Trúng số độc đắc liên tiếp trong 2 ngày giữa tuần (27, 28/9), 3 con giáp thoát số vất vả, lột xác đổi đời, tiền tài tề tựu

Tâm linh - Tử vi 26/09/2022 19:59

Một số con giáp có vận số khởi sắc, thành công lọt vào danh sách xếp hạng tốt lành nhất trong 2 ngày giữa tuần?

Tuổi Thân

Theo tử vi học, trong 2 ngày giữa tuần, tuổi Thân sẽ dần bước vào những ngày khởi sắc nhất năm. Đây cũng là giai đoạn mà con giáp này cần tập trung theo đuổi, xây dựng sự nghiệp và không ngại phát huy mọi thế mạnh của mình.

Nếu vẫn đang ấp ủ một số dự định, kế hoạch thì con giáp tuổi Thân cần kiên nhẫn chờ đợi thời cơ, không ngừng quan sát để bắt được dịp thích hợp mà tỏa sáng. Người tuổi Thân có thể không có được cuộc đời nhiều may mắn hay yên ả, song nhờ có óc quan sát, thông minh, sự cầu tiến và ý chí cố gắng, thêm vào đó là có cơ hội gặp nhiều quý nhân nên sẽ gỡ gạc được những "điềm xui" hoặc vượt qua thử thách.

Trúng số độc đắc liên tiếp trong 2 ngày giữa tuần (27, 28/9), 3 con giáp thoát số vất vả, lột xác đổi đời, tiền tài tề tựu - Ảnh 1
Theo tử vi học, trong 2 ngày giữa tuần, tuổi Thân sẽ dần bước vào những ngày khởi sắc nhất năm - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

2 ngày giữa tuần dự báo những vấn đề tồn đọng trước đó của tuổi Hợi đang đối mặt sẽ dần được giải quyết. Mọi việc trong thời gian này hanh thông và có cơ hội được quý nhân phù trợ. Người đang làm việc có khả năng gặt hái một số thành tựu, nhìn chung là "bù lỗ" được những tổn thất đã qua.

Người tuổi Hợi nên nắm bắt cơ hội, hợp tác cùng "quý nhân" để sớm biến những dự định, ước mơ thành hiện thực. Để không bỏ lỡ vận may, con giáp này cần cởi mở, tinh ý với cuộc sống, những mối nhân duyên quanh họ. Người tuổi Hợi tuy hơi nhút nhát, không giỏi quản giao nhưng lại có tấm lòng chân thành, biết thấu cảm và trung thực. Ngược lại, con giáp này lại có chí tiến thủ, bền bỉ trong sự nghiệp làm việc và học tập.

Trúng số độc đắc liên tiếp trong 2 ngày giữa tuần (27, 28/9), 3 con giáp thoát số vất vả, lột xác đổi đời, tiền tài tề tựu - Ảnh 2
2 ngày giữa tuần dự báo những vấn đề tồn đọng trước đó của tuổi Hợi đang đối mặt sẽ dần được giải quyết - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Tử vi học có nói, sang 2 ngày giữa tuần tới đây, con giáp này sẽ được đón nhiều vận may cả về sự nghiệp lẫn tình duyên. Tuy nhiên, tuổi Tý không nên dựa vào vận may này mà "ngồi chờ sung rụng". Người tuổi Tý cần cải thiện, nâng cấp bản thân để sẵn sàng cho hồng vận.

Nếu vẫn còn trì hoãn, biếng nhác trước một dự định, lời hứa hẹn nào đó với bản thân, tuổi Tý cần thực hiện dần để không "cản đường" điều tốt sẽ đến. Con giáp này đa phần là những người có tầm nhìn, thông minh, biết và sống có kế hoạch. Giai đoạn tiền vận là lúc tuổi Tý gặt hái được nhiều quả ngọt, vào giai đoạn trung vận thì họ càng tỏa sáng hơn.

Trúng số độc đắc liên tiếp trong 2 ngày giữa tuần (27, 28/9), 3 con giáp thoát số vất vả, lột xác đổi đời, tiền tài tề tựu - Ảnh 3
Tử vi học có nói, sang 2 ngày giữa tuần tới đây, con giáp này sẽ được đón nhiều vận may cả về sự nghiệp lẫn tình duyên - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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