Người tuổi Mão thông minh, nhanh nhẹn, có khả năng ứng biến cao và rất có duyên với kim tiền nên thường có được cơ hội làm giàu nhanh chóng.

Thời gian trong 3 ngày tới (2/10, 3/10, 4/10 Âm lịch), vận may liên tiếp kéo đến với con giáp này. Người tuổi Mão làm việc gì cũng thuận lợi, hanh thông, đi đến đâu cũng kiếm được tiền, làm gì cũng thu về lợi nhuận. Đặc biệt, sự nghiệp cũng vô cùng thành công. Có thể nói 3 ngày này là thời điểm “công thành danh toại, giàu sang phú quý” của con giáp này.

Vận trình của người tuổi Dần chuyển biến theo hướng tích cực trong 3 ngày (2/10, 3/10, 4/10 Âm lịch). Đặc biệt nam giới được lợi hơn cả, đường công danh, sự nghiệp có điềm báo thăng tiến bất ngờ, bạn bắt tay vào làm việc gì cũng thuận lợi, có khả năng còn được tăng lương.

Ảnh minh họa: Internet

Quý nhân của bạn ở thời điểm này có thể là nam mệnh có tầm ảnh hưởng. Dưới sự che chở của đối phương, bạn được giới thiệu cho những cơ hội quý báu và không còn lo sợ trước những chông gai nữa.

Dần cũng là con giáp rất có phúc khí nhận được số tiền lớn từ kinh doanh hoặc cơ hội may rủi như trúng xổ số.

Chỉ cần bạn phát huy tốt năng lực của mình thì sẽ giành được những điều mình muốn.

Tranh thủ cơ hội đnag tới, bạn có thể tìm được mối khách hàng hoặc đối tác mới thông qua hoạt động thư giãn, giải trí. Song kiếm hợp bích, vừa vui chơi, vừa kiếm tiền, đôi bên hợp tác ăn ý với nhau để cùng kiếm về khoản tiền rủng rỉnh, gọi là '1 mũi tên trúng 2 đích'.

Tuổi Tuất

Công việc của tuổi Tuất tươi sáng hơn mong đợi, bản mệnh hoàn thành mọi mục tiêu đề ra, nhờ vậy mà có thêm cơ hội thăng tiến trong tương lai.

Trong 3 ngày (2/10, 3/10, 4/10 Âm lịch) các khoản thưởng nóng là không thể thiếu. Cơ duyên trúng số độc đắc cứ đỏ rực rỡ, dễ ôm tiền tỷ giàu lên trong nháy mắt.

Ảnh minh họa: Internet

Khi mọi việc suôn sẻ, bạn cũng có tinh thần hứng khởi hơn để khám phá những lĩnh vực khác, hãy luôn thử thách bản thân để khai phá tiềm năng trong chính con người bạn.

Người làm kinh tế không chỉ làm tốt công việc của mình mà còn năng động tìm kiếm thêm cơ hội khác để tăng thu nhập. Bạn có khá nhiều cơ may tài lộc, tuy nhiên đừng vì quá ham mê mà bỏ bê việc chăm sóc sức khỏe đấy nhé.

Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.