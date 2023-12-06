Trúng số độc đắc đúng ngày 7/12/2023, 3 con giáp có số ngồi trên vàng, tiền về không kịp nghĩ, sung sướng đủ đường

Tâm linh - Tử vi 06/12/2023 19:50

3 con giáp có số ngồi trên vàng, tiền về không kịp nghĩ, sung sướng đủ đường.

Tuổi Sửu

Con đường sự nghiệp người tuổi Sửu sẽ được đánh giá cao nhờ khả năng quản lý tài chính thông minh và linh hoạt. Nếu cứ tiếp tục như vậy thì sớm muộn gì bạn cũng có nguồn tài chính đáng mơ ước. Chỉ trong thời gian ngắn, người tuổi này có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao nhờ cách làm việc hiệu quả. 

Vận trình tình cảm của con giáp may mắn này cũng chẳng đáng lo. Các cặp đôi vẫn dành cho nhau sự quan tâm đủ để giữ gìn mối quan hệ hiện có. Trong khi đó, người độc thân vẫn còn cô đơn, lẻ bóng vì tiêu chuẩn chọn người yêu khá cao.

Trúng số độc đắc đúng ngày 7/12/2023, 3 con giáp có số ngồi trên vàng, tiền về không kịp nghĩ, sung sướng đủ đường - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Công việc của người tuổi Dần sẽ khởi sắc bất ngờ, đối với những người làm công ăn lương sẽ nhận được hỷ sự, sẽ được cấp trên giao cho nhiều trọng trách đáng mong chờ, tạo điều kiện thăng quan tiến chức vào trong thời gian tới. Đồng thời, bạn sẽ được thần tài phù trợ, càng làm việc càng sinh lời, cuối năm có khả năng làm giàu.

Với người độc thân, bạn sẽ có rất nhiều cơ hội để bạn tìm thấy một nửa của mình trong tháng này. Bạn sẽ trở nên vô cùng quyến rũ, khiến cho rất nhiều người bị thu hút và theo đuổi. Tuy nhiên hãy thận trọng và đừng vội vàng đi đến những cam kết. Với những người đang yêu, tình yêu sẽ đầy cháy bỏng và đam mê.

Trúng số độc đắc đúng ngày 7/12/2023, 3 con giáp có số ngồi trên vàng, tiền về không kịp nghĩ, sung sướng đủ đường - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi sẽ cảm nhận được cuộc sống đang dần khởi sắc hơn. Từ sự nghiệp, tài vận đến đời sống tình cảm đều có nhiều hỷ sự, những khó khăn vào đầu năm đã đến lúc tìm được cách giải quyết ổn thỏa. Đặc biệt, bạn sẽ dễ thăng quan tiến chức, làm ăn thắng lợi, kinh doanh hồng phát.

Những người độc thân có thể tìm thấy một nửa còn lại của mình ở chính tại nơi mình làm việc. Đối phương có thể là đồng nghiệp hoặc một người lớn tuổi hơn họ. Ngoài ra, các cuộc gặp gỡ, hội họp cũng có thể sẽ giúp bạn gặp được người như ý. Với những người đang yêu hay đã kết hôn, bạn sẽ cảm thấy rất hạnh phúc và ngọt ngào trong tình yêu của mình.

 

Trúng số độc đắc đúng ngày 7/12/2023, 3 con giáp có số ngồi trên vàng, tiền về không kịp nghĩ, sung sướng đủ đường - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Kể từ ngày mai (6/12/2023), 3 con giáp được Thần Tài 'cưng như trứng mỏng', khổ tận cam lai, tiền vàng tề tựu, sung sướng hơn người

Kể từ ngày mai (6/12/2023), 3 con giáp được Thần Tài 'cưng như trứng mỏng', khổ tận cam lai, tiền vàng tề tựu, sung sướng hơn người

3 con giáp được Thần Tài 'cưng như trứng mỏng', khổ tận cam lai, tiền vàng tề tựu, sung sướng hơn người.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp may mắn tử vi hôm nay tu vi ngay mai

TIN MỚI NHẤT

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp Thần Tài gõ cửa, lộc lá bủa vây, cơ hội thăng quan tiến chức, tha hồ sắm nhà lầu xe hơi

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp Thần Tài gõ cửa, lộc lá bủa vây, cơ hội thăng quan tiến chức, tha hồ sắm nhà lầu xe hơi

Tâm linh - Tử vi 56 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 6 phút trước
Những sai lầm phổ biến khi chế biến và ăn giá đỗ

Những sai lầm phổ biến khi chế biến và ăn giá đỗ

Dinh dưỡng 1 giờ 56 phút trước
Sau hôm nay, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Sau hôm nay, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 11 phút trước
Cuối ngày hôm nay (20/9/2026), 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Cuối ngày hôm nay (20/9/2026), 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 11 phút trước
Sau ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Sau ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 6 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 12 giờ 11 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 13 giờ 6 phút trước
Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Sao quốc tế 15 giờ 49 phút trước
Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Sao quốc tế 15 giờ 51 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

Trót vung tay đánh vợ lần đầu khi thấy cô ấy tính toán 500 nghìn với chính bố đẻ

Trót vung tay đánh vợ lần đầu khi thấy cô ấy tính toán 500 nghìn với chính bố đẻ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp Thần Tài gõ cửa, lộc lá bủa vây, cơ hội thăng quan tiến chức, tha hồ sắm nhà lầu xe hơi

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp Thần Tài gõ cửa, lộc lá bủa vây, cơ hội thăng quan tiến chức, tha hồ sắm nhà lầu xe hơi

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Sau hôm nay, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Sau hôm nay, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Cuối ngày hôm nay (20/9/2026), 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Cuối ngày hôm nay (20/9/2026), 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Sau ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Sau ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ