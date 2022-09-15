Trúng số độc đắc liên tiếp trong 3 ngày (16, 17, 18/9), 3 con giáp có số hưởng phất lên nhanh chóng, ôm khối tiền khủng, đếm bạc gom vàng, đổi nhà thay xe

Tâm linh - Tử vi 15/09/2022 19:45

Ba ngày 16, 17, 18/9, số đỏ liên hồi với 3 con giáp sau. Bạn có duyên trúng số lớn, đổi vận đổi đời, bạc tiền trù phú.

Tuổi Sửu

Trúng số độc đắc liên tiếp trong 3 ngày (16, 17, 18/9), 3 con giáp có số hưởng phất lên nhanh chóng, ôm khối tiền khủng, đếm bạc gom vàng, đổi nhà thay xe - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Ba ngày 16, 17, 18/9, được Tam Hợp che chở, người tuổi Sửu đang có cơ may phát tài không nhỏ. Vận trình buôn bán kinh doanh gặp thời nên mọi việc càng suôn sẻ, lợi nhuận đổ về ầm ầm.

Dù vẫn có những vấn đề đang tồn đọng nhưng bản mệnh biết mình cần phải làm gì và không sa đà vào nơi không lối thoát. Những kinh nghiệm và cả sự tính toán cẩn thận của bạn chính là nền tảng để bạn gặt hái được thành quả xứng đáng.

Vận trình tình duyên của bản mệnh cũng rất vượng sắc, đào hoa nở rộ, con giáp này nếu còn độc thân hãy mở lòng đón nhận tình yêu đi thôi. Bản mệnh có thể được ai đó bày tỏ tình cảm, đừng để hạnh phúc đi qua một cách đáng tiếc nhé. Cho đối phương cơ hội cũng là cho bản thân mình cơ hội được yêu thương và hạnh phúc đấy.

Tuổi Thân

Trúng số độc đắc liên tiếp trong 3 ngày (16, 17, 18/9), 3 con giáp có số hưởng phất lên nhanh chóng, ôm khối tiền khủng, đếm bạc gom vàng, đổi nhà thay xe - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Gắn liền với tính cách của người tuổi Thân là sự hoạt bát, lanh lợi lại khéo léo, đa tài. Dù cuộc đời có bước qua nhiều thăng trầm nhưng người tuổi Thân luôn cố gắng xuất hiện với hình ảnh vui vẻ và hóm hỉnh. Bởi họ hiểu rằng, năng lượng tích cực chính là cội nguồn thu hút may mắn.

Tuổi Thân chẳng phải gương mặt trang bìa của số mệnh “cậu ấm, cô chiêu” mà họ là kết quả của sự tu dưỡng, bươn trải. Bởi vậy, nếu bạn nhìn thấy bên ngoài họ mang một vẻ xù xì, gai góc thì thực chất bên trong họ đang sở hữu một trái tim nghĩa hiệp và đong đầy sự chân thành.

Người sinh năm Thân còn được biết đến là kiểu người có sự lôi cuốn nhờ tầm hiểu biết sâu rộng của mình. Mỗi ngày trôi qua là một ngày không ngừng cố gắng. Dù vất vả, thăng trầm có giăng lối thì vận may cũng sớm mỉm cười với tuổi Thân trong ba ngày 16, 17, 18/9.

Tuổi Dần

Trúng số độc đắc liên tiếp trong 3 ngày (16, 17, 18/9), 3 con giáp có số hưởng phất lên nhanh chóng, ôm khối tiền khủng, đếm bạc gom vàng, đổi nhà thay xe - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Chính Tài xuất hiện mang tới may mắn ở phương diện tài lộc cho người tuổi Dần. Đặc biệt ai làm kinh doanh thì cơ hội phát triển rất cao, lợi nhuận thu về khá lớn, đủ để tính đến khả năng mở rộng lĩnh vực kinh doanh. Song người tuổi Dần vẫn cần có kế hoạch chi tiêu hợp lý chứ đừng vung tay quá trán, tiêu xài hoang phí thì tiền nhiều đến mấy cũng sẽ đến lúc cạn kiệt.

Tài lộc gặp nhiều may mắn là vậy nhưng tuổi này có thể gặp nhiều nỗi muộn phiền ở phương diện tình cảm do ảnh hưởng của ngũ hành xung khắc. Mâu thuẫn giữa bản mệnh và đối phương liên tiếp nổ ra nhưng không giải quyết được. Mọi thứ dần dồi nén lại, chỉ chờ tới khi bùng nổ, đe dọa phá vỡ tình yêu đôi lứa.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.

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