẽ trái gặp Thần Tài, rẽ phải đụng quý nhân, tài lộc bát ngát

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