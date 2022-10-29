Tam Hợp cục che chở, vận trình công danh sự nghiệp của người tuổi Mão diễn ra thuận lợi, khó khăn sẽ có người đứng ra giúp đỡ nhiệt tình. Cũng bởi thường ngày bản mệnh duy trì được các mối quan hệ xã giao hài hòa nên luôn có tinh thần lạc quan, tin yêu cuộc sống.

Vào 3 ngày đầu tuần mới, vận trình của bạn rất tươi sáng, bạn có thể có cơ hội trúng độc đắc tiền tỷ cực lớn, may mắn đón đầu tài vận, bản mệnh có thể thay đổi khởi sắc giàu sang trông thấy.

Những người theo nghiệp kinh doanh cũng đón nhận khá nhiều may mắn trong hôm nay. Sự nghiệp của bạn đang từng bước phát triển, thích hợp để mở rộng quy mô. Tài chính đang tiến triển rất tích cực nhưng vẫn nên thận trọng trong từng quyết định kẻo xôi hỏng bỏng không.

Tuổi Hợi

Tuổi Hợi hiền lành và thường rất chịu khó, trong thực tiễn và kiên cường trong đời sống. Tuổi Hợi sớm nhận ra tầm quan trọng của việc kiếm tiền, kiến thiết xây dựng sự nghiệp và nâng cao chất lượng đời sống vật chất và ý thức của bản thân và mái ấm gia đình.

Tử vi vào 3 ngày đầu tuần mới đường tài lộc sự nghiệp của tuổi Hợi cực kỳ hưng thịnh. Các thời cơ góp vốn đầu tư đến tới tấp, tình hình kinh tế tài chính cá thể cũng không thay đổi và tăng trưởng rất khả quan.

Ảnh minh họa: Internet

Không chỉ việc làm của bạn thuận buồm xuôi gió hơn trước nhiều mà năng lực thăng quan tiến chức cũng cao. Ở chỗ làm, tuổi Hợi sẽ nhận được sự tin tưởng của đồng nghiệp, sự hài lòng của cấp trên, cho nên vì thế mà thu nhập cũng tăng đáng kể.

Nếu tuổi Hợi cảm thấy may mắn chưa mỉm cười với mình thì cũng đừng nản lòng bởi vì tuổi Hợi vốn là người chưa bao giờ thôi nhiệt huyết trong công việc cả. Chỉ cần giữ vững tinh thần đó thì may mắn và các cơ hội tốt sẽ sớm tìm đến với bạn thôi.

Tuổi Tỵ

Theo tử vi 12 con giáp, Chính Quan giúp mọi sự của tuổi Tỵ vào 3 ngày đầu tuần mới được hanh thông. Có thể bạn sẽ nhận được một lời mời rất thú vị đấy. Hãy nhận lời, điều đó sẽ góp phần đem đến cho bạn những tiếng cười, niềm vui, sự thư giãn.

Vào 3 ngày đầu tuần mới, Tỵ có nhiều cơ hội kiếm tiền và nhận may mắn về tiền bạc như trúng số độc đắc mà không phải là tiền triệu, đó có thể là tiền tỷ, giúp bạn một bước giàu sang quyền quý.

Ảnh minh họa: Internet

Sức khỏe như ý nên bản mệnh cảm thấy khá hài lòng, thậm chí bạn còn tự tin tư vấn người khác cách chăm sóc cơ thể một cách khoa học cùng chế độ dinh dưỡng phù hợp. Cuộc sống của bạn khá vui tươi khi được chia sẻ kiến thức của mình cho mọi người.

Trong những ngày này, nên cẩn trọng tới sức khỏe của bạn thì hơn, đặc biệt chú ý tới các vị trí quan trọng như vùng đầu, ngực vì dễ bị va chạm những vị trí này.

Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.